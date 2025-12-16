三麗鷗快閃店又來了！同步登陸「2縣市」 粉絲必搶「鯛魚燒Kitty、爆款盲盒」直接端盒買爆
桃園、台中都有！三麗鷗快閃店強勢進駐台茂購物中心與台中中友百貨，期間限定帶來各式三麗鷗主題周邊商品，潮玩、盲盒等超夯小物統統有。
台茂購物中心 萌趣快閃店
即日起至2026/1/4，三麗鷗萌趣快閃店登陸台茂1F挑空中庭，多款Hello Kitty、布丁狗、酷洛米等人氣周邊一網打盡，還有鐵粉必收藏的萌萌鯛魚燒Kitty盲盒，為日常增添療癒感。
台中中友百貨 萌趣快閃店
萌趣快閃店同步登陸中台灣，即日起至12/25，快閃中友百貨7F親子廣場。集結三麗鷗人氣角色，精選多種吊飾、公仔、盲盒周邊，各個顏值都高到不行，免找代購直接現貨帶回家。
