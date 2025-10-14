不只故宮免費開放！10／17「台灣文化日」來了 今年開幕最夯「這兩館」也都免門票

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／本報系資料照、國家鐵道博物館提供及國立故宮博物院粉專
不只故宮免門票！新北市美術館歡慶「台灣文化日」，特別於10/17開放免費參觀，「5大精彩展覽」一次看；還有「國家鐵道博物館」同樣推出一日免票優惠要把握！

故宮北院。圖／國立故宮博物院粉專
10/17「台灣文化日」來了！除了故宮北院第一展覽館及南院開放免費參觀外，甫於今年4月盛大開幕的新熱點「新北市美術館」同樣於10/17開放一日限定免票參觀。當期展覽有「建築的恐懼與療癒」、「楊嘉輝：展亭」、「關係場域：90年代新北文化地景」、「拇指世代：點擊以開啟」和「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」等5大精彩必看，一日看展不容錯過。

新北市美術館。圖／新北市府提供
新北市美術館。圖／新北市府提供

新北市美術館「建築的恐懼與療癒」主題展覽。圖／新北市文化局提供
新北市美術館「建築的恐懼與療癒」主題展覽。圖／新北市文化局提供

此外，台北最新親子夯點「國家鐵道博物館」也在10/17台灣文化日推出「柴電工場」免票優惠，現省100元，沉浸式體驗鐵道的歷史與魅力。

鐵博〈動力．火車 ── 柴電工場常設展〉，精選24輛歷經考證修復的典藏車輛，呈現柴電工場的恢弘氣勢，還展示平常難以窺見、柴電機車內部的重要部件。圖／國家鐵道博物館提供
鐵博〈動力．火車 ── 柴電工場常設展〉，精選24輛歷經考證修復的典藏車輛，呈現柴電工場的恢弘氣勢，還展示平常難以窺見、柴電機車內部的重要部件。圖／國家鐵道博物館提供

國家鐵道博物館。記者胡瑞玲／攝影
國家鐵道博物館。記者胡瑞玲／攝影

