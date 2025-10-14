不只故宮免費開放！10／17「台灣文化日」來了 今年開幕最夯「這兩館」也都免門票
不只故宮免門票！新北市美術館歡慶「台灣文化日」，特別於10/17開放免費參觀，「5大精彩展覽」一次看；還有「國家鐵道博物館」同樣推出一日免票優惠要把握！
10/17「台灣文化日」來了！除了故宮北院第一展覽館及南院開放免費參觀外，甫於今年4月盛大開幕的新熱點「新北市美術館」同樣於10/17開放一日限定免票參觀。當期展覽有「建築的恐懼與療癒」、「楊嘉輝：展亭」、「關係場域：90年代新北文化地景」、「拇指世代：點擊以開啟」和「映於自然：胡達華、康添旺雙個展」等5大精彩必看，一日看展不容錯過。
此外，台北最新親子夯點「國家鐵道博物館」也在10/17台灣文化日推出「柴電工場」免票優惠，現省100元，沉浸式體驗鐵道的歷史與魅力。
