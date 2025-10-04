快訊

輝達進駐T17、18面臨卡關？被問北市府如何因應 蔣萬安這樣說

國民黨主席辯論取消 羅智強、郝龍斌赴花蓮勘災「巧妙避開」

聽新聞
0:00 / 0:00

「Hello Kitty展覽」海外巡迴首站選臺灣！粉絲朝聖必敗先收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

陪伴全球粉絲走過半世紀的Hello Kitty，即將迎來難得的海外旅程！由三麗鷗與曼迪傳播攜手推出的Hello Kitty展—當我改變時，Kitty也跟著蛻變—，繼東京沖繩、福岡等地巡迴後，首次跨出台灣，成為海外巡展的第一站。這次不僅展現Hello Kitty五十年來的經典形象，更以「陪伴與蛻變」為主題，重新詮釋角色如何在不斷變化的時代裡，持續帶來療癒力量。

圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

展覽將呈現史上最大規模的Hello Kitty主題商品，從經典收藏到跨界聯名設計，一次集結於台灣展區。除了珍貴的歷史展品，現場更邀請多位藝術家以獨特視角重新演繹Kitty，打造兼具藝術性與趣味性的作品。此外，原創影像內容也將首度公開，粉絲可近距離感受這位國際超人氣角色的百變魅力。現場更規劃多處拍照打卡點，打造宛如夢幻樂園般的觀展體驗，勢必成為旅遊與打卡熱點。

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

這場特展承襲Hello Kitty 50周年紀念活動的盛大氣勢，不僅是收藏愛好者的天堂，也是親子旅遊的絕佳選擇。過去若要參觀必須飛往日本，如今台灣粉絲終於能在家門口一次飽覽。想搶先體驗Hello Kitty半世紀的可愛進化，千萬別錯過這次難得的海外首站展出，更多售票與展覽資訊將陸續公布，粉絲可隨時關注曼迪官方社群平台。

圖／取自曼迪臉書粉絲團
圖／取自曼迪臉書粉絲團

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網
Hello Kitty特展福岡會場示意圖。圖／取自 Hello Kitty Exhibition Fukuoka Venue 官網

展覽 沖繩 親子旅遊 三麗鷗 東京

相關新聞

周日永豐小店市集華山最後一日 講座、工作坊、DJ表演以創意翻轉社會

由永豐金集團支持所成立之永豐基金會今年以「在地・上線」（On site．On air）為主題舉辦了第三屆「小店永豐計畫」...

一秒掉進「扭蛋海」！ 北部最大「萬代扭蛋期間限定店」進駐台北101　近1000台扭蛋機扭到手軟

近1000台「扭蛋海」！ 全台最大規模「萬代扭蛋期間限定店」 超多人氣IP扭蛋扭到手軟

「Hello Kitty展覽」海外巡迴首站選臺灣！粉絲朝聖必敗先收藏

陪伴全球粉絲走過半世紀的Hello Kitty，即將迎來難得的海外旅程！由三麗鷗與曼迪傳播攜手推出的Hello Kitty展—當我改變時，Kitty也跟著蛻變—，繼東京、沖繩、福岡等地巡迴後，首次跨出台灣，成為海外巡展的第一站。這次不僅展現Hello Kitty五十年來的經典形象，更以「陪伴與蛻變」為主題，重新詮釋角色如何在不斷變化的時代裡，持續帶來療癒力量。

亞洲郵輪玩出新高潮　不移動旅行哲學，你跟上潮流了沒？

基隆港口，一艘高聳如樓、剛下水不久、總重超過17萬噸的亞洲最大郵輪MSC榮耀號Bellissima，緩緩駛入港灣。它宛如一座漂浮的城市，載著數千名旅人歸來。站在岸邊，看著甲板上旅人們興奮揮舞雙手，那眼神裡閃爍的，是旅行歸來的光芒。我知道，亞洲郵輪的新時代，已經正式展開。

科博館40歲生日快樂！ 2026年全年限定「週五午後免費逛」　三大常設展、最新特展都能看

科博館40歲生日快樂！ 2026年全年限定「週五午後免費逛」　三大常設展、最新特展都能看

現場直擊／數百人頂太陽搶排！小潘鳳梨酥今恢復開賣 現場只賣兩品項

連休22天的新北鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」今(3日)恢復營業，一早就湧進大批搶購民眾，從店門口蔓延到巷口，現場排隊人潮高達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。