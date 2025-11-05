快訊

走路就到勤美草悟道！商圈周邊、審計新村附近住宿總整理

一期家旅 。圖／agoda
【FunTime小編群】到台中旅遊，在選擇住宿上往往都會找交通方便的火車站附近，或是能夠輕鬆探索美食的逢甲商圈周邊。不過今天小編要來介紹不一樣的地方，那就是「勤美草悟道」附近啦～以下幾間勤美住宿，除了有高CP值的平價住宿、適合親子入住的台中親子飯店之外，也有可以帶上毛孩一起入住的寵物友善住宿，快來看看哪一間最適合你吧！

勤美住宿｜快速導覽＋分類

勤美住宿地圖
以下是小編幫大家在勤美這一帶再細分的兩大住宿區域，分別有各自鄰近的景點，快來看看你的行程安排，更適合哪一個吧～

勤美誠品綠園道周邊

勤美誠品綠園道是台中熱門打卡與休閒地標，結合綠地和商圈，散步就能感受城市文青氛圍，非常適合帶孩子踏青、帶毛孩散步，或是享受悠閒的午後時光。旁邊的台中市民廣場也是舉辦爵士音樂節的地點，是台中每年必參加的活動之一。

誠星旅館

誠星旅館 。圖／agoda
誠星旅館 。圖／agoda
誠星旅館位於勤美誠品綠園道的15樓，下樓就能逛街、享受台中的文青氛圍，地點超級優。這裡的房型多元，有背包客房（含女性友善房型）和 2–3 人的私人套房，不論是獨旅還是和親朋好友一起出遊，都能滿足各種住宿需求～另外，誠星旅館還設有戶外露臺、自助茶水間和榻榻米區，如果想要找地方飲食、閱讀、放鬆小酌或欣賞城市景色，都有適合的區域可使用。最後，這裡的所有房型費用皆包含了新鮮手作的早餐、粥品以及各式飲品，如果想找高CP值的勤美住宿，那這間千萬別錯過！

訂房網評價：9.4/10(agoda)

地址：台中市西區公益路68號15樓

臺中勤美洲際酒店

臺中勤美洲際酒店 。圖／agoda
臺中勤美洲際酒店 。圖／agoda
臺中勤美洲際酒店是由IHG洲際酒店集團直營的五星奢華酒店，距離勤美誠品綠園道與台中市民廣場，走路都只要約3分鐘。他們的餐飲選擇豐富，從義式、中式到火鍋料理應有盡有，還有以台日韓迷人的夜生活作為設計理念的運動酒吧。臺中勤美洲際酒店的設施同樣令人驚艷，有被綠樹環繞宛如秘境的戶外泳池，並且還貼心設有桑拿烤箱與蒸氣室。最後，他們的房型設計也非常豪華寬敞，且部分房間更能直接俯瞰草悟道的美景。如果想體驗台中高規格住宿的話，這裡絕對是勤美周邊的頂級首選。

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：台中市西區館前路77號

草悟道漂鳥青年旅館

草悟道漂鳥青年旅館 。圖／agoda
草悟道漂鳥青年旅館 。圖／agoda
草悟道漂鳥青年旅館是台中評分超高的青年旅館，最大的特色就是價格非常親民，背包客房的話，一晚最低只要$486起，非常適合學生、小資族或是自由行旅人入住。這裡的房間提供雙人雅房，以及4–8人的背包客房，且還設有女性友善房型，真的超貼心的啦～公共空間的部分，草悟道漂鳥青年旅館有著超大的交誼廳，並且提供多種桌遊，是喜歡認識新朋友或與旅伴互動的理想空間。另外，這裡還有附設小酒吧，讓住客到了夜晚，想要小酌也不必出門，就能享受最chill的輕鬆氛圍！

訂房網評價：9.1/10(agoda)

地址：台中市西區公益路201號8樓

全國大飯店

全國大飯店 。圖／agoda
全國大飯店 。圖／agoda
全國大飯店是台中第一間寵物友善飯店，他們特別設立寵物專屬客房樓層，讓飼主和毛孩都能安心入住，也不用擔心打擾其他住客，而且最貼心的是，館內允許寵物牽繩落地，甚至能自由上床，徹底滿足飼主與毛孩的需求。地點同樣也非常方便，步行就能到勤美誠品綠園道、PARK2草悟廣場與金典綠園道商場等寵物友善場所，再加上距離公車最多的台灣大道也只要3分鐘的路程，無論是要去台中火車站、一中商圈或秋紅谷都輕鬆抵達。

訂房網評價：8.6/10(agoda)

地址：台中市西區館前路57號

勤美住宿｜審計新村附近

審計新村是一個融合歷史與創意的文青聚落，保留老宿舍建築的復古風情，搭配手作小店、咖啡館與文創市集，適合慢步探索與拍照打卡。這裡周邊有多間的質感住宿可選，如果是想要找質感住宿的旅客，快看看以下幾間吧！

台中大毅老爺行旅

台中大毅老爺行旅 。圖／agoda
台中大毅老爺行旅 。圖／agoda
台中大毅老爺行旅位於審計新村與國立臺灣美術館之間，是一間設計感滿分的飯店，從一走進大廳開始就能受到滿滿的設計氛圍，飯店整體以全白色系作為基調，再搭配黑色的鐵件線條，還有獨特的幾何形窗戶，營造出時尚又充滿藝術感的住宿體驗。除了設計亮點，台中大毅老爺行旅也是一間親子友善的住宿，他們提供消毒鍋、嬰兒遊戲床與嬰兒澡盆等備品，讓帶小朋友出遊的爸媽更加安心。另外，若對枕頭有特殊需求的旅客，可以提早跟飯店預約，這裡有提供乳膠睡枕或記憶睡枕可選擇喔！

訂房網評價：9.0/10(agoda)

地址：台中市西區英才路601號

嬉行旅

嬉行旅 。圖／agoda
嬉行旅 。圖／agoda
嬉行旅是一間結合咖啡廳的文青住宿，整體裝潢以大自然色系為主，再搭配滿滿的植物盆栽，不論是大廳還是房內都超好拍！這裡同時也是一間女性友善的住宿，無論是單獨旅行或與姐妹出遊，都能安心入住。另外，嬉行旅的早餐更是一大亮點，以早午餐拼盤的形式呈現，份量豐盛、擺盤精緻，讓人一早就有滿滿元氣。最重要的是，嬉行旅在價格上相當親民，平日期間雙人房只要1千多，如果是喜歡質感氛圍的旅客，這間大推～

訂房網評價：8.7/10(agoda)

地址：台中市西區民權路225巷8號

延伸閱讀>>【台中勤美住宿】文青控必看！近草悟道／審計新村住宿一次看

想知道更多實用台中旅遊攻略，請看「台中旅遊全攻略」

