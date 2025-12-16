三麗鷗快閃店又來了！同步登陸「2縣市」 粉絲必搶「鯛魚燒Kitty、爆款盲盒」直接端盒買爆

韓國療癒系人氣角色「勾卡 KKOTKA」正式登陸台北，限期快閃店自 12 月 15 日起至 2026 年 1 月 25 日，在台北 Dream Plaza 5 樓登場，成為年末假期不可錯過的展覽亮點。由 YOUNG FOREST 創作、靈感來自澳洲短尾矮袋鼠的勾卡 KKOTKA，以溫柔表情與日常感十足的角色設定，在社群平台累積高人氣，此次以實體快閃形式呈現，結合拍照互動與限定選物，吸引粉絲與親子族群前來朝聖。

