一起爬山踏青去！台灣北部健行地點推薦，揪全家大小去都適合

【FunTime小編群】夏天快要到了，去都市內的戶外景點實在是太熱，但又想出去走走的話還能去哪呢？FunTime小編推薦可以到山上乘涼！不但可以欣賞沿途的美景，又可以和家人一起享受在大自然中爬山的樂趣，但家中兩老膝蓋不好不能久走、孩子又走幾步就喊累，有什麼地方適合帶著一家老小輕鬆健行呢？本文特蒐北台灣易爬的健行步道，快帶著一家老小一起爬山去吧！另外家庭出遊也很推薦一日遊，新北、台北一日遊行程都收錄在台北旅遊全攻略啦～

台灣北部步道地圖

二子坪步道

健行簡單程度號稱五星級步道

二子坪步道。 圖／IG, lingmoonwu

想到老人走路、推輪椅或是有娃娃車的需求，首推絕對是大屯山內寬敞、無坡度的二子坪步道。步道全長約 1.8 公里，來回時程約一個半小時，近乎全程都有綠蔭遮蔽。作為沒有半階樓梯的無障礙步道，入山口的服務中心也有輪椅可租借。步道中的生態池也很適合全家一起拍張合照、坐在池邊享受山中的悠閒氣息。

步道長度：1.8km

地址：新北市三芝區興華里

交通方式：

一、自行開車：國道1號由堤頂交流道下，接堤頂大道二段至內湖路一段，過自強隧道轉至善路上仰德大道，續行台2甲過小油坑轉101甲縣道往三芝、淡水方向即可到達

二、搭乘捷運至「劍潭或士林站」下車，轉乘260公車到「陽明山公車總站」再轉108公車至「二子坪站」下車

劍潭山親山步道

連阿公阿嬤都能輕鬆征服的步道

劍潭山親山步道。 圖／IG, weeeeeeich

從劍潭一路上走過來都有樹陰可以乘涼，平時也有許多老人家將此做為聚會場所，不但很熱鬧而且連阿公阿嬤都能輕鬆征服，走起來非常輕鬆！只要大約30分鐘就能到達微風平台和北眼平台，這邊可以輕鬆俯瞰台北市的風景，臺北表演藝術中心、圓山大飯店和101全都能看見，視野超好！這兩個平台都可以說是台北市視野最廣的市區觀景台了，還有體力的話也能再往上走一些到達「八美老地方觀景平台」，這邊的視野好到都能看見松山機場的飛機起降喔！喜歡看風景的話真的大力推薦！

步道長度：3.3km

地址：台北市中山區中山北路四段71巷2弄69號

交通方式：

一、自行開車：沿中山北路往北至捷運劍潭站，可將車子停在百齡高中地下停車場，再步行至公車劍潭站登山口即可到達

二、搭乘捷運淡水信義線「劍潭站」下車，步行至公車劍潭站登山口；或搭乘台北市公車42、棕13至「力行新村站」下車，沿通北街抵達165巷登山口

桃園百吉林蔭步道

運動後最適合到隧道裡乘涼

桃園百吉林蔭步道。 圖／桃園觀光導覽網

百吉林蔭步道位於百吉隧道後方，是以前大溪往來角板山的舊公路，步道沿途常可見蝴蝶和群鳥，以前老蔣和夫人經常散步於此。步道中的舊百吉隧道內部非常清涼消暑，還保留了以往運貨的台車軌道，很適合帶著孩童來了解角板山的歷史。步道還可通往溪洲公園和大艽芎古道，走完林蔭步道還有體力的遊客可以繼續順遊尋幽。4-5月是桐花季，想要賞花的人可以選在這個時候來～

步道長度：3km

地址：桃園市大溪區百吉隧道北洞口

交通方式：

一、自行開車：國道1號平鎮系統接66號快速道路往大溪 → 112甲縣道 → 台3線 → 台4線 → 台3線 → 大溪 → 台7線往復興 → 慈湖 → 百吉隧道北口

二、搭乘台鐵至「桃園站」下車，轉乘桃園客運5090至「洞口（舊百吉隧道）」下車

烏來信賢步道

一路淙淙流水聲伴你健行

烏來信賢步道。 圖／IG, dooomei_

信賢步道又名「娃娃谷步道」，是過去烏來通往福山的舊道，步道平坦寬廣，也適合輪椅推行。途中的信賢吊橋非常平穩，兩側也有安全護欄，不用擔心老小不敢行走，民眾可以放心飽覽溪谷美景。由於步道傍溪、沿途大小瀑布眾多，一路上可聽到淙淙流水聲，非常紓壓。過了信賢吊橋後行走於舊公路，還可通往內洞森林遊樂區，非常適合帶著家中孩童探查園區內豐富的生態資源。

步道長度：1.4km

地址：新北市烏來區信賢里

交通方式：

一、自行開車：國道3號由新店或安坑交流道下，沿循中興路或環河路、北新路至青潭，轉台9甲線往烏來方向，接北107線道行駛，經信賢派出所，即可到達信賢實小

二、搭乘捷運至「新店站」，於站前轉搭乘新店客運849（烏來–台北線），至「烏來總站」下車，再步行4.5公里，即可抵達信賢吊橋

貓空茶展中心步道

搭乘捷運就可到

貓空茶展中心步道。 圖／IG, tingan1214

以貓空茶葉推廣中心為始的三條步道：小天空步道、健康步道、茶展中心步道都屬於極短的超迷你步道，適合老人小孩行走。附近的指南宮也非常推薦一去！指南宮廟方每日早中晚餐時間都會免費提供素食，拜拜還能順道享用齋飯，除了素餐外，指南宮自在茶亭還免費提供茶與茶點，在步道運動完後不妨坐下來休息片刻。

步道長度：0.06-0.35km

地址：台北市文山區指南路3段40巷8之2號

交通方式：

一、自行開車：建國北路高架道 → 下辛亥路左轉 → 國道3號臺北聯絡道 → 萬芳交流道（往木柵方向）→ 左轉木柵路 → 右轉萬福橋 → 右轉新光路

二、搭乘捷運文湖線至「動物園站」2號出口下車，走路約5分鐘轉搭貓空纜車，可在「貓空站」或「指南宮站」下車

延伸閱讀>>【健行步道推薦】不只台北！台灣北部11條親子、長輩爬山景點

想知道更多實用台北旅遊攻略，請看「台北旅遊全攻略」