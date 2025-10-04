「Hello Kitty展覽」海外巡迴首站選臺灣！粉絲朝聖必敗先收藏

陪伴全球粉絲走過半世紀的Hello Kitty，即將迎來難得的海外旅程！由三麗鷗與曼迪傳播攜手推出的Hello Kitty展—當我改變時，Kitty也跟著蛻變—，繼東京、沖繩、福岡等地巡迴後，首次跨出台灣，成為海外巡展的第一站。這次不僅展現Hello Kitty五十年來的經典形象，更以「陪伴與蛻變」為主題，重新詮釋角色如何在不斷變化的時代裡，持續帶來療癒力量。

圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

展覽將呈現史上最大規模的Hello Kitty主題商品，從經典收藏到跨界聯名設計，一次集結於台灣展區。除了珍貴的歷史展品，現場更邀請多位藝術家以獨特視角重新演繹Kitty，打造兼具藝術性與趣味性的作品。此外，原創影像內容也將首度公開，粉絲可近距離感受這位國際超人氣角色的百變魅力。現場更規劃多處拍照打卡點，打造宛如夢幻樂園般的觀展體驗，勢必成為旅遊與打卡熱點。

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

這場特展承襲Hello Kitty 50周年紀念活動的盛大氣勢，不僅是收藏愛好者的天堂，也是親子旅遊的絕佳選擇。過去若要參觀必須飛往日本，如今台灣粉絲終於能在家門口一次飽覽。想搶先體驗Hello Kitty半世紀的可愛進化，千萬別錯過這次難得的海外首站展出，更多售票與展覽資訊將陸續公布，粉絲可隨時關注曼迪官方社群平台。

圖／取自曼迪臉書粉絲團

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網