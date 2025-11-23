高雄特色景點！旗山、美濃必訪景點&美食&交通，行程懶人包快收藏

【FunTime小編群】大家到高雄玩，是不是都會去駁二藝術特區、西子灣、美麗島捷運站這些景點呢？其實高雄除了這些景點，美濃及旗山也相當值得一去；美濃充滿純樸客家風情、美濃粄條更是吃完會念念不忘的好滋味。旗山則是香蕉的故鄉，也有很多地方可以走訪哦！今天就讓FunTime小編來介紹美濃旗山的交通、附近景點跟必吃美食吧！

交通資訊

左營高鐵站出發

➢美濃：左營高鐵站轉搭快捷公車（旗美國道快線E01），美濃站下車。

➢旗山：左營高鐵站轉搭快捷公車（旗美國道快線E01），旗山轉運站下車。

高雄火車站出發

➢美濃：高雄火車站搭乘高雄客運（高旗美濃快線E28），於美濃站下車。

➢旗山：高雄火車站搭乘高雄客運（高旗美濃快線E28），於旗山轉運站下車。

自行開車

美濃

➢國道一號：路竹交流道下接184縣道至旗尾轉184甲縣道，即可抵達美濃。

➢國道三號：田寮接國十，在燕巢系統轉旗山，於旗山第二交流道下，即可抵達美濃。

旗山

➢國道一號：國道十號往旗山燕巢東向行駛→國道十號底下交流道左轉→旗山市區。

➢國道一號：下路竹交流道接台28線往東（阿蓮方向）到底即可抵達旗山。

➢國道三號：下田寮交流道後→循184縣道往東走即可抵達旗山。

美濃附近景點

美濃湖

美濃湖。 圖／IG, alienreid

美濃湖（瀰濃湖）舊名為美濃中正湖，中間佇立了個小涼亭，隨手一拍都像一幅畫！美濃湖湖面波光粼粼，能夠清楚的看見白雲倒映在水面上，非常夢幻～因為景色優美、佔地相當廣，無論是在地人或遊客，都喜歡來這兒騎單車環湖吹吹風，十分愜意～是能夠停留許久的景點喔！

地址：高雄市美濃區民權路與泰安路交叉口附近

營業時間：24小時

雙溪樹木園

雙溪樹木園。 圖／IG, daphanelai

雙溪樹木園裡有著獨一無二的熱帶雨林樹種，又被稱為熱帶植物聯合國；因為被兩條溪流所包圍而以雙溪命名，步道全長約1.5公里且海拔不高，舒適好走。步道沿途會經過不同植披林立的步道以及生態水道、休憩平台等，也有附設停車場，建置的舒適完善，不要猶豫了～趕快來吸收芬多精吧！

地址：美濃區東北隅的廣林里

營業時間：24小時

廣進勝油紙傘

廣進勝油紙傘。 圖／IG, wcy6572

提到美濃絕對會聯想到油紙傘，油紙傘是客家人的文化，也是當地相當重要的文化工藝，廣進勝油紙傘位於巷弄內的紅磚古厝，在這裡可以看到園區陳設了許多不同造型的油紙傘，來到這兒除了能夠直接購買油紙傘，也能盡情發揮創意DIY體驗一下油紙傘手工藝，太有趣了！

地址：高雄市美濃區民權路47號

營業時間：09:00-17:00

美濃民俗村

美濃民俗村。 圖／IG, stanley_huang_

美濃是一個極具客家文化特色且民風淳樸的地方，而美濃民俗村則集結著在地產業、紙傘、懷舊小物，展示著完整的客家文化。園區內除了有美食館販售各式美食，也有擂茶館可以體驗擂茶現磨DIY，還可以現搗麻糬，非常吸引小編啊～♥

地址：高雄市美濃區中山路二段421巷80號

營業時間：08:30-17:00（假日營業至17:30）

旗山附近景點

旗山車站－糖鐵故事館

旗山車站－糖鐵故事館。 圖／IG, hsiaomina288

旗山車站相當特別，原是臺灣旗山糖廠的營業線，隸屬於旗尾線，是以前糖業鐵路相當重要的車站之一。這座融合了歐式及日式風格的木造建築經過修復之後，現在保存的相當良好，是許多顧客來到旗山會順道來走走的地方，園區裡可以見到甘蔗板車、比利時製蒸汽機車頭等相當復古的陳設，還有導覽能夠帶你們更認識旗山車站唷！

地址：高雄市旗山區中山路1號

營業時間：平日10:00-18:00；假日10:00-19:00（週二公休）

旗山孔子廟

旗山孔子廟。 圖／IG, akueihsieh

旗山孔子廟是全東南亞佔地面積最大的孔子廟，前身為日治時期興建的旗山神社，後來建築遭到破壞重新維護翻修，就成了現在的旗山孔子廟啦～旗山孔子廟位在旗山的鼓山公園內，由於建築宏偉壯觀讓整體感到加倍神聖與氣派。這邊也相當適合拍照，怎麼拍都美，穿古裝來拍更是符合情境啦！

小編小提醒：從山腳下須走五百階階梯才能抵達喔！（值得啦～）

地址：高雄市旗山區鼓山公園1號

營業時間：09:00-17:00（週一公休）

旗山神社遺址

旗山神社遺址。 圖／IG, misameng_

旗山神社遺址和旗山孔子廟一樣位於鼓山公園，而旗山孔子廟位於後殿，爬完此神社遺址就能夠抵達後殿的孔子廟，這座神社雖被拆除（只剩下牆壁上2D的神社了），但石階、石燈籠還保有一些日治時期神社的意象，完全是個適合散步的好地方喔！走完五百階階梯就可以看見孔子廟、眺望整個旗山平原囉！

地址：高雄市旗山區永福街55巷

營業時間：24小時

美濃旗山必吃美食

林家粄條

林家粄條。 圖／IG, wanniko1230

提到美濃美食就一定要介紹好吃的板條給大家，這條街由於賣粄條的店家相當多，又被稱為美濃粄條街。這家「林家粄條」也位在粄條街，已經有將近六十年的歷史，是許多網友推薦的粄條店；除了粄條必點，另外還有花生豆腐、客家小炒、薑絲炒大腸，都是客家菜中經典之經典，必吃！

地址：高雄市美濃區美興街25號

營業時間：平日10:00-20:30；假日10:00-21:00（週二公休）

旗山秀明豬心冬粉

旗山秀明豬心冬粉。 圖／IG, louis__lin

旗山秀明豬心冬粉位於旗山老街，是在地相當知名的老店，推薦給喜歡古早味的朋友！這家店的肉燥飯被評比選入高雄前十名的肉燥飯，來這邊必點一碗肉燥月見飯，香Ｑ飽滿的米粒搭配偏瘦的肉燥，最後以一顆半熟蛋點綴，入口後香氣直接在嘴巴裡爆開～別忘了來上一碗豬心湯，完全大大滿足。

地址：高雄市旗山區永平街41號

營業時間：07:30-15:30（週一公休）

益銘號手打蕎麥麵

益銘號手打蕎麥麵。 圖／IG, david788

在地人強推的益銘號手打蕎麥麵，店內布置得很日式，販售的品項包含涼麵、各式麵類、湯品、涼拌小菜以及滷味，麵食為店家手打自製，店家用心、客人安心（咦～這是什麼slogan？）而店裡的熱門餐點就是吃起來又Q又清爽的蕎麥麵及特別的綠藻涼麵，來到旗山別錯過囉！

地址：高雄市旗山區復新東街13號

營業時間：11:00-14:30，17:00-20:00（週一公休）

延伸閱讀>>【旗山美濃一日遊】滿滿特色景點！旗山老街好吃又好拍

想知道更多實用高雄旅遊攻略，請看「高雄旅遊全攻略」