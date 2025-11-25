特色滿點、玩翻一整天：2025台灣最美「特色飯店」清單

【FunTime小編群】週末或短期連假想來一場兩天一夜的小旅行，卻還沒決定地點嗎？不如先從住宿下手吧！這次小編整理了由易遊網和網友一同票選出來的「台灣最美飯店」，這些飯店除了顏質很高之外，豐富的飯店設施、美味又豐盛的餐點等等，也是他們的超大亮點！說這麼多，現在就跟著小編一起看看「2025最美」的全台飯店推薦名單吧！

台灣最美飯店｜快速導覽＋分類

一次看這麼多間怕找不到自己想要的嗎？這就先來幫大家快速分類一下！

➢ 最美慢活渡假：飯店內待一天也可以！適合不想動腦，只想放鬆耍廢的旅人

➢ 最美親子享樂：兒童設施多到玩不完！從旋轉木馬到兒童泳池通通有，是家庭旅遊的首選

➢ 最美都會氛圍：交通、生活機能都超方便！白天逛街購物、晚上看夜景小酌

➢ 最美風格設計：每一間都是拍照控的天堂！風格獨特又充滿設計感

最美慢活渡假

想逃離城市、喘口氣嗎？這幾間飯店有的被山海包圍或是被綠意圍繞，泡湯、踏浪、曬太陽、喝杯咖啡都能成為一天的亮點，再加上豐富的飯店設施，不用急著跑行程，待在飯店內也能玩一天。

凱渡廣場酒店

全台唯一的戶外海水泳池飯店

凱渡廣場酒店 。圖／agoda

凱渡廣場酒店位於宜蘭頭城的外澳沙灘旁，三面環海的絕佳景觀，再加上郵輪造型的外觀設計，讓來到這裡的旅客，都能享受路上郵輪般的全包式假期！凱渡廣場酒店的飯店設施非常的豐富，除了有設置全台唯一的戶外海水泳池外，溫泉俱樂部、兒童遊樂設施以及綠地椰林也通通有，即使不另外安排行程，也能在飯店裡待上一整天～

凱渡廣場酒店 。圖／agoda

凱渡廣場酒店的房型則主要分為兩種景觀選擇，可坐擁太平洋與龜山島的「海景房」，以及可擁抱壯闊雪山山景的「景觀房」，並且這裡的每一間房都有設置陽台，不論是想要躺在床上舒服的賞景，還是走到陽台吹吹海風，都能享受到最愜意的住宿體驗。

設備提供：戶外海水泳池、400坪遊戲空間、室內迷宮、大眾風呂、露天風呂

地址：宜蘭縣頭城鎮烏石港路300號

北投麗禧溫泉酒店

各方評選，霸佔景觀、體驗、佳餚三項第一！

北投麗禧溫泉酒店 。圖／agoda

北投作為北部知名的溫泉區，只要搭乘捷運就可以輕鬆抵達，方便程度自不用說。天然溫泉能夠立刻撫慰平時奔波勞碌的人們。2011年開幕至今北投麗禧溫泉酒店算是非常新的飯店，頂著五星的光環，飯店內三家中西式餐廳、下午茶都受到旅客好評。

北投麗禧溫泉酒店 。圖／agoda

坐擁翠綠山景和個人湯屋，超優質的環境讓不少小資族稍稍心痛也要來住個一天。酒店內除了個人湯屋、客房獨享，還有大眾男女露天風呂和戶外風呂，用北投優質的白磺泉好好犒賞自己吧。

設備提供：溫泉、室外泳池、健身中心、SPA、餐廳

地址：台北市北投區幽雅路30號

理想大地渡假飯店

親子一同旅遊的理想度假花園

理想大地渡假飯店 。圖／agoda

鄰近鯉魚潭，光飯店園區內就有兩百五十公頃，理想大地是創辦人花了幾十年的心血規劃完成，以度假村的方式經營。理想大地渡假飯店園區擁有蜿蜒的運河，而運河遊艇導覽活動十分受到旅客的歡迎。園區內的綠地擁有非常豐富的自然生態，蟲鳥花草都有，讓旅客彷彿置身於野生山林之中。

理想大地渡假飯店 。圖／agoda

除了生態綠地，理想大地度假酒店店建築也相當有特色，採用西班牙式的設計，而且到了晚上還會請來外國的表演者帶來精采的異國晚會，讓旅客不用花大錢也有出國玩的感受。設施、服務超豐富，泳池、三溫暖那些基本配備之外，還提供各式各樣的DIY手作課程、SPA課程、騎馬課程等，如果懶得去外面東奔西跑，待在理想大地就能玩上一整天啦！

設備提供：室外泳池、兒童娛樂室、按摩、Spa、三溫暖、騎馬、餐廳、池畔酒吧、單車出租

地址：花蓮縣壽豐鄉理想路一號

瑞穗天合國際觀光酒店

「台版迪士尼」之稱，享有瑞穗黃金溫泉

瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda

瑞穗天合國際觀光酒店為天成集團旗下飯店，腹地2萬坪相當於6.6個台北火車站。因超級浮誇的城堡外觀而有「台版迪士尼」、「台版霍格華茲」之稱，來到這裡彷彿走進夢幻的童話世界中。園區內住宿分為四大區，分別是夢幻的城堡區、有巨型互動劇院的莊園、設有私人泳池的格蘭別墅、房間內有旋轉溜滑梯的親子別墅，每個園區的設施各有不同但都非常豐富多樣！

瑞穗天合國際觀光酒店 。圖／agoda

來到瑞穗天合國際觀光酒店絕不能錯過由108池溫泉區、度假風吧檯和按摩水療構成的金色水樂園，泡過這裡的瑞穗金黃溫泉後，還可以到跑跑車賽車道感受甩尾的風速、在KTV包廂開個人演唱會，或是在電競室和親朋好友來場熱血挑戰。瑞穗天合國際觀光酒店是座休閒設施非常多的渡假村，住過的網友表示退房時絕對會很捨不得離開這座樂園。

設備提供：Spa、水上樂園、兩層樓滑水道、桌球室、撞球室、桌遊室、兒童娛樂室、旋轉木馬、大型西洋棋、跑跑甩尾車、健身房、KTV

地址：花蓮縣瑞穗鄉瑞祥村溫泉路2段368號

最美親子享樂

親子出遊就要玩得盡興、住得開心！這些飯店從設施到服務都超貼心，不論是旋轉木馬、球池還是親子泳池，小孩玩瘋、爸媽也能好好放鬆。讓一家人的旅行充滿笑聲與驚喜回憶。

新悦花園酒店

嘉義親子飯店首選！旋轉木馬、賽車場一次滿足

新悦花園酒店 。圖／agoda

新悦花園酒店是嘉義知名的親子飯店，特別適合家庭旅遊入住。飯店設有多元親子設施，包括旋轉木馬、小菁英俱樂部、新悦幸福小火車、熊寶貝足球場，以及極速寶貝賽車場，讓孩子即使在飯店內待上一整天，也能玩得開心又安全。

新悦花園酒店 。圖／agoda

新悦花園酒店住宿的部分提供超童趣的主題房型，每間親子房都設有一座溜滑梯，部分房型則還有配置小型球池。餐飲方面則是有提供精緻單點的粵菜與港式小點，以及中西特色早餐。結合趣味設施、舒適住宿和美味餐點，放假如果想帶孩子好好放電的話，新悦花園酒店絕對是你的最佳選擇～

設備提供：旋轉木馬、夢幻大球池、AR互動投影牆、兒童沙坑、極速寶貝賽車場

地址：嘉義市東區後湖里保順路69號

綠舞國際觀光飯店

台唯一的日式庭園主題飯店

綠舞國際觀光飯店 。圖／agoda

綠舞國際觀光飯店是全台唯一的日式庭園主題飯店，園區內充滿著日式風情，除了設置日式風格的庭園和湖畔 VILLA，還有可以體驗抹茶、浴衣與和菓子等傳統文化。

綠舞國際觀光飯店 。圖／agoda

綠舞國際觀光飯店的園區內也有其他多種不同的體驗活動，像是可以近距離接觸的動物園區，包括水豚、羊駝、梅花鹿與狐獴等，還有刺激有趣的「卡比巴拉躍湖號」空中繩索，多到說不完的園區設施，就等你們來一探究竟啦～

設備提供：動物園區、空中繩索、戶外景觀泳池、跳跳床、貓咪咖啡廳

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段459號

凱撒趣淘漫旅-台南

冒險體驗親子飯店，設施多到玩不完！

凱撒趣淘漫旅-台南 。圖／agoda

凱撒趣淘漫旅-台南位於曾文水庫風景區，是以冒險體驗為主的台南親子飯店，設施種類豐富，室外有攀岩、高空漫步、滑索、自由落體、泡泡足球、迷你高爾夫、水上活動等設施挑戰刺激遊戲；室內設施則有密室逃脫、雷射激戰、全館解謎、桌遊、光束任務等許多新奇又好玩的娛樂設施、遇到下雨天也能玩好玩滿！

凱撒趣淘漫旅-台南 。圖／agoda

凱撒趣淘漫旅-台南提供雙人與四人房，飯店大廳、走廊結合時尚與自然，就連戶外也能隨處可見鳥籠樣式的座椅和休閒吊籃椅，相當悠閒很適合渡假！就算一整天待在飯店也不夠玩～快揪三五好友一起來玩耍吧！

設備提供：攀岩、高空漫步、滑索、自由落體、泡泡足球、迷你高爾夫、室外泳池、密室逃脫、雷射槍戰、全館解謎、桌遊、光束任務

地址：台南市楠西區密枝里密枝102之5號

名人堂花園大飯店

棒球主題親子飯店，還有滿滿的史努比！

名人堂花園大飯店 。圖／agoda

超吸睛的巨大棒球建築物外觀，名人堂花園大飯店與球體建築「棒球名人堂」由兄弟象創辦人所創立，是全台唯一以棒球為主題的渡假飯店，其中棒球名人堂不僅記錄了歷屆名人堂選手及台灣棒球的輝煌歷史，還提供許多棒球相關的遊樂設施與展示，更棒的是，桃園名人堂花園大飯店還結合了卡通明星史努比，打造了史努比棒球樂園，超可愛的史努比在飯店隨處可見，棒球迷和史努比迷千萬別錯過了！

名人堂花園大飯店 。圖／agoda

名人堂花園大飯店除了一般房型以外，還提供了「棒球經典客房」、「老兄弟懷舊客房」、「史努比主題客房」等多種特色房型，完全就是要造福粉絲啊！飯店設施也是應有盡有，除了必玩的棒球設施與室內打擊練習場外，還有戶外景觀SPA池、半室內溫水游泳池、三溫暖，兄弟棒球場、卡拉OK等多項設施，大朋友小朋友都能玩超嗨！

設備提供：戶外兒童戲水池、半室內溫水游泳池、戶外景觀SPA池、三溫暖、兒童遊戲室、兄弟棒球場、室內打擊練習場、卡拉OK、羽球場、撞球檯

地址：桃園市龍潭區民生路141巷150號

最美都會氛圍

想在城市裡也過得有度假感？這些飯店藏身在最熱鬧的市區，交通、美食、購物都超方便。白天隨興逛街，晚上再回飯店喝杯酒、看夜景，輕鬆享受屬於都市旅人的優雅時光。

禧榕軒大飯店

能賞夕陽的花園泳池ｘ必吃的在地特色早餐

禧榕軒大飯店 。圖／agoda

禧榕軒大飯店坐落於台南火車站前，地點非常的便利，是探索台南的理想住宿選擇。飯店設施方面，擁有花園泳池與親子戲水池，能在這欣賞夕陽灑落時的浪漫景致，以及俯瞰城市夜景和遠眺安平的海際線。

禧榕軒大飯店 。圖／agoda

禧榕軒大飯店的客房以溫潤原木色系打造，營造舒適放鬆的氛圍，房內電視可直接觀看 Netflix 與 YouTube，並且還能租借 Switch 遊戲機享受歡樂時光。早餐更是一大亮點，提供多樣台南在地風味料理，像是現燙牛肉湯等道地美食，讓旅人從早晨就能感受府城的熱情與美味。

設備提供：花園泳池、親子戲水池、免費自助式洗衣房、性別友善廁所、自行車租借

地址：台南市北區成功路28號

住飯店 Hotel Dùa

近美麗島站！高雄必住的商務旅館

住飯店 Hotel Dùa 。圖／agoda

住飯店 Hotel Dùa 位於高雄市中心，從美麗島站6號出口步行僅需1分鐘。這間高雄飯店從名稱就相當的親切且特別，其中的「Dùa」取自閩南語的「住」，傳遞出親切又溫暖的在地氛圍。

住飯店 Hotel Dùa 。圖／agoda

住飯店 Hotel Dùa的客房以簡約雅緻為設計主軸，並貼心提供免費飲品，讓旅人能在舒適空間中放鬆小憩。餐飲方面則是選擇多樣且具特色，包含中式與港式料理、日式無菜單料理，以及位於頂樓的 étage15 餐廳，白天提供中西合併早餐，夜晚搖身一變成為氛圍感十足的 Night Bar。

設備提供：24小時dùa Café、健身房、停車場、中／西／日式料理

地址：高雄市新興區林森一路165號

最美風格設計

每一間都是設計控的天堂！從外觀到房內擺設都充滿巧思，有的簡約時尚、有的藝術感滿滿，拍照超好看。無論你是想放空還是拍美照，這些風格飯店都能讓旅程多一點儀式感。

台北時代寓所

「膠捲」意象設計的台北特色星級飯店

台北時代寓所 。圖／agoda

台北時代寓所是希爾頓全球酒店集團旗下品牌之一，這間於2020開幕的台北飯店，是以「膠捲」為靈感打造出兼具藝術與現代感的設計飯店。外觀宛如一層層堆疊的膠捲盒，內部空間也融入相機膠捲的元素，展現出獨特的視覺風格與創意巧思。

台北時代寓所 。圖／agoda

房型的部分則是分為一般、轉角、尊榮與時代套房，其中「轉角客房」更是有機會遠眺台北101。另外，台北時代寓所的地點也是相當便利，從捷運善導寺站步行1分鐘即可抵達，想去人氣名店阜杭豆漿也只需2分鐘，附近更鄰近台北車站與華山文創園區。

設備提供：健身房、SPA、星巴克早餐、免費洗衣／烘乾機

地址：台北市中正區幸福里林森南路7號

阿樹國際旅店

以為走進電影阿凡達的設計飯店

阿樹國際旅店 。圖／agoda

阿樹國際旅店最吸引人的是整體設計與裝潢，飯店提供五種特色房型，每間都帶來不同氛圍：「東方禪」以中國山水畫為靈感、「森林風」如同置身熱帶雨林、「漱石風」以灰石營造溪石感、「沙曼風」白木雕刻呈現中東廣漠景致，「樂岩風」則是黑紅色系的都市時尚休閒風，整體設計宛如走進一間自然藝術博物館。

阿樹國際旅店 。圖／agoda

另外，他們的「阿樹私房菜」餐廳同樣充滿巧思，走進餐廳就像進入森林，餐桌呈現溪石肌理，座椅以椰子葉打造，搭配歐美山莊等級的休閒家具，營造自然又奢華的氛圍。結合藝術感、自然元素與設計巧思，阿樹國際旅店提供旅人獨特又沉浸式的住宿體驗。

設備提供：仰心湯屋、露天花園露台、健身房、停車場

地址：台北市松山區八德路三段76號

