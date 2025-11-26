孩子最愛的宜蘭親子飯店！溜滑梯球池、積木、電競遊樂室統統有

【FunTime小編群】宜蘭因為風景優美又交通便利，是全台相當熱門的觀光景點之一，本期小編要介紹宜蘭超夯的親子飯店給大家，非常適合爸媽帶小孩入住，無論是服務或是親子設施都相當完善，爸媽能好好放鬆、小孩也能玩的開心，快跟著小編看下去吧！

宜蘭親子飯店｜快速導覽

來趟宜蘭親子旅行，不知道該住哪一區嗎？小編幫你整理出四大熱門住宿地點，不論你想泡溫泉、看海、還是想要體驗田園風情，都能輕鬆找到適合你們的親子飯店！

➢ 宜蘭市親子飯店：熱鬧商圈＋交通便利，輕鬆安排行程的最佳選擇

➢ 宜蘭礁溪親子飯店：擁有豐富溫泉資源＋兒童設施，是冬季親子旅遊的最佳首選

➢ 宜蘭五結親子飯店：綠意田園、文化園區，位於宜蘭市區和羅東的中間

➢ 宜蘭頭城親子飯店：靠山又面海，飯店旁就是沙灘，喜歡海邊的家庭必住

宜蘭市親子飯店

想要找交通方便的親子飯店，那宜蘭市區非常適合你～宜蘭市區不僅有熱鬧的商圈，周邊的生活機能也相當完善，適合不想開太多車或是輕鬆安排行程的親子家庭入住。

蘭城晶英酒店

蘭城晶英酒店 。圖／agoda

蘭城晶英酒店下方就是台灣最大的購物中心之一，和宜蘭火車站只有10分鐘的步行距離，不僅交通方便還可以俯瞰宜蘭美景，酒店位置超級優越！酒店8樓還有一整層為小孩打造的遊戲廣場－芬朵奇堡，有大型機器人溜滑梯、大黃蜂造型跳跳床、賽車遊戲、學步車等娛樂設施以及各式親子DIY活動，只要是房客就可以免費盡情使用！蘭城晶英酒店也提供健身房、SPA池、游泳池，除此之外，每間房間都配有時下最熱門的DYSON吹風機，真是一家超有誠意的飯店啊！

小編小提醒：飯店有提供兒童牙刷、兒童沐浴洗髮乳、嬰兒床、奶瓶消毒鍋、嬰兒澡盆等用品，真的超體貼爸媽和小朋友！若有需求記得預約喔！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣宜蘭市民權路二段36號

煙波大飯店-宜蘭館

煙波大飯店-宜蘭館 。圖／agoda

煙波大飯店-宜蘭館是一家以粉色泡泡為主題的飯店，像是「點點光轉」互動遊戲區以及以泡泡打造的主題園區「迷走圈圈」，運用視覺錯位產生有趣的視覺效果，好玩又好拍；晚上還有「暗黑派派」活動，有吃有喝還有多元的派對遊戲、桌遊租借等等，絕對不無聊！房型的部分，煙波大飯店-宜蘭館提供雙人房及四人房，並分為豪華、尊榮、經典三種，就連在房間也能找到粉紅泡泡的元素喔！像是牆壁上的粉紅泡泡畫、粉色杯子等，超夢幻可愛的啦！

訂房網評價：8.7/10(Agoda)

地址：宜蘭縣宜蘭市凱旋路135號

宜蘭礁溪親子飯店

宜蘭礁溪擁有豐富的溫泉資源，是許多家庭冬天喜愛的親子渡假首選！除了能享受溫泉設施之外，飯店還有提供多種適合兒童玩的遊樂設施，如果想外出走走，附近也能順遊溫泉公園、幾米廣場等親子景點。

礁溪福朋喜來登酒店

礁溪福朋喜來登酒店 。圖／agoda

礁溪福朋喜來登酒店非常、非常、非常適合親子入住，而且小朋友一定會非常喜歡！礁溪福朋喜來登酒店特別和宜蘭的「積木博物館」合作打造了泊麗客房，運用積木作品來佈置房間。除此之外還有規劃兒童遊戲區，裡面有積木池、球池、彩繪牆，頂樓也有無邊際游泳池、SPA水療區、烤箱、蒸氣室等！絕對可以同時滿足大人和小孩！各房型皆有室內泡湯池且乾濕分離～是不是超棒超貼心。來到兆品酒店當然也別忘了到初食軒餐廳品嚐超美味被推爆的脆皮脂香鴨、廣式一品鴨、脆皮叉燒喔！

訂房網評價：8.6/10(Agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉仁愛路48巷18弄1號

礁溪寒沐酒店

礁溪寒沐酒店 。圖／agoda

礁溪寒沐酒店是一家適合朋友、情侶，更適合親子的飯店！每天都有規劃小小賽車手、果園鮮遊記、田野採收趣等不同的活動讓小朋友參加，也有綠色草皮親子遊戲室、PS4競速賽車模擬機及SWITCH可以暢玩。礁溪寒沐酒店在溫泉方面也很周到，成人及兒童浴衣皆有提供，設施有半露天的溫泉池、SPA水柱按摩，所有房客皆能使用，客房內也有獨立私人浴池，來這裡能夠享受到奢華的待遇，小朋友可以開心玩耍，大人也能非常享受！

小編小提醒：若有需求飯店也有提供嬰兒沐浴用品、遊戲床、兒童帳篷等服務喔！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉健康路1號

礁溪老爺酒店

礁溪老爺酒店 。圖／agoda

礁溪老爺酒店是宜蘭開幕多年的老字號五星級酒店，踏進酒店就能從裝潢和服務感受到精緻典雅的日式風味。寬敞舒適的房間非常適合親子同住（還有寵物友善客房喔！），礁溪老爺酒店每日的晨間和午後，有當季主題的DIY創意活動，晚上在老爺劇場還有適合闔家觀賞的歌仔戲或音樂表演，不定時會舉辦宜蘭生態探險團，從早到晚都不怕小孩無聊！最後是礁溪老爺酒店最盛名的台灣首座「公園高爾夫球場」及各式各樣的溫泉風呂泳池，還有給小朋友的親水瀑布池、噴泉戲水池、有趣的溫泉魚足浴SPA！小朋友玩水玩膩了，也有兒童遊戲室讓小朋友們盡情玩耍唷～

小編小提醒：只要事先預約，飯店就能幫忙準備嬰兒床、嬰兒澡盆和消毒鍋等用品喔！

訂房網評價：9.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣礁溪鄉五峰路69號

宜蘭五結親子飯店

宜蘭五結鄉是喜歡田園生活的熱門旅遊地點，這裡擁有大片綠地，散發著濃濃的農村風情，再加上這裡位於宜蘭市區以及羅東之間，是適合當作來宜蘭旅遊的中繼站～

綠舞國際觀光飯店

綠舞國際觀光飯店 。圖／agoda

綠舞國際觀光飯店位在綠舞日式主題園區的制高點，入住便能將這座全台最大的日式主題園區盡收眼底，飯店提供雙人及四人房型，也有比較高等的Villa房型，很適合親子來度假！綠舞國際觀光飯店的設施也相當豐富，有跳跳床遊戲區、風呂湯泉、戶外景觀泳池（設有孩童池！）等等，若玩不夠就可以到日式園區體驗射箭、滑草、抹茶製作、熱血動漫祭Cosplay等活動，以設施豐富的程度可能要住個三天兩夜才玩得過癮啦！真的超好玩！

訂房網評價：8.0/10(Agoda)

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

宜蘭頭城親子飯店

如果是喜歡海邊的家庭，推薦你們來宜蘭玩的時候住在頭城這一帶。這裡靠山又面海，不管是想在飯店裡待上一整天，或是出門到飯店旁的沙灘踏浪通通都沒問題。

凱渡廣場酒店

凱渡廣場酒店 。圖／agoda

凱渡廣場酒店位於外澳沙灘旁，飯店被蔚藍的海岸三面環繞，且正對面就是龜山島。這間飯店的客房幾乎都能眺望不同角度的頭城風光，不論是面山還是面海，都各具特色，再加上飯店像是郵輪外觀，讓來到這裡的住客都能享受路上郵輪般的全包式假期！凱渡廣場酒店的設施相當豐富，除了有全台唯一引入海水的游泳池、漂漂河和大型戲水池，還有一座400坪的親子遊樂區，包含遊戲機台、大型迷宮、迷你高爾夫等，也有大眾／露天風呂，入住這間飯店不管是大人還是小孩都能盡情享受！

訂房網評價：9.1/10(Agoda)

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

