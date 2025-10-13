「5萬盆花海」免費拍！美堤河濱公園「野花系花毯」驚豔滿開 朝聖「河濱天際線+秘境花海」最佳路線一次看
免門票「繽紛花毯」這裡拍！河濱公園「雙色圓仔花」整片盛開，超過5萬盆草花交織成毯，把握最佳賞花期打卡衝一波。
北市美堤河濱公園變身「野花系五彩繽紛花毯」，集結特殊品系雙色千日紅（圓仔花）、天使花、小百日草等，打造成以粉紅、桃紅與紫紅色調交織的美麗花毯，結合原有地貌，讓綠地與親水步道無縫融合。
即日起至10月底為花海最佳觀賞期，建議可自大樹休憩區出發，經過風景棧橋再漫步至對岸「自然景丘」，從高處俯瞰整片花海格外壯觀，花海中還有步道能讓遊客深入花叢間，美拍時記得愛護花草、切勿踩踏。
除了這片季節限定秘境花海外，美堤河濱公園位置優越，能遠眺台北101、大直橋、圓山大飯店及美麗華摩天輪，以及飛機起降的震撼畫面，是朝聖台北河濱天際線的絕佳場地。
美堤河濱公園花海
GOOGLE地圖：搜尋「美堤河濱公園兒童遊戲場」
