快訊

不斷更新／星光大道登場！戲劇金鐘生死鬥 「星空下的黑潮島嶼」16項入圍領先

金鐘60／「壁虎」黃迪揚主持凸槌 入圍者話沒說完就被「下面一位」

國民黨主席選情空前緊繃「鄭麗文持續領先」 朱立倫18時發表談話

高雄「星光水岸公園」回歸了！免費親水樂園開放，海洋派對10/24熱鬧登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團
圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團

高雄最新親水景點登場！位於亞洲新灣區的「星光水岸公園」在睽違多年後重新開放，以全新風貌結合水上設施與海洋風情，打造適合親子共遊的城市度假場域。園區鄰近高雄港灣與85大樓，放眼可見湛藍海景與遊艇碼頭，白天可戲水消暑，夜晚更化身為閃耀星光的浪漫水岸。

圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團
圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團

為慶祝重新啟用，高雄市政府將於10月24日至26日舉辦「2025高雄海洋派對」，邀請市民一同享受夏末水上盛宴。現場設有大型氣墊滑水道、水上盪鞦韆等遊樂設施，還有超過70攤美食與手作市集，從異國小吃到特色飲品應有盡有。活動期間還安排帆船體驗、遊艇展示及親子互動遊戲，讓大小朋友都能盡情玩樂。

圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團
圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團

活動採免費入場，只需於現場領取活動手環即可入內，民眾可搭乘捷運至三多商圈站或輕軌亞洲新灣區站步行前往，交通十分便利。隨著星光水岸公園的重新開放，高雄再添一處結合海港景觀與親水體驗的打卡新地標，也象徵著港都邁向觀光再升級的新篇章，趁現在還「秋老虎」天氣炎熱，趕快沁涼一下吧！

圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團
圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團

圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團
圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團

圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團
圖／取自高雄星光水岸公園臉書粉絲團

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

公園 市集 觀光 滑水道 小吃

相關新聞

爸媽們好評推薦！帶小孩放電必住的「台北親子飯店」

【FunTime小編群】爸比媽咪看過來！今天小編要推薦幾家台北親子飯店，讓大家週末不無聊之外，還能住得很舒適；這些台北親子飯店不僅親子友善，有的提供親子設施、有的還有兒童備品，快來看看吧！

高雄「星光水岸公園」回歸了！免費親水樂園開放，海洋派對10/24熱鬧登場

高雄最新親水景點登場！位於亞洲新灣區的「星光水岸公園」在睽違多年後重新開放，以全新風貌結合水上設施與海洋風情，打造適合親子共遊的城市度假場域。園區鄰近高雄港灣與85大樓，放眼可見湛藍海景與遊艇碼頭，白天可戲水消暑，夜晚更化身為閃耀星光的浪漫水岸。

最關鍵是「人」！ 好的「領隊/導遊」 勝過百張廣告

【文・總編輯 唐偉展】 在旅遊業中，「人」是最關鍵的資產，領隊與導遊不只是帶團走行程，更是知識傳遞者與旅行社的品牌代言人。近期某起「領隊對團員嗆聲」事件，再次凸顯部分領隊欠缺專業與服務熱忱，不僅破壞

高雄陷入粉紅海！ 應援BLACKPINK演唱會 不只「6大地標」同步亮燈 網笑：高雄終於瘋成我想要的樣子

全城陷入粉紅熱潮！ 應援BLACKPINK高雄演唱會登場 不只「6大地標」燈海 網喊：高雄終於瘋成我想要的樣子

飛日韓799元起！「8大航空線上旅展」優惠開搶 華航76折、長榮84折、星宇85折 AirAsia機票最低0元起

飛日韓799元起！ 「8大航空線上旅展」優惠開搶 華航7折、長榮84折、星宇85折 AirAsia機票最低0元起

全球護照排名 美國首次跌出前10名 新加坡獨強

一本護照的「強度」最直觀的衡量方式就是看旅行自由度，能否免簽證輕鬆走遍世界。英國恒理環球顧問事務所有限公司（Henley...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。