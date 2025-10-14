桃園「新夜市」來了！想得到的夜市美食、遊戲統統有 最強放大術「100元鈔票換200元夜市券」還有5天

桃園人迺新夜市！大園「新夜市」盛大開幕吸引大批人潮，不僅有各式夜市美食，還有撈魚、套圈圈、彈珠台等遊樂攤位，在地人手刀開箱大讚「攤位齊全 熱鬧好逛」、「動線明確，攤商多元少重複」。

圖／大園璟都好夜市粉專

桃園最新「大園璟都好夜市」甫於10/11正式開幕，於每週二、六營業，從夜市必吃炭烤雞排、手工煎餃、超巨魷魚到台味小吃蚵仔煎、麻油雞飯、現炸排骨酥等統統吃得到，消暑西瓜汁、日月潭紅茶、舒芙蕾、現烤牛奶棒等飲品甜點也都有，攤位豐富度高、重複度低，多樣經典夜市遊戲也能讓小朋友玩得盡興，在地人搶頭香開逛分享「地點選的還不錯 裡面攤販很多好吃的」、「小朋友玩的很開心」。

圖／大園璟都好夜市粉專

此外，歡慶夜市開幕還有每日限量500份的夜市券，能以現金100元兌換200元夜市券，超實在的鈔票放大術現換現用，可兌換日期尚有10/14、10/18、10/21、10/25、10/28，每人限換一份、限當日使用，自下午6點起於夜市入口處開放兌換。

圖／大園璟都好夜市粉專

大園璟都好夜市

地址：桃園市大園區大觀路777號（喜來登飯店旁）｜大園區園航路28號（桃園機場假日酒店旁）

營業時間：每週二、六

停車場：有機車停車區

圖／大園璟都好夜市粉專

