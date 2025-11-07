台南不只有傳統小吃！這幾間「台南早午餐」美味豐盛又有特色

【FunTime小編群】說到台南，第一個想到的就是琳瑯滿目的在地小吃，在台南旅遊全攻略就可以蒐集到超多張美食地圖，但其實除了小吃，還有許多美味又豐盛的台南早午餐等你挖掘！每一家都有其獨特的風格，無論是文青老屋風、美式或日式都有！今天小編要推薦幾間超人氣台南早午餐，快來筆記筆記！

小北家灶咖

就算以小吃為重，不吃早午餐的旅人，也很難沒聽過小北家灶咖！營業期間只要經過就是在排隊，如此超高人氣必定有它獨有的魅力！小北家灶咖為老宅改建，店內圍繞綠色植栽，環境悠閒放鬆；餐點的部分會由店員細細解說，每一口都能吃到店家堅持選用好食材的用心與溫度，愜意的早晨坐在悠閒的老宅裡享用美味的早午餐，別有一番風味啊～

營業時間：09:00-16:30（每月公休日請至官方FB查詢）

地址：台南市中西區郡緯街68號

龍百貨

親子友善的龍百貨隱身在中西區的巷弄間，由老宅改造，空間有限、位置不多，店內擺設和店名相呼應，有滿滿的恐龍公仔，小孩光有恐龍就能玩得超開心～除此之外，木製的裝潢、復古用品妝點，再加上暖黃的燈光，為整間店增添溫馨懷舊的感覺。菜單只有四種早午餐拼盤，另外還有加點配料及飲品可選擇，每個拼盤都超豐盛又好吃，若是點漢堡還會有恐龍烙印，真的可愛到不行>< 來台南別錯過啦！

小編小提醒：只接受電話預約，且假日及例假日不開放訂位喔～

營業時間：09:30-完售（每月公休日請至官方IG查詢）

地址：台南市中西區民權路二段64巷53號

裏葉

裏葉是一家位於巷弄內的早午餐店，雖然地點和招牌都相當低調，但是還是擁有超高人氣！整家店就是由老屋改造而成的早午餐店，將不同的香料疊加融入到餐點中，每一道的口味都恰到好處的美味，除了早午餐點，布丁也是必點推薦～裏葉還會定期更新菜單，完全是一家既神秘又充滿驚喜的小店，不過他的高人氣加上無法事先訂位，通常開店前一個多小時就已經有許多人在門口排隊了，來台南的朋友別忘了早起來候位喔！

小編小提醒：裏葉不接受浪費餐點的踩點拍照，若要拍照也不可以移動店內物品及拍到店內人員哦！

營業時間：11:00-16:30或完售（每月公休日請至官方IG查詢）

地址：台南市北區西門路三段45巷42弄10號

後座熟食店

後座熟食店的營業宗旨很有趣～想要「保持肥胖」的人就來吧！後座熟食店主要販售美式粗暴早午餐與選物，外觀明明是老宅，店內卻充斥著讓人放鬆的美式風格，這裡販售漢堡、三明治等早午餐以及老闆的各式美式復古玩具收藏，有的販售、有的擺設（記得不要隨便拿取哦），還有可愛的店貓四處穿梭哦！雖說是粗暴的美式午餐，但是其實美味又用心啊！

營業時間：11:00-17:00（店休日於官方FB公告）

地址：台南市中西區南寧街136巷8號

性格せいかく

性格せいかく早午餐距台南火車站步行只要10分鐘，店內的日式老宅風文青又有氣氛，主要以客製精美的拉花聞名，好像不管人物、卡通人物、寵物等多複雜的拉花，來到這裡都能夠被實現！每天早上十點前可以免費指定拉花哦。除了必點的拉花，店內提供三明治及清爽的沙拉麵，而且服務很親切，推薦大家來台南也可以來療癒一下！

小編小提醒：拉花若是太複雜仍須加價，且週三並無提供拉花服務喔！

營業時間：09:00-16:00（週三公休）

地址：台南市北區成功路68巷4-5號

