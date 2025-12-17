快訊

不只元旦免費開放！故宮南院10週年 「這2天」也免門票 朝聖「鎮院三寶」順遊絕美景觀橋

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／國立故宮博物院南部院區粉專、故宮南院提供
圖／國立故宮博物院南部院區粉專、故宮南院提供

歡慶開館10週年，故宮南院開放「免費參觀」邀請民眾共襄盛舉，包含元旦日共計3天，免門票朝聖甲子萬年特展。

國立故宮博物院南部院區迎來10週年，12/27、12/28開放免費參觀。圖／故宮南院提供
國立故宮博物院南部院區迎來10週年，12/27、12/28開放免費參觀。圖／故宮南院提供

國立故宮博物院南部院區迎接10歲生日，12/27、12/28及2026/1/1元旦等3天開放「免費參觀」。當期展出《甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展》，其中故宮「鎮院三寶」：〈宋 范寬 谿山行旅圖 軸〉、〈宋 郭熙 早春圖 軸〉、〈宋 李唐 萬壑松風圖 軸〉等文物正好展至12/28，免費開放前兩日可要把握了。

鎮院國寶—范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉三幅北宋巨碑式山水畫首次於南院合體展出。圖／國立故宮博物院南部院區粉專
鎮院國寶—范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉三幅北宋巨碑式山水畫首次於南院合體展出。圖／國立故宮博物院南部院區粉專

嘉義縣故宮南院。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣故宮南院。圖／嘉義縣政府提供

此外，故宮南院景觀橋同樣值得親身走訪，不僅只是一座橋，更融合山景、水面、建築與地景藝術，可從不同角度欣賞南院美景。

南部院區景觀橋。圖／國立故宮博物院南部院區粉專
南部院區景觀橋。圖／國立故宮博物院南部院區粉專

南部院區景觀橋。圖／國立故宮博物院南部院區粉專
南部院區景觀橋。圖／國立故宮博物院南部院區粉專

故宮南院 開館紀念活動資訊

免費參觀日：2025/12/27、2025/12/28、2026/1/1元旦

地址：嘉義縣太保市故宮大道888號

