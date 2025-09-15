快訊

宜蘭在地排隊小店！羅東夜市必吃美食名單，跟著吃不會錯～

玉本鋪三星蔥餅。 圖／FunTime小編群
玉本鋪三星蔥餅。 圖／FunTime小編群

【FunTime小編群】說到宜蘭晚上的行程，肯定免不了就是去羅東夜市大吃一頓啦！雖然那個人潮常常多到讓人畏懼，但每次還是會忍不住想去逛一下，到底有哪些是去宜蘭羅東夜市必吃的美食呢！這次FunTime小編幫大家精選了幾樣必吃，羊肉湯、鮮湯包和臭豆腐等通通有！除了羅東夜市，宜蘭還有許多美食、名產等著你，宜蘭旅遊全攻略把全部資訊都整理給你！

阿灶伯當歸羊肉湯

阿灶伯當歸羊肉湯。 圖／IG, linlin5202020
阿灶伯當歸羊肉湯。 圖／IG, linlin5202020

阿灶伯就算時常大排長龍，也是小編每次到羅東夜市必買的店家！雖然主要販售當歸羊肉湯，但是臭豆腐的人氣也不惶多讓，外皮酥脆不過硬、裡頭內餡軟嫩多汁，真的很厲害，第一次吃就被驚艷到了～小編推薦可以點一份鮮甜的羊肉湯配臭豆腐，絕對是阿灶伯的招牌組合，超滿足！

地點：宜蘭縣羅東鎮民權路265號

營業時間：16:00-01:00（週三公休）

堂薯薯臭薯條羅東總店

堂薯薯臭薯條羅東總店。 圖／ IG, jieyuguo
堂薯薯臭薯條羅東總店。 圖／ IG, jieyuguo

臭薯條也是小編到羅東夜市必買！沒買過的朋友可能會以為是馬鈴薯薯條，其實是薯條形狀的臭豆腐，一條條臭豆腐外層炸的又香又酥，搭配軟嫩的豆腐，這樣切成長條的比例大小入口剛剛好的美味！店家也發揮創意研發出各種不同醬料讓顧客選擇，有特調起士、蜂蜜芥末、椒鹽、酸黃瓜、泰式酸辣、照燒，每種口味都值得嘗試，小編最愛的就是起士啦～推薦給大家！

地點：宜蘭縣羅東鎮公園路1085號攤

營業時間：週一至週五16:30-22:30、週六16:00-23:00、週日16:00-22:30（公休日請至官方臉書確認）

公園貳拾號

公園貳拾號。 圖／IG, james.every.day
公園貳拾號。 圖／IG, james.every.day

公園貳拾號就位在羅東夜市臭薯條斜對面，有店面喔！平常路過可能不太會注意，不過一定要進來吃吃看，絕對會讚不絕口呀～公園貳拾號販售冰品、熱湯，舉凡燒仙草、紫米粥、剉冰都有，每個品項幾乎都可以搭配老闆用心煮的配料，不過小編一定要私心推薦一下他們的紫米牛奶加紅豆，又濃又香，不甜膩又超滑順～必點！

地點：宜蘭縣羅東鎮公園路108號

營業時間：11:00-22:50

小春糕渣卜肉

小春糕渣卜肉。 圖／IG, 512.food
小春糕渣卜肉。 圖／IG, 512.food

糕渣口感很神奇，還沒上網查之前，實在很難猜出他是甚麼東西，炸的微微酥的外表，裡面口感有點綿，但一下子就化掉了，有一點甜味加上胡椒的香氣，查了才知道糕渣是雞湯、肉醬混一起成濃湯，冷凍成肉凍後裹太白粉下去炸，真的超特別！

地點：宜蘭縣羅東鎮公園路100號

營業時間：16:00-23:00（週五、六營業至00:00）

嚐味鮮湯包

嚐味鮮湯包。 圖／IG, hanhanyen
嚐味鮮湯包。 圖／IG, hanhanyen

來到宜蘭怎能錯過蔥！這灑滿蔥的湯包馬上列入小編的必吃名單，點好餐後就可以自己找座位，叫號用號碼牌取餐。湯包咬下後湯汁滿滿，搭配上頭的新鮮蔥花，超滿足～蔥花是不會過嗆的那種，可以吃到滿滿蔥的清甜，如果不敢吃蔥的朋友也可以選原味湯包或起士湯包～

小編小提醒：湯包外帶要盡早吃，不然蔥悶著會稍微沒那麼脆

地點：宜蘭縣羅東鎮民權路1108號攤

營業時間：17:30-23:00

延伸閱讀>>【羅東夜市美食】大排長龍鮮湯包、臭豆腐！精選10樣必吃推薦

想知道更多實用宜蘭旅遊攻略，請看「宜蘭旅遊全攻略」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

公園 湯包 羅東夜市

