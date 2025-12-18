古蹟裡的免費歷史展！《全糖株式會社》特展亮點一次收 手冊藏有「小彩蛋」文青必衝
古蹟裡的免費歷史展！2025《日本時代臺灣糖業歷史特展》開展中，不僅免門票開放，更有特展手冊隱藏版彩蛋，值得文青們走一趟。
2025《全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展》在臺灣新文化運動紀念館開展2F，講述臺灣糖業的興起與脈絡，從17世紀種植甘蔗、製糖販售，到1939年躍升世界第三大蔗糖產地帶動其他產業，成為經濟重要推手；以及看似甜蜜背後的灰暗故事「二林事件」，揭露了繁榮的糖業背後，無聲的階級落差與社會矛盾。
展場風格十分懷舊具有復古年代感，除了能了解糖業歷史外，還有4種語言的特展手冊，包含中文、日文、英文及韓文等，每個手冊都能摺成糖果盒的樣子，並在展覽過程中蒐集糖果型紙片，不僅貫穿特展主題，同時也增添了創意趣味。《全糖株式會社》特展一路展至2026/8/9，免費開放，非常值得走訪來趟穿越古今的藝文旅程。
坐落於大稻埕街區的「臺灣新文化運動紀念館」以市定古蹟臺北北警察署為基地所設立，乘載著歷史意義，也是我們得以與歷史交流的場域。
全糖株式會社：日本時代臺灣糖業歷史特展 展覽資訊
展覽日期：即日起～2026/8/9
時間：9:30-17:30（國定假日、週一休館）
地點：臺灣新文化運動紀念館2F（臺北市大同區寧夏路87號）
