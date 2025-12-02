快訊

「13.5米高聖誕樹」南紡購物中心登場！POP MART六大角色現身、聖誕夜限定2天加碼飄雪秀

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／beckhamhong66 IG
圖／beckhamhong66 IG

2025已經到最後1個月囉！聖誕節進入倒數，大家已經打卡聖誕樹了嗎？南紡購物中心聯合POP MART打造13.5米高的聖誕樹及裝置藝術，還有燈光秀及飄雪秀，南部的朋友一起追樹追起來！

圖／beckhamhong66 IG
圖／beckhamhong66 IG

圖／beckhamhong66 IG
圖／beckhamhong66 IG

POP MART這次帶來「蘋安綻Fun幸福相遇」、高13.5米的聖誕樹；而六大角色以專屬的聖誕造型現身，營造歲末溫馨氛圍，分別是：MOLLY-火光童話、DIMOO-雪球裡的秘密、HIRONO-願望清單、LABUBU-奇妙旋轉、SKULLPANDA-密語信使，以及Twinkle Twinkle-閃閃的心願，繽紛的聖誕裝置藝術等著粉絲們來打卡分享合照。

圖／beckhamhong66 IG
圖／beckhamhong66 IG

除了拍聖誕樹之外，南紡購物中心更加碼了絢麗的燈光秀與雪花秀，平安夜和聖誕節當天更加碼了飄雪場，邀請南部的朋友到場、一起感受浪漫溫柔的聖誕氣氛～

圖／beckhamhong66 IG
圖／beckhamhong66 IG

南紡購物中心

地址：台南市東區中華東路一段366號

聖誕樹展出時間：

展期：11/27～2026年 1/04

亮燈時間：晚上17：00～22：00

絢麗燈光秀：每日晚上18：00～22：00，每個「整點」

奇幻雪花秀時間：五、六、日，晚上19：00、20：00，每個「整點」

12/24、12/25兩天加碼飄雪場

圖／beckhamhong66 IG
圖／beckhamhong66 IG

圖／beckhamhong66 IG
圖／beckhamhong66 IG

