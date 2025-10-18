高雄「星光水岸公園」回歸了！免費親水樂園開放，海洋派對10/24熱鬧登場
高雄最新親水景點登場！位於亞洲新灣區的「星光水岸公園」在睽違多年後重新開放，以全新風貌結合水上設施與海洋風情，打造適合親子共遊的城市度假場域。園區鄰近高雄港灣與85大樓，放眼可見湛藍海景與遊艇碼頭，白天可戲水消暑，夜晚更化身為閃耀星光的浪漫水岸。
為慶祝重新啟用，高雄市政府將於10月24日至26日舉辦「2025高雄海洋派對」，邀請市民一同享受夏末水上盛宴。現場設有大型氣墊滑水道、水上盪鞦韆等遊樂設施，還有超過70攤美食與手作市集，從異國小吃到特色飲品應有盡有。活動期間還安排帆船體驗、遊艇展示及親子互動遊戲，讓大小朋友都能盡情玩樂。
活動採免費入場，只需於現場領取活動手環即可入內，民眾可搭乘捷運至三多商圈站或輕軌亞洲新灣區站步行前往，交通十分便利。隨著星光水岸公園的重新開放，高雄再添一處結合海港景觀與親水體驗的打卡新地標，也象徵著港都邁向觀光再升級的新篇章，趁現在還「秋老虎」天氣炎熱，趕快沁涼一下吧！
