「2025 藍晒圖聖誕小鎮」開跑！台南市中心「飄雪秀」打造最夢幻冬季景點

台南冬季最受期待的《藍晒圖聖誕小鎮》再度回歸！活動自 11 月 29 日至 1 月 11 日 在藍晒圖文創園區登場，今年以更大型的節慶佈景、更亮眼的燈光與更豐富節目全面升級。去年錯過的旅客，今年絕對不能再漏掉這場城市限定的冬日奇幻盛會。

圖／業者提供

走進園區，首先映入眼簾的是全新打造的巨型薑餅屋主視覺，濃濃歐風溫馨氛圍秒成最熱門打卡點。假日期間每到午後，園區將於 15:00、17:00、19:00 上演夢幻「飄雪秀」，在燈光效果下呈現宛如北國的浪漫畫面，吸引許多家庭與情侶駐足。

圖／業者提供

圖／業者提供

12 月 20 日活動更推出亮點驚喜，聖誕老人將與統一獅吉祥物一起現身交換禮物，為親子旅客增添滿滿節慶樂趣。此外，全區每週也安排不同主題的冬季限定舞台演出，讓遊客每次造訪都能感受不一樣的耶誕氣氛。

圖／業者提供

圖／業者提供

活動期間亦有精選小型市集登場，囊括手作、飾品、花藝到寵物選品等特色攤位，逛起來溫暖又有節慶氛圍。今年冬天想感受下雪的魔法？不必飛出國，來台南藍晒圖就能收集最迷人的耶誕回憶。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」