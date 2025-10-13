台北信義區不只百貨！隱藏版美食與景點大公開，超便宜泰式小吃你一定不能錯過

信義區不只是百貨與高樓，從清晨的麵香、白日裡的鐵道時光，到午後酸辣的街頭滋味，再到夜裡燈火下的庶民宵夜，一天的節奏串起了美食與風景，也藏著屬於城市的驚喜與溫度。或許你習慣把信義區和購物畫上等號，但這次不妨放慢腳步，用不同的方式探索這片熟悉又陌生的街區。跟著小編的腳步，一起走進巷弄、走進歷史，也走進街頭的煙火氣息，發現原來在信義區，也能展開一場接地氣又充滿驚喜的小旅行。

台北美食｜雨人麵包餐館

手作酸種麵包專賣

隱身在信義區街頭的雨人麵包餐館，帶著一種低調卻溫暖的氛圍。推開門的瞬間，迎面而來的是麵包出爐的香氣，帶著淡淡的酸種發酵氣息，混合木質裝潢與微黃燈光，整個空間充滿了歐式早午餐的自在感，店裡的桌椅擺設簡單卻舒適，陽光從大片玻璃窗灑進來，落在每一個剛出爐的麵包上，讓人覺得時間好像慢了下來。

圖/Readygo

點上一份櫻花蝦起司烘蛋，烘蛋的表面金黃微焦，切開後能聞到鮮明的蝦香與濃郁的起司氣息，口感柔嫩卻帶點微脆，搭配三款不同風味的酸種麵包與清爽的沙拉，每一口都讓人覺得幸福又滿足，酸種麵包的口感帶著微酸與嚼勁，不同於一般麵包的單純香氣，反而更耐吃，也更有層次。邊吃邊感受到店家對烘焙的堅持與細膩。

圖/Readygo

餐廳裡的氛圍很輕鬆，沒有吵雜的聲音，大家都慢慢享用著眼前的餐點，或是低聲聊天，空氣中瀰漫著剛烘焙出來的麵香和溫柔的音樂旋律，讓人有一種逃離城市喧囂的片刻寧靜，坐在窗邊的位置，手裡拿著一塊溫熱的麵包，抬頭就能看見信義區的街景，這樣的對比格外迷人，一邊是都市的繁華，一邊是心靈的小小歸屬。走進雨人麵包餐館，就像是給自己一個短暫的休息空間，不僅能嚐到香氣十足的酸種麵包與精致的料理，更能在這裡找到一份難得的安穩，無論是開始忙碌的一天前，還是想要偷閒片刻，這裡都能成為你心中那個剛剛好的角落。

地址：台北市信義區忠孝東路四段553巷2弄3號

電話： 02-27642432

營業時間：週二9:00-14:30,週三到日9:00-15:00(週一公休)

台北景點｜國家鐵道博物館

台北唯一藍皮列車

隱身在台北信義區的國家鐵道博物館，前身是歷史悠久的台北機廠，如今經過細心修復後，成為一處結合鐵道文化與工業美學的全新景點，外觀是沉穩的工業建築，走進去卻像踏入另一個時空，巨大的廠房、整齊排列的軌道與機械設備，彷彿還能感受到昔日蒸汽與柴電時代的脈動。這裡的氛圍既莊重又帶點懷舊，走在其中，讓人不自覺放慢腳步，細細感受鐵道的歷史痕跡。

圖/Readygo

最吸引人的莫過於館內保存的藍皮列車，它是台北唯一仍能見到的經典車廂，藍色外觀帶著濃厚復古感，讓人瞬間回到火車旅行盛行的年代，除了藍皮列車，多數展區都能免費參觀，從零件、工具到歷史照片，細節完整又耐人尋味，而「柴電工廠」則是唯一需要購票的展區，走道設計成月台般的視角，站在高處俯瞰，眼前是一整片維修工廠的全貌，巨大的火車、機械結構一覽無遺，那種臨場震撼彷彿自己也搭上了另一趟火車旅程。

圖/Readygo

無論是鐵道迷、想帶孩子學習交通歷史的家庭，還是單純想找個不同於百貨的信義區景點，都能在這裡找到驚喜，走進國家鐵道博物館，就像穿越一條連接過去與現在的時光隧道，不僅看見了台灣鐵道的發展脈絡，也感受到屬於工業遺產的壯麗與浪漫。

地址：台北市信義區市民大道五段50號

電話： 02-87878850

營業時間：9:30-17:00(週一公休)

台北美食｜哈哈羅55泰式船麵

史上最便宜泰式小吃

藏身在信義區街頭的哈哈羅55泰式船麵，沒有浮誇的裝潢，卻因為平價又道地的泰式料理，成為不少上班族和學生口耳相傳的用餐據點，小小的店面裡瀰漫著酸辣香氣，從門口經過就能感受到那股開胃的味道，點上一碗酸辣豬肉粿條，湯頭帶著檸檬的清爽與辣椒的刺激，入口的瞬間酸勁立刻在舌尖炸開，搭配彈牙的粿條和嫩口的豬肉片，讓人一口接一口停不下來，旁邊的炸雞翅外皮酥脆，咬下去能聽見清脆的聲音，裡頭的肉卻依舊鮮嫩多汁，好吃到會想再追加一盤，還有那道必吃的泰式香香豬，外酥內軟的口感帶著肉汁的香氣，淋上特製的椒麻醬後更是畫龍點睛，酸辣鹹香在口中層層堆疊，令人回味不已。

圖/Readygo

最讓人驚喜的是價格，每道料理幾乎都是銅板價，每份只要六十五元左右，能在信義區這樣的地段吃到平價又美味的泰式小吃，實在難得，坐在店裡，看著一桌桌客人端著熱騰騰的麵與炸物，彼此分享著美食的神情，空間雖然不大，卻有一種充滿人情味的親切感。

圖/Readygo

在哈哈羅55泰式船麵用餐，就像短暫逃離信義區的高樓商場，進入了一個充滿煙火氣息的小世界，這裡沒有繁複的裝飾，也沒有高價的餐點，卻能用最真實的風味和實在的份量，帶來滿足與快樂，離開時嘴裡仍殘留著辣中帶酸的滋味，那是一種再簡單不過，卻最能打動人心的平凡幸福。

地點：台北市信義區基隆路一段149號1F後門1F

營業時間：17:00-20:55(週日週一公休)

台北美食｜Potato Corner

薯條界天花板台灣首店

來到台北信義區，如果想找一份輕鬆又能滿足口腹之慾的宵夜，我最推薦的就是近期超紅的 Potato Corner。這家來自菲律賓的薯條品牌，被譽為「薯條界的天花板」，一開幕就立刻在信義商圈掀起排隊熱潮。攤位位置雖然不大，但遠遠就能聞到薯條的香氣，加上熱鬧的信義夜景背景，讓人忍不住停下腳步。

圖/Readygo

Potato Corner 最吸引我的地方是薯條的多樣化選擇，不僅有經典的直薯，還能選擇酥脆有嚼勁的捲薯，兩種口感各有特色。最大亮點在於口味組合，顧客可以一次挑兩種調味粉灑在薯條上，讓人每一口都有不同驚喜。我最推薦的就是酸奶洋蔥，酸酸甜甜帶點洋蔥香氣，吃起來清爽不膩，常常讓人一口接一口停不下來；起司則是經典選擇，濃郁的奶香與薯條的香脆完美結合，是大人小孩都會喜歡的味道。想要一點刺激的話，辣味也是必試選項，微辣的口感讓整份薯條更有層次。

圖/Readygo

雖然 Potato Corner 幾乎每到晚上都要排隊，但其實速度比想像中快，拿到熱騰騰的薯條那一刻，完全值得等待。特別是在信義區這樣的氛圍裡，邊走邊吃薯條已經成為我逛街的儀式感，無論是和朋友聚會後的宵夜，還是自己逛街的小確幸，都能因為這一大份香脆的薯條而覺得滿足。Potato Corner 的價格不算昂貴卻能帶來高滿足度，也因此深受學生和上班族喜愛。這裡不只是單純買一份薯條，而是一種屬於信義夜晚的小快樂，走過熙來攘往的信義街頭，手裡握著一份酸奶洋蔥薯條，抬頭就是燈火通明的台北101，這樣的組合，才是最屬於信義區的日常風景。

地點：台北市信義區忠孝東路五段8號（統一時代百貨B2F）

營業時間：週一到週四11:00-21:00,週五週六11:00-22:00

台北一日遊行程表

時間 行程地點 體驗內容與推薦亮點

09:30–11:00 雨人麵包餐館 酸種麵包專賣，推薦櫻花蝦起司烘蛋＋三種麵包，清爽早午餐開啟一天。

11:30–14:00 國家鐵道博物館 參觀台北唯一藍皮列車、免費展區看火車細節，付費「柴電工廠」走道宛如火車月台。

14:30–16:30 信義商圈散步 漫步台北101周邊百貨與戶外裝置藝術，白天好拍，傍晚還能看夜景。

17:30–19:00 哈哈羅55泰式船麵 平價泰式小吃當晚餐，推薦酸辣豬肉粿條、炸雞翅、泰式香香豬必搭椒麻醬，三道均一價超划算。

20:00–22:00 Potato Corner 爆紅薯條宵夜，直薯＋捲薯雙重享受，推薦酸奶洋蔥口味，排隊美食不能錯過。

台北一日遊 ｜信義區必吃必逛

台北一日遊 常見問題

雨人麵包餐館推薦什麼？

雨人麵包餐館主打酸種麵包，招牌餐點是櫻花蝦起司烘蛋，搭配多種麵包與沙拉，非常適合當早餐或早午餐。

國家鐵道博物館必看亮點有哪些？

國家鐵道博物館最大亮點是台北唯一的藍皮列車，還有免費展區能看到火車細節。唯一付費的「柴電工廠」參觀走道就像火車月台，參觀過程彷彿真的搭車。

哈哈羅55泰式船麵有什麼必吃？

哈哈羅55泰式船麵主打平價泰式小吃，像是酸辣豬肉粿條、外酥內嫩的炸雞翅，以及一定要配椒麻醬的泰式香香豬。每道料理大多只要 65 元，非常划算。

Potato Corner 有哪些口味推薦？

Potato Corner 是近期爆紅的薯條專賣店，有直薯與捲薯可以同時選兩種口味，必點的是 酸奶洋蔥，也是許多人宵夜首選。

延伸閱讀 >> 台北宵夜推薦｜夜貓子最愛的 4 間神級宵夜店，爐端燒、炭烤吐司好吃到太犯規！

更多旅遊建議與行程，請上「ReadyGo 出發前」