小花超有誠意！66週年華航飛行樂園「連7天激省」 全航線88折、大阪下殺8866元起、每早10點解鎖神祕優惠

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝China Airlines 中華航空臉書
圖／翻攝China Airlines 中華航空臉書

年末最狂機票優惠來了！被網友暱稱為「小花」的中華航空歡慶66週年，超有誠意特別打造「華航飛行樂園」，祭出超有誠意的全航線促銷，限時7天全線88折優惠，讓你飛遍世界不心疼！除此之外，每天早上10點還有「驚喜航線」快閃搶購，趕快設好鬧鐘手刀衝一波！

圖／翻攝中華航空網站
圖／翻攝中華航空網站

第一站：夢想木馬，全航線88折無腦入手 不用再比價比到眼花，「華航飛行樂園」第一站就送上大禮！即日起至12月18日，只要購買華航/華信自營航班（代碼共享及延伸航班除外），全航線機票直接打88折。無論你是想去熱帶島嶼曬太陽，還是飛往歐美來趟跨洲長假，這張「88折門票」通通適用。開票日期鎖定12/12至12/18，適用出發日期更一路從2026年1月1日開放到10月31日，完全是為了2026特休假量身打造！

第二站：航線尋寶，每日10點準時搶！官網將準時解鎖「當日精選航線」優惠。據透露，超熱門的大阪航線將祭出最低8,866元起的超殺價格，還有其他神秘航點等著大家去挖掘。

圖／翻攝中華航空網站
圖／翻攝中華航空網站

第三站：願望投遞，買票再抽商務艙 買完機票別急著關視窗，只要在活動期間完成購票並登錄，就有機會進入「願望投遞所」許願。獎項包括任一航線的商務艙機票、各式票價折抵金，甚至還有五星級住宿券等你拿。

第四站：旅程升級，搞定機票後，地面的行程也不用煩惱。華航同步推出「旅程升級館」，集結了各國租車、飯店自由行優惠，讓你從空中到地面的行程無縫接軌，在這裡一次把行程安排得妥當。

活動注意事項與適用細則，雖然優惠很香，但小編也要提醒幾個重要的小撇步！本次優惠適用對象為成人及兒童（嬰兒不適用），且票種包含來回票（RT）及不同點進出（Open Jaw），單程票則不適用。另外，部分熱門航點如鳳凰城（PHX）、雅加達（CGK）、成都天府（TFU）在特定日期有排除適用，搶票前記得先看清楚規則喔！

【華航66週年_ 飛行樂園】

活動日期（開票日）： 2025/12/12 ~ 2025/12/18

適用出發日期： 2026/1/1 ~ 10/31

適用艙等： 商務艙（區域線D cls）、豪經艙（區域線E cls）、經濟艙（T/R/Q/H/N cls）

優惠內容： 全航線12%折扣（含官網折扣），特定航線另有驚喜價。

活動網頁：https://fly66.china-airlines.com/

