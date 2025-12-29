快訊

2026元旦旅遊懶人包1次看！全台「免費迎新活動」一次看，電視、福錢與限量一卡通統統有

迎接2026年元旦假期，全台各地政府與景點推出結合「升旗典禮」、「文化體驗」與「限量好禮」的迎新活動，從北到南皆有免費參加、好康可拿的元旦行程，讓民眾在新年第一天不必花大錢，也能安排一趟輕鬆又有儀式感的迎新小旅行。以下整理全台重點元旦活動亮點，提供民眾規劃行程參考。

桃園神社｜走進百年古蹟迎新年　「馬年福錢、限定御朱印」吸引排隊人潮

位於桃園市區的桃園神社，元旦期間推出「新年祈福限定活動」，免費發送象徵好運的「馬年福錢」及「元旦限定御朱印」，數量有限，吸引不少民眾一早前往排隊收藏。桃園神社為日治時期保留至今的歷史建築，平日即是熱門打卡景點，搭配元旦節慶氛圍，更顯莊重與溫度，適合規劃為市區散步與拍照行程。

桃園大溪｜迎新摸彩活動登場　「50吋電視」成最大獎亮點

大溪區元旦於僑愛市民活動中心前廣場舉辦迎新活動，現場可「免費索取摸彩券」，最大獎為「50吋電視」，讓不少民眾抱著試手氣的心情前往參加。活動結束後，可順遊大溪老街、木藝生態博物館等人氣景點，將迎新活動與老街美食結合，規劃成輕鬆的半日或一日遊行程。

桃園蘆竹｜升旗結合市集表演　「完成報名就有好康」

桃園蘆竹區元旦活動結合「升旗典禮、舞台演出與市集體驗」，民眾完成事前報名即可獲得「宣導品、市集消費兌換券與摸彩券」，增加參與感與互動性。活動時間從清晨展開，適合親子家庭與長輩同行，讓新年第一天在熱鬧又溫馨的氛圍中展開。

新北板橋｜435藝文特區迎元旦　「親子健走＋人氣卡通角色」最吸睛

新北市元旦升旗活動首度移師板橋435藝文特區，結合「健走活動」與「鯊魚寶寶、碰碰狐」角色互動，成功吸引親子族群參與。活動不僅具運動性，也讓孩子在輕鬆歡樂的氛圍中迎接新年，活動後還能順遊園區展覽與河濱步道，兼顧藝文與休閒。

彰化鹿港｜傳統小鎮迎新年　「踩街、園遊會、親子手作」一次體驗

彰化鹿港元旦活動於鎮立體育場舉辦，內容包含「升旗典禮、公益園遊會、踩街遊行與親子手作體驗」，展現小鎮特有的節慶活力與人情味。適合安排為中部一日遊行程，結合鹿港老街、天后宮等經典景點，感受傳統城鎮在新年早晨的熱鬧氣氛。

高雄文化中心｜收藏迷必搶　「限量5,000張馬年一卡通」

高雄文化中心元旦最受矚目的亮點，為「限量發放5,000張馬年主題一卡通」，吸引民眾清晨排隊領取。卡片設計結合城市意象與年度主題，兼具實用與收藏價值。民眾完成領取後，亦可在文化中心園區散步，或安排周邊藝文行程，讓迎新活動更具深度。

