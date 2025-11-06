孩子玩到不想回家！盤點最好玩的「台南親子飯店」

【FunTime小編群】台南親子飯店推薦來啦！如果你還不知道要帶小朋友到哪玩，那麼這篇台南親子飯店推薦你一定要看。從主題房型再到球池、戲水池或是電動車這些通通在台南親子飯店，飯店選的好，爸媽沒煩惱！接下來就趕緊跟小編看看是哪些台南親子住宿吧～

台南親子飯店怎麼挑？快速分類導覽＋選擇技巧

台南有超多適合帶孩子放電的親子住宿，是不是很苦惱要如何選擇呢？別擔心！小編已經幫你先整理好四大分類，讓你輕鬆挑選最喜歡的入住～

台南市中心的交通和生活機能極為便利，除了近火車站外，這裡也有多個景點與美食；如果想要感受夕陽與歷史氛圍，入住安平區的海景飯店讓你渡假感滿滿；想要遠離喧囂的話，台南市郊有多間特色飯店，提供農場體驗、極限設施，超適合帶孩子好好放電；還有超童趣的主題民宿，一進到房內就像是住進卡通世界一樣！

台南市中心親子飯店｜交通便利、景點／美食逛不完

想帶孩子輕鬆玩台南？那住在市中心準沒錯！這裡聚集了多個著名景點和美食小吃，而且台南火車站也位於此區域，不管是需要搭火車、公車，或是租車的家庭，住在這裡絕對省時又便利！

和逸飯店－台南西門館

#500坪超大戶外遊樂區 #卡通人物陪你住

和逸飯店－台南西門館 。圖／agoda

和逸飯店－台南西門館 。圖／agoda

和逸飯店－台南西門館 。圖／agoda

和逸飯店－台南西門館擁有500坪的戶外親子樂園，小朋友可以開電動車、玩水、堆沙堡、坐小火車，設施齊全超好玩。房間內部也不簡單，卡通人物房型讓小朋友可以跟最喜歡的卡通角色一起入睡，探險活寶、飛天小女警、熊熊遇見你通通有，大廳、走道等公共空間也都可以見得到這些超卡哇伊的卡通人物唷。

小編偷偷說：這間台南親子住宿就位在新光三越旁邊，爸媽們想逛街也方便！

訂房網評價：8.9/10 (Agoda)

地址：台南中西區西門路一段658-2號

台南晶英酒店

#可愛送餐機器人 #戶外泳池、健身房通通有

台南晶英酒店 。圖／agoda

台南晶英酒店 。圖／agoda

台南晶英酒店 。圖／agoda

台南晶英酒店房間寬敞又舒適，採用木質地板，給人一種高雅別致的感覺。公共區域則設有室外泳池、健身房還有兒童遊樂俱樂部，兒童遊樂俱樂部分為室內和戶外區域，提供書、桌椅、溜滑梯等讓小朋友可以自在玩耍，大人和小孩都可以在飯店裡享受各自適合的設施！

小編偷偷說：這間台南親子飯店旁邊就是新光三越百貨公司和藍晒圖文創園區！

訂房網評價：9.2/10 (Agoda)

地址：台南中西區和意路1號

台南台糖長榮酒店

#鄰近台南必去景點 #buffet海味吃到飽

台南台糖長榮酒店 。圖／agoda

台南台糖長榮酒店 。圖／agoda

台南台糖長榮酒店 。圖／agoda

台南台糖長榮酒店同樣也是台南五星級飯店，飯店對面為德安百貨，鄰近景點則有奇美博物館、十鼓仁糖文創園區、大東夜市，如果有想帶小孩到博物館或逛夜市的朋友可以考慮。這間台南親子飯店一樣有室外游泳池、健身房、兒童遊戲俱樂部外，在餐飲方面更是能讓人大飽口福，不僅早餐豐富，晚上更是能吃到炸蝦、龍蝦、生蠔、豬腳、螃蟹等美味料理！

小編偷偷說：入住這間台南親子住宿，搭高鐵還有接駁公車服務唷。

訂房網評價：8.8/10 (Agoda)

地址：台南市東區中華東路3段336巷1號

台南遠東香格里拉

#鄰近台南火車站 #摩天大樓看夜景

台南遠東香格里拉 。圖／agoda

台南遠東香格里拉 。圖／agoda

台南遠東香格里拉 。圖／agoda

台南香格里拉遠東國際大飯店是台南市區最高聳的摩天大樓，飯店以圓柱結構和大面積的玻璃帷幕設計為主，客房坪數大，不管住在哪一層樓都能看到台南市區的景色。在公共設施方面也提供健身房、室外游泳池、兒童專用泳池、三溫暖和室內熱水浴缸，設備相當齊全。位於台南火車站後站，地理位置佳，距離赤崁樓、孔廟和花園夜市也都只要10分鐘左右的車程。

訂房網評價：9.1/10 (Agoda)

地址：台南東區大學路西段89號

台南安平、海景親子飯店｜浪漫夕陽海景！渡假感拉滿

如果想帶孩子一起感受台南的歷史韻味與海景魅力，安平絕對是不能錯過的地點！這裡有許多歷史景點，而且安平也位於台南的西部，不管是想躺在飯店內賞海景夕陽，或是直接到海邊，與孩子一起踏浪，都超愜意的啦～

台南大員皇冠假日酒店

#渡假氛圍 #親子首選 #兒童俱樂部、戲水池

台南大員皇冠假日酒店 。圖／agoda

台南大員皇冠假日酒店 。圖／agoda

台南大員皇冠假日酒店 。圖／agoda

台南大員皇冠假日酒店是IHG國際酒店集團旗下飯店，坐落於台南安平，不像市區熱鬧喧囂，一進到大廳就能感受它的寬敞氣派，整體很有度假氣氛，而且要去安平老街、台江國家公園都很近哦！台南大員皇冠假日酒店提供雙人房、四人房以及套房，在房間就能坐擁港景！設施的部分更是用心，包含健身房、三溫暖、室內溫水游泳池、兒童俱樂部以及兒童戲水池，超適合親子入住！

訂房網評價：9.1/10 (Agoda)

地址：台南市安平區州平路289號

福爾摩沙遊艇酒店

#無邊際泳池 #舒活SPA #兒童遊戲區

福爾摩沙遊艇酒店 。圖／agoda

福爾摩沙遊艇酒店 。圖／agoda

福爾摩沙遊艇酒店 。圖／agoda

福爾摩沙遊艇酒店於2022年新落成，坐落於台南安平水景公園。房內皆有大片落地景觀窗，可以眺望安平古堡及安平港呢！內的設施十分多元，有無邊際泳池、健身房/舒活SPA，兒童遊戲區也有沙池、球池和溜滑梯等，最特別的是還有遊艇活動行程，無論大人小孩都能在飯店中好好享受快樂時光！

訂房網評價：8.9/10 (Agoda)

地址：台南市安平區安平路988號

台南市郊特色親子飯店｜生態農場、極限運動超好玩！

位於台南市郊的特色親子飯店有超多有趣的遊樂設施，像是高空漫步、光束任務、親子農場和兒童戲水池等，不管是任何年齡層的孩子都有適合他們遊樂設施，快帶上孩子入住以下幾間飯店，讓他們好好放電！

捷絲旅－台南虎山館

#戶外泳池 #鼓趣房型 #糖廠主題

捷絲旅－台南虎山館 。圖／agoda

捷絲旅－台南虎山館 。圖／agoda

捷絲旅－台南虎山館 。圖／agoda

捷絲旅為晶華酒店集團旗下品牌，而捷絲旅－台南虎山館為2021全新開幕飯店，它的位置雖然不在台南市區，不過鄰近奇美博物館、十鼓仁糖文創園區等景點，很適合安排親子旅遊。捷絲旅－台南虎山館以糖廠為主題，整體裝潢設計相當有設計感，還有游泳池及自助洗衣間哦！房型的部分則提供雙人及四人房，並特別規劃了「鼓趣房型」，採上下舖四小床，小朋友一定會喜歡！

訂房網評價：9.1/10 (Agoda)

地址：台南市仁德區文華路二段300號

超童趣親子主題民宿｜夢幻主題房！小孩看了秒瘋狂

住進卡通世界不是夢！爆破機器人、糖果工廠以及旋轉溜滑梯城堡房等超多主題房型，讓孩子一踏進民宿就眼睛發亮，入住後就不想再出門了～

Fun假溜滑梯親子旅店

#室內兒童賽車場 #童趣主題房型 #溜滑梯

Fun假溜滑梯親子旅店 。圖／agoda

Fun假溜滑梯親子旅店 。圖／agoda

Fun假溜滑梯親子旅店 。圖／agoda

位於台南北區市中心的Fun假溜滑梯親子旅店鄰近火車站，想逛小北觀光商圈、花園夜市，甚至是赤崁樓和孔廟等名勝古蹟都很方便。Fun假溜滑梯親子旅店為親子打造各種主題空間，房內還有扭蛋機結合溜滑梯如此童趣的設計，一樓的公共空間則打造成小朋友最愛的室內賽車場，小孩看見絕對為之瘋狂！

訂房網評價：8.5/10 (Agoda)

地址：台南市北區北華街170巷65號

我小時候設計旅店

#主題房型 #攀岩、彈簧床

我小時候設計旅店 。圖／agoda

我小時候設計旅店 。圖／agoda

我小時候設計旅店 。圖／agoda

我小時候設計旅店位於台南市安平區，提供雙人房及四人房做選擇。主題房型內的彩繪讓人如同走進童話世界！整個空間非常溫馨，讓你出外旅遊也有回到家的舒適感。兒童遊樂區更是豐富，有攀岩、彈簧床、溜滑梯等可以讓小孩放電，大人也有寬敞的休息空間可以歇息。

訂房網評價：9.1/10 (Agoda)

地址：台南市安平區世平路7號

