「史努比花生飲茶快閃店」華山登場！「限量周邊」盲盒、吊飾等港味十足1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

華山 1914 文創園區今年冬季再添人氣亮點！「史努比花生飲茶快閃店」將於即日起至 2026 年 4 月 6 日限定登場，以濃厚港式茶餐廳風格結合花生漫畫的經典角色魅力，打造出台北最療癒的城市散步場景。從霓虹燈街景、茶飲元素到角色造型裝置，整體氛圍宛如走入迷你版香港街角，非常適合旅人拍照打卡、親子同遊與週末輕旅行。活動提供免費入場與寵物友善環境（不落地），成為冬季假期最值得安排的一站快閃店周邊。

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

本次快閃活動推出多款限定商品，讓粉絲從收藏、穿搭到小物周邊都能滿載而歸。最受矚目的「菠蘿油趴趴吊飾」以史努比、歐拉夫、小黃鳥三款角色亮相；「港式霓虹夜燈盲盒」共六款，附精緻鐵盒，吸在冰箱或鐵櫃上就能打造迷你港式街景。服飾方面推出純棉圓領短 T，以港式飲品設計為靈感，讓穿搭增添濃濃茶餐廳氛圍。此外，為迎接馬年而設計的「牛仔帽木馬史努比」、限量空運抵台的「漢堡零錢包玩偶吊飾」，以及首次登場的「史努比造型雞蛋仔」，都成為必買必拍的熱門焦點，視覺與味蕾一次兼具。

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

快閃店位於華山 1914 文創園區與中二館，每日 10:30 至 19:00 開放，打造結合港味、動漫與美食的沉浸式散步體驗。不論是假日與朋友在華山漫步、家庭親子出遊，或是粉絲尋找限定周邊，這場 116 天限定的快閃活動都值得列入冬季旅遊清單，勢必掀起新一波打卡熱潮，成為今年台北最療癒的季節亮點。

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團
圖／取自 Yoyogi Peanuts 花生漫畫/史努比 臉書粉絲團

