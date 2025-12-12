2025 台北冬季最萌亮點！南港中國信託金融園區打造「咖波冰原」免費滑冰場

台北冬季限定景點再添新亮點！中國信託金融園區於今冬推出以人氣角色「貓貓蟲咖波」為主題的戶外滑冰場，將園區廣場打造為療癒度滿點的「咖波冰原」。可愛場景吸引大批親子旅客搶先打卡，成為年底最受矚目的免費冬季遊玩新選擇。

全新登場的主題滑冰場以藍白冰雪風格結合咖波元素，營造出宛如走進動畫世界的夢幻氛圍。現場除了主滑冰區外，也貼心規劃適合幼童的玩雪活動空間，小朋友不須會滑冰也能盡情堆雪、玩雪，讓親子家庭能輕鬆享受冬季戶外樂趣。園區同步推出「咖波冰原小冒險」集章活動，以及憑當日入場券至指定店家可享優惠等限定好康，使旅客能在園區內同時滿足吃喝玩樂。

本次咖波主題滑冰場自即日起至 2026年2月22日期間開放（2月16日除夕休館），採分時段入場方式，平日三場、假日加開下午場，民眾可依需求安排時間前往。主辦單位提醒，租借冰鞋及護具須出示證件，並建議穿著長襪與運動鞋，以便更輕鬆安全地享受滑冰體驗。

【活動資訊】

地點：中國信託金融園區戶外滑冰場（台北市南港區經貿二路 168 號）

日期：即日起～2026/2/22（日）

休館：2025/2/16（除夕）

場次：

・15:30–17:00

・17:30–19:00

・19:30–21:00

・例假日加場 13:30–15:00

【滑冰注意事項】

・建議穿著長襪與運動鞋，衣物以輕便為主

・租借冰鞋與護具請備妥身份證件

