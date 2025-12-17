不只元旦免費開放！故宮南院10週年 「這2天」也免門票 朝聖「鎮院三寶」順遊絕美景觀橋
歡慶開館10週年，故宮南院開放「免費參觀」邀請民眾共襄盛舉，包含元旦日共計3天，免門票朝聖甲子萬年特展。
國立故宮博物院南部院區迎接10歲生日，12/27、12/28及2026/1/1元旦等3天開放「免費參觀」。當期展出《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》，其中故宮「鎮院三寶」：〈宋 范寬 谿山行旅圖 軸〉、〈宋 郭熙 早春圖 軸〉、〈宋 李唐 萬壑松風圖 軸〉等文物正好展至12/28，免費開放前兩日可要把握了。
此外，故宮南院景觀橋同樣值得親身走訪，不僅只是一座橋，更融合山景、水面、建築與地景藝術，可從不同角度欣賞南院美景。
故宮南院 開館紀念活動資訊
免費參觀日：2025/12/27、2025/12/28、2026/1/1元旦
地址：嘉義縣太保市故宮大道888號
