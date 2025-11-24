冬天就要泡溫泉！盤點大阪那些可以「免費泡湯」的飯店

【FunTime小編群】最近天氣已經開始轉涼，進入冬天後就是要泡溫泉啦！日本除了蘊含歷史悠久的古典文化、擁有各種天然美景，因為其地理因素，溫泉也一直都鼎鼎有名，本期小編要推薦大家幾間大阪有名又平價的溫泉飯店，獲得身心的放鬆也能夠省點荷包，一舉兩得！

除了泡溫泉之外，相信各位的大阪之旅一定還有許多不同的行程！為了方便大家規劃、這篇文章將分為三大區域來做介紹，讓你可以依照自身行程安排去挑選最合適的溫泉飯店，既省時又方便！

大阪溫泉住宿｜難波、心齋橋住宿推薦

難波、心齋橋非常適合第一次來大阪的旅客，因為無論是逛街購物或享受美食都超方便！並且周邊景點密集，步行即可到道頓堀、八阪神社、黑門市場等熱門景點，最重要的是交通非常便利～前往關西機場、直達京都和奈良都輕輕鬆鬆！大阪新手住這就對了！

難波別館Dormy Inn PREMIUM天然溫泉朝霧之湯飯店｜免費拉麵ｘ有按摩椅

難波別館Dormy Inn PREMIUM天然溫泉朝霧之湯飯店。 圖／Agoda

難波別館Dormy Inn PREMIUM天然溫泉朝霧之湯飯店(Dormy Inn Premium Namba ANNEX Natural Hot Spring)是天然氡溫泉，有助於緩解肌肉痠痛，最適合逛街後來消除疲勞！泡完後有免費的冰棒和養樂多及多美迎的招牌宵夜醬油拉麵，休息區甚至還有按摩椅！真的太享受了～此外飯店樓下就是lawson便利商店，走路10分鐘就能抵達黑門市場、道頓崛和心齋橋，位置可以說是非常好呢！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵長堀橋站7號出口步行約4分鐘

附近景點：道頓崛、黑門市場、心齋橋

難波御宿野乃旅館 ｜日式榻榻米ｘ出地鐵1分鐘

難波御宿野乃旅館。 圖／Agoda

難波御宿野乃旅館 (Onyado Nono Namba Natural Hot Spring)位在日本橋站旁、為Dormy Inn旗下，距離黑門市場、道頓堀商圈等都很近，步行就能抵達。客房採用榻榻米地板，超有日式風格！飯店內有提供大眾湯池讓旅客能放鬆一整天疲憊的身子，泡完湯別忘記享用簡單美味的醬油拉麵，若是加購早餐方案，還能品嘗到豐富又營養的自助日式早餐。

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：近鐵日本橋站2號出口步行約1分鐘

附近景點：黑門市場、道頓堀商圈、心齋橋

大阪溫泉住宿｜梅田住宿推薦

梅田是大阪的高級商業區也是重要的交通樞紐，集結多條路線、可以說是非常四通八達，去京都、神戶、奈良或關西機場通通不用轉車，到心齋橋、難波也方便，而且周遭百貨公司林立，購物超級方便，也是一個非常好的住宿選擇呦！

燦多酒店大阪塔樓｜繁華夜景ｘ無邊際泡湯池

燦多酒店大阪塔樓。 圖／Agoda

燦多酒店大阪塔樓(Candeo Hotels Osaka The Tower)獲得金氏世界紀錄認證，是現今建築中最高的無邊際露天泡湯池，可以一邊泡湯一邊看大阪梅田的繁華夜景，視野非常遼闊！房間、餐廳和大廳也都有大片落地窗能看美景，住在這裡感覺感覺身心靈都被療癒了～而且從地鐵站走過來只要5分鐘，沿途還有好幾間超商可以買零食餅乾！

訂房網評價：8.9/10 (agoda)

交通：地鐵淀屋橋站7號出口步行約6分鐘

附近景點：梅田空中庭園

大阪梅田Intergate飯店｜免費酒水ｘ現沖咖啡

大阪梅田Intergate飯店。 圖／Agoda

大阪梅田Intergate飯店(Hotel Intergate Osaka Umeda)距離地鐵站超近，附近還有Lawson便利商店，完全是觀光客的住宿首選～房間乾淨舒適，。另外，休息室還有提供現沖咖啡及餅乾飲料，晚上甚至還有各類免費飲品或雞尾酒等等及茶泡飯就是不讓你餓著了，超多好康，一個都不能錯過！

訂房網評價：8.8/10 (agoda)

交通：地鐵西梅田站10號出口步行約3分鐘

附近景點：大阪四季劇場、梅田藍天大樓

大阪溫泉住宿｜環球影城住宿推薦

來大阪怎麼能錯過環球影城！來都來了想必得要大玩特玩、玩到值回票價才可以回家！這個時候最適合住在方便往返環球影城的飯店了～早上睡飽飽再出門、晚上咻一下就可以回飯店泡泡湯休息，完美！

大阪LIBER酒店｜價格親民ｘ一站到環球

大阪LIBER酒店。 圖／Agoda

大阪LIBER酒店(LIBER HOTEL OSAKA)一直是環球影城周遭的熱門飯店，位於櫻島車站正對面，搭一站即可抵達樂園的門口！這裡的溫泉是從地下1000公尺抽取的天然碳酸泉水，泡完不僅能消除疲勞，皮膚還會變好～飯店看出去的港灣景色很漂亮，尤其是從河畔的露天浴池往外看，一邊泡湯一邊看著港灣的美景，還能看到一整個摩天輪呢！

訂房網評價：9.1/10 (agoda)

交通：JR櫻島車站步行約1分鐘

附近景點：大阪環球影城

看完這幾間大阪住宿推薦，是不是想立馬飛去享受溫泉啊？雖然泡溫泉是非常紓壓的放鬆方式，但小編提醒大家，泡溫泉的時間不能過長，也並不是每一種病症都適合泡溫泉，更要注意酒後泡溫泉容易頭暈，千萬不要釀成危險，本末倒置的話可就得不償失囉！

