彰化精誠夜市美食必吃哪些？挑戰「500元連吃7攤」人氣推薦！

彰化精誠夜市一到晚上就熱鬧非凡，超過200個攤位像迷宮一樣展開，走進去就會被人潮、燈光和香氣包圍。可是一個夜市攤位接著一個，琳瑯滿目的選擇，往往讓人陷入選擇困難，到底該怎麼挑才不會花了錢卻踩雷？這次小編帶著500元的預算走進夜市，把它當作一場挑戰，看看能不能用有限的金額，換來最滿足的體驗。跟著小編一起逛，或許你也能找到屬於自己的夜市吃法！

彰化精誠夜市必吃美食

精誠夜市美食推薦｜數1數2碳烤香雞排

位於彰化市林森路的精誠夜市，是當地知名的夜市之一，攤位數量超過兩百個，每到夜晚總是人潮湧現。其中的「數一數二碳烤香雞排」，更是人氣攤位代表，攤位前常常大排長龍，遠遠就能聞到撲鼻的碳烤香氣，這家雞排最大的特色在於「先炸後烤」的工序，店家會先將雞排炸至金黃，再放上炭火烤爐，搭配特製醬汁反覆燒烤。雞排在炭火滋滋作響的過程中，不僅香氣四溢，還能讓外皮更加酥脆。

圖/Readygo

碳烤香雞排份量十足，肉質厚實飽滿，骨頭比例少，適合兩人分享，外皮口感酥脆，內裡肉質鮮嫩多汁，搭配香氣十足的醬汁，整體層次相當豐富，對於喜愛大口吃肉的旅客來說，這份雞排能帶來滿滿的飽足感。

圖/Readygo

地址：精誠夜市內

營業時間：週三至日18：00～凌晨01：00（週一、二、四休）

精誠夜市美食推薦｜烤超級小卷

走進彰化精誠夜市，總能看到一攤攤熱氣騰騰的小吃散發香氣，其中「烤超級小卷」是許多遊客特別喜愛的選擇，攤位前經常聚集人潮，實惠的價格與鮮美的滋味，成為夜市裡的高人氣美食之一。烤小卷最大的魅力，在於現烤的鮮香滋味，新鮮小卷在鐵網上快速炙烤，隨著火焰升溫，香氣立刻撲鼻而來，過程中不需過多調味，僅以簡單的醬料提味，保留了小卷本身的鮮甜。

圖/Readygo

一支烤超級小卷只要30元，份量雖然輕巧，卻能品嚐到彈牙的肉質與大海的鮮美，小卷口感Q彈有勁，入口時還帶有淡淡的炭烤香氣，吃起來清爽不膩，特別適合邊逛夜市邊品嚐，整體而言，「烤超級小卷」不僅價格親民，更能在短短幾口間帶來滿滿海味，是精誠夜市裡值得一試的特色小吃，無論是搭配其他夜市美食，或是作為隨手小點，都能讓人感受到夜市美食的多樣魅力。

地址：精誠夜市內

營業時間：主要於精誠夜市營業時段出攤（每週三、四、五、六、日）

精誠夜市美食推薦｜祥旺地瓜球

走進彰化精誠夜市，琳琅滿目的攤位中，祥旺地瓜球攤位總是最容易吸睛的存在。每當現炸地瓜球出爐，金黃光澤與香氣立刻吸引人潮圍繞，店家以高效率出餐和靈活排隊動線應對人潮，即便前面排了數十人，也能快速入手熱騰騰的地瓜球。一份小份地瓜球約 30 元、約有三十顆；大份則為 50 元，性價比極高，入口時，外皮酥脆、內裡綿密帶彈性，融合地瓜香氣與炸物的誘人香味，口感清爽不油膩，令人一吃難忘。

圖/Readygo

地址：精誠夜市內

營業時間：約每週五與週六 17:00～凌晨 01:00（週日至週四休息）

精誠夜市美食推薦｜旺記臭豆腐

夜幕低垂，走進彰化精誠夜市，尋找那撲鼻香氣，自然而然被旺記清蒸臭豆腐吸引，店家提供的清蒸與麻辣臭豆腐選擇多樣，每一碗內容物豐富，有豆皮、粉絲、米血、貢丸等，猶如小火鍋一般，讓每一口都充滿滋味與飽足感。

圖/Readygo

清蒸版本口味細膩，配料吸滿湯汁，清香撲鼻、滋味鮮甜；麻辣則香而不燥，辣中帶香，非常適合嗜辣者。搭配自家爽脆泡菜，整體口感多層、滋味平衡，是夜市莞爾一試的經典美食，旺記臭豆腐不僅性價比高，也代表了精誠夜市獨有的小吃魅力，無論是初訪旅客或老饕，都能在這碗湯香中，感受夜市的熱情與在地味道，造訪當晚，不妨悠坐攤位內用或拿著香氣四溢的一碗，慢慢品味這份夜市的入門經典。

地址：精誠夜市內

營業時間：建議以現場狀況為主

精誠夜市美食推薦｜松林蔥油餅

走進彰化精誠夜市，攤位的叫賣聲與炊煙交織，形成一幅熱鬧的夜市風景，而在這其中，「松林蔥油餅」始終是最引人注目的排隊名攤之一，攤位前總能看到絡繹不絕的人潮，許多人慕名而來，只為品嚐那一份外酥內Q、帶有芝麻香氣的蔥油餅。

圖/Readygo

松林蔥油餅最大的特色就在於「現桿現煎」，店家熟練地將麵團壓平、撒上青蔥，再放入油鍋煎至金黃，隨著油溫持續加熱，蔥油餅逐漸鼓起層次，外層被煎得酥脆，內裡則保留著嚼勁與彈性，起鍋後，店家會在餅面刷上獨家調製的醬料，鹹香之中帶有淡淡酸甜，再撒上芝麻，讓整體風味更添層次，入口的第一口，能感受到邊緣薄脆的爽快感，接著是中間 Q 彈富有嚼勁的麵香，搭配蔥花的清新與醬料的鹹香，讓人忍不住一口接一口。無論是半張嚐鮮還是一整張飽足，都能在口感變化中感受到驚喜。

圖/Readygo

對許多在地人而言，松林蔥油餅不只是小吃，更是夜市裡的回憶，逛夜市時，手裡捧著熱騰騰的蔥油餅，邊走邊吃，是再日常不過卻又最幸福的時刻，對外地遊客來說，這份蔥油餅則是認識精誠夜市最好的入口，透過簡單的食材，體驗在地攤販多年來堅持的手藝與味道。

地址：彰化市林森路入口第一排的精誠夜市（精誠中學旁）

營業時間：週三、五、六 18:00–01:00

品項與價格：半張約 NT 35、一整張約 NT 60（依攤位現場公告為主）

精誠夜市美食推薦｜生炒鴨肉焿

夜幕降臨，走進熱鬧的彰化精誠夜市，一碗帶著鑊氣與碳香的生炒鴨肉焿自攤位中散發出誘人氣味，讓人忍不住前往一探究竟，店家將去骨鴨肉與筍絲、大量洋蔥一同大火快炒，加入細滑羹湯與黃油麵或米粉，讓湯汁完美包覆每一根麵條，喝上一口熱騰騰的羹湯，第一感受是濃而不膩的甘甜，搭配鴨肉的軟嫩與筍絲的脆口，帶來動人層次，佐以輕微勾芡，湯頭既順口又帶飽足感。價格親民、份量充足，這碗鴨肉焿成為許多人夜市巡禮不可或缺的一站。

圖/Readygo

地址：精誠夜市內

營業時間：週三至週日約 17:00（或 18:00）至 23:00，週一、二休息

價格參考：鴨肉焿麵／米粉或純焿的價格約 NT$50–60 元

精誠夜市美食推薦｜黃金屋滷味

踏入彰化精誠夜市，「黃金屋滷味」總是夜市裡最具辨識度的攤位之一，每當夜晚來臨，即吸引不少饕客駐足，這裡的滷味採用「非加熱式」方式呈現，滷汁透過自然燉煮滲透食材本身，入口即能嚐到香而不膩的滷香風味，尤其推薦其麻辣湯頭款式，麻香鮮明、香氣撲鼻而不刺激，整體層次分明，喚醒味蕾，豆干、百頁豆腐、蘭花干等品項，皆能完美吸附濃郁滷汁，調味均勻而清爽，讓人一口接一口。

圖/Readygo

地址：精誠夜市內

營業時間：行動攤位，於精誠夜市營業時段出攤；常見於每週三與週六等夜市開市日

特色標誌：「非加熱式滷味」，指的是滷味採自然滷製、冷卻後不再加熱後端販售的品項

彰化精誠夜市常見問題

彰化精誠夜市有哪些必吃美食？

彰化精誠夜市超過200個攤位，其中必吃美食包括「數1數2碳烤香雞排」、「烤超級小卷」、「祥旺地瓜球」、「旺記臭豆腐」、「松林蔥油餅」、「生炒鴨肉焿」以及「黃金屋滷味」，都是在地人與遊客一致推薦的人氣攤位。

精誠夜市美食「數1數2碳烤香雞排」的特色是什麼？

數1數2碳烤香雞排以「先炸後烤」的工序聞名，刷上特製甜鹹醬汁後再炭火燒烤，雞排份量大、肉質厚實，是精誠夜市必吃的排隊美食之一。

精誠夜市美食「松林蔥油餅」的特色是什麼？

松林蔥油餅採現桿現煎，外皮薄脆、內層 Q 彈，刷上獨家鹹香醬料後撒上芝麻，香氣迷人，是精誠夜市長年不敗的排隊名店。

彰化精誠夜市的營業時間與地點是什麼？

彰化精誠夜市位於彰化市林森路，鄰近精誠中學，每週三、五、六、日晚上營業，攤位多達 200 家以上，是彰化必逛夜市之一。

