快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

桃園「新夜市」來了！想得到的夜市美食、遊戲統統有 最強放大術「100元鈔票換200元夜市券」還有5天

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／大園璟都好夜市粉專
圖／大園璟都好夜市粉專

桃園人迺新夜市！大園「新夜市」盛大開幕吸引大批人潮，不僅有各式夜市美食，還有撈魚、套圈圈、彈珠台等遊樂攤位，在地人手刀開箱大讚「攤位齊全 熱鬧好逛」、「動線明確，攤商多元少重複」。

圖／大園璟都好夜市粉專
圖／大園璟都好夜市粉專

桃園最新「大園璟都好夜市」甫於10/11正式開幕，於每週二、六營業，從夜市必吃炭烤雞排、手工煎餃、超巨魷魚到台味小吃蚵仔煎、麻油雞飯、現炸排骨酥等統統吃得到，消暑西瓜汁、日月潭紅茶、舒芙蕾、現烤牛奶棒等飲品甜點也都有，攤位豐富度高、重複度低，多樣經典夜市遊戲也能讓小朋友玩得盡興，在地人搶頭香開逛分享「地點選的還不錯 裡面攤販很多好吃的」、「小朋友玩的很開心」。

圖／大園璟都好夜市粉專
圖／大園璟都好夜市粉專

此外，歡慶夜市開幕還有每日限量500份的夜市券，能以現金100元兌換200元夜市券，超實在的鈔票放大術現換現用，可兌換日期尚有10/14、10/18、10/21、10/25、10/28，每人限換一份、限當日使用，自下午6點起於夜市入口處開放兌換。

圖／大園璟都好夜市粉專
圖／大園璟都好夜市粉專

大園璟都好夜市

地址：桃園市大園區大觀路777號（喜來登飯店旁）｜大園區園航路28號（桃園機場假日酒店旁）

營業時間：每週二、六

停車場：有機車停車區

圖／大園璟都好夜市粉專
圖／大園璟都好夜市粉專

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

夜市美食 必吃 蚵仔煎 喜來登飯店 桃園夜市 桃園美食 雞排

相關新聞

桃園「新夜市」來了！想得到的夜市美食、遊戲統統有 最強放大術「100元鈔票換200元夜市券」還有5天

桃園人迺新夜市！大園「新夜市」盛大開幕吸引大批人潮，不僅有美味的各式夜市美食，還有撈魚、套圈圈、...

桃園超平價居酒屋！CP值超高，平價串燒、超值丼飯還有特調酒水都點得到

udn走跳美食／Mika出走美食日誌 超愛吃居酒屋的我，覺得這家確定很平價，真的CP值很高欸！環境部分雖然偏擁擠，有點吵鬧，但整體來說算不錯，現點現做，上菜很快還不收服務費，給推。

需要排隊的美味平價港式點心！新竹東區美食推薦，「蝦仁腸粉」每一口都是享受

udn走跳美食／螞蟻幫的櫥櫃 良家港式手工點心坊。新竹市東區美食推薦，良家港式手工點心位於南大路再過去的花園街的高架橋下，我在脆上看人推薦，看完菜單價格平價且式手工點心，現在手工的港式點心真的越

網美愛去的打卡點在這！「新竹一日遊」景點秘境 不去會後悔

【FunTime小編群】之前曾經為大家介紹絕美新竹秘境，美到讓人嘆為觀止的療癒郊外景點，讓我們重新了解到這個位於台灣西北部的城市，本期小編又要來為大家推薦網美狂刷IG、部落客狂推薦的新竹景點排行榜，每一個都超好拍也超值得去，不僅富有教育意義，也非常適合週末踏青前往，一起來看看這幾個不去會後悔的新竹景點吧！

在地人激推！ 桃園藝文特區3間人氣餐廳 必吃美食清單公開

說到桃園藝文特區，你是不是只想到咖啡廳和網美店？這次小編決定來挖掘當地人才知道的在地美食。從排隊也要吃的牛肉麵與燒肉飯，到辣味控天堂的四川麵食，再到讓人魂牽夢縈的白斬鵝與鵝油麵線，這三家店絕對是藏在藝文特區裡的寶藏美味，一起跟小編來場美食之旅吧！

桃園二日遊｜慢活雙日之旅！跟著外國網紅體驗智慧健康體驗遊程，感受台灣的美好

想要體驗不一樣的桃園旅行嗎？這趟智慧健康體驗遊程，從走進綠意滿滿的智慧農場，看見 AI × 永續的未來農業；中午嚐到產地直送的健康蔬食，感受「從產地到餐桌」的美味；下午來一場沉浸式的 AI 互動運動，邊玩邊流汗超紓壓；最後在融合健康概念的旅宿裡放鬆休憩。兩天一夜就能把科技、養生與運動一次收齊，快把這篇收藏起來，開啟你的桃園智慧健康體驗遊程小旅行吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。