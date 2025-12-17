不只元旦免費開放！故宮南院10週年 「這2天」也免門票 朝聖「鎮院三寶」順遊絕美景觀橋

華山 1914 文創園區今年冬季再添人氣亮點！「史努比花生飲茶快閃店」將於即日起至 2026 年 4 月 6 日限定登場，以濃厚港式茶餐廳風格結合花生漫畫的經典角色魅力，打造出台北最療癒的城市散步場景。從霓虹燈街景、茶飲元素到角色造型裝置，整體氛圍宛如走入迷你版香港街角，非常適合旅人拍照打卡、親子同遊與週末輕旅行。活動提供免費入場與寵物友善環境（不落地），成為冬季假期最值得安排的一站。

2025-12-13 12:00