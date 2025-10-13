「5萬盆花海」免費拍！美堤河濱公園「野花系花毯」驚豔滿開 朝聖「河濱天際線+秘境花海」最佳路線一次看

高雄日航酒店迎來開幕一週年，特別以「周歲祭」為主題舉辦系列慶祝活動，打造專屬於飯店的一歲生日派對。酒店以「當一歲遇上一歲」為概念，邀請全台家中有一歲寶寶的家庭共度難忘時刻。活動不僅象徵飯店邁入新里程，也展現品牌注重家庭情感與溫度的理念。

2025-10-10 13:00