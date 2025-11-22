去台中不要只吃屋馬！台中美食名單大公開，勤美、公益路周邊這樣吃

【FunTime小編群】走進台中，一定不能錯過人氣超旺的勤美草悟道商圈！這裡集結了勤美誠品綠園道、草悟道、審計新村到范特喜文創聚落，重點是台中的打卡景點眾多，琳瑯滿目的餐廳看得人眼花撩亂～究竟哪幾家才是真正的必吃？FunTime小編已經整理好台中多家人氣餐廳，跟著美食地圖一路吃絕對不踩雷。出發台中前想做好完整的功課，小編也貼心整理了台中旅遊全攻略！

三時杏仁。 圖／IG, kurt_0622

公益路周邊美食

應該有不少人跟小編一樣，每次到台中兜兜轉轉最終還是定位在公益路上吧？因為這邊集結了超多燒肉店和火鍋店，可以說如果你是肉食控一地要來這裡，除了大家熟知的屋馬和茶六外，還有超多美食等著大家！

寶屋壽喜燒專門店

寶屋壽喜燒專門店。 圖／IG, takaraya.tw

在台北赫赫有名的寶屋壽喜燒終於到台中展店啦！台中店的裝潢和台北店大不相同，低調有質感。有別於大家常在涮涮鍋店常看到的「火鍋版」壽喜燒，寶屋的壽喜燒做法更加正統且道地，重點是價格相當親民，在日本吃可不便宜呢～還能吃到日本A5黑毛和牛真的太幸福啦！吃貨不要錯過囉～

小編小提醒：寶屋壽喜燒台中店需要線上預約，是不接受現場客人的喔～

地址：台中市南屯區大墩十七街35號

營業時間：17:30-22:00（週一、日公休）

茶六燒肉堂 公益店

茶六燒肉堂 公益店。 圖／IG, artemisy1116

茶六燒肉堂是台中火鍋店龍頭輕井澤旗下的知名燒肉品牌，不只裝潢大器，肉盤份量也超澎派，一字排開的肉片看了讓人跟著心情激昂XD 分量充足、肉質良好和換網頻率高是茶六最被推崇的特點，肉食者們快揪三五好友一起大烤特烤！

小編偷偷說：強烈建議提早線上預約，不然現場排隊可要等到天荒地老喔！

營業時間：17:30-21:00

地址：台中市西區公益路268號

老豆府麻辣火鍋

老豆府麻辣火鍋。 圖／IG, uu_jane

眾多麻辣鍋名店鼎立的台中麻辣鍋戰場裡，老豆府麻辣火鍋標榜湯頭無味精、食材處理品質保證，麻辣鍋湯頭椒香四溢卻不燒辣也不死鹹，湯底香醇順口，即使是怕辣的人也能品嘗到麻辣鍋的美好新世界。

地址：台中市西屯區東興路三段299號

營業時間：11:30-00:00（週五至週日營業至01:00）

一笈壽司

一笈壽司。 圖／IG, cc.iseating

一樣是輕井澤系列，這次不賣火鍋改賣壽司，一笈壽司和時下流行的連鎖壽司品牌一樣，採用平板點餐，且點滿五盤壽司可玩戳戳樂，有機會戳中壽司公仔、飲料或壽司兌換券，增添用餐時的樂趣；除了壽司品項眾多外，網評這家的焦糖地瓜和唐揚雞也超好吃，且價格實惠，用平價即可享用到媲美高級日式餐廳的餐點，難怪網友都說是CP值很高的好店！

地址：台中市南屯區公益路二段25號

營業時間：11:00-23:00

誠品綠園道周邊美食

誠品綠園道是位在西區公益路上的購物商城，擁有大面植生牆和超好逛的特色，讓它成為台中數一數二的著名景點。逛完誠品綠園道，想找間餐廳坐下來填飽肚子嗎？以下介紹的是誠品綠園道周邊及位在公益路上的必吃美食。

做咖啡 hecho cafe & wine

做咖啡 hecho cafe & wine。 圖／IG, nancy84526

如果你也在找台中午後不無聊的新選擇，那做咖啡hecho絕對值得晃一下！店裡最近悄悄換上新裝，還推出全新的DJ下午場，讓城市的午後多一點節奏感，用好音樂搭配好咖啡～不只咖啡香，這裡的手做餐點也很有水準，像是義大利麵、燉牛肉、果汁，全都是人氣選項！加上地點就靠近誠品，難怪「逛完誠品、坐做咖啡」早就是台中人的午後儀式啦！

地址：台中市西區美村路一段149巷12號

營業時間：10:30-22:30

書報館

書報館。 圖／IG, laimei129

書報館位在小巷弄裡，整間店被綠意盎然的植栽包裹，宛如都市中的綠洲。書報館是義大利麵專門店，旅客對義大利麵的評價自然不在話下，物美價廉外也提供加麵服務，兒童餐份量也很足夠，很適合全家大小一起共食，飽餐一頓外也遠離城市喧囂。

地址：台中市西區美村路一段83巷9號

營業時間：11:30-15:00、16:30-20:15（週二、三公休）

台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸

台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸。 圖／IG, yun.0828

老饕都知道一家餐廳賣的品項越少，東西就越好吃，這句話在「台中麻辣大腸麵線香雞排花枝丸」絕對能應證，店裡就賣大腸麵線、雞排和花枝丸三個品項，每樣都是銅板價，炸物香酥爽口，店裡的辣菜脯和大腸麵線更是絕配。

地址：台中市西區美村路一段21巷16號

營業時間：15:00-22:00（週一公休）

綠光計劃范特喜文創聚落周邊美食

綠光計劃范特喜是以綠建築的概念進行老屋空間改造的文創聚落，包含十二棟老自來水宿舍，內有不少文創店家和美食餐廳進駐，是不少人來到台中旅遊必到訪的景點，當然，范特喜周圍也有不少美食！

美村點頭冰

美村點頭冰。 圖／IG, vivian_kueiyi

美村點頭冰是家老牌冰店，是不少台中人心中的好滋味，為了讓顧客吃到當季最新鮮的水果，所以每年只在夏天時營業！招牌的芒果牛奶冰芒果給料大方，整碗冰上頭鋪了滿滿的芒果，配上煉乳簡直是神仙級美味，同樣是招牌的點頭冰以南洋椰奶作淋醬，上頭放了軟Q的紅糯米，冰中則塞了滿滿的當季水果，網友評價這碗能好吃得直點頭，到范特喜逛完後最適合到冰店消暑啦～

小編偷偷說：4月至10月底營業，前往前建議可以先在官方臉書確認一下唷！

地址：台中市西區美村路一段176號

營業時間：12:00-22:00（週五、週六營業至23:00）

田樂公正小巷店

田樂公正小巷店。 圖／IG, apple.eateat

田樂公正小巷店顧名思義是間「位在公正路小巷內」的早午餐店，日式老宅的裝潢非常溫暖愜意，裝潢和風很適合拍照。餐點方面，田樂的漢堡系列很厲害，漢堡肉厚實多汁，中間大片厚實的香菇配上風味醬口味香醇，唐揚雞和焦糖布丁也是店內人氣很高的品項。

地址：台中市西區公正路128號

營業時間：10:00-21:30

審計新村周邊美食

接下來咱們逛到審計新村附近，審計新村原是省政府老宿舍，近年輔導青年創業發產成青創基地，特色商家和文創市集吸引眾多旅客到訪，是台中旅遊必去熱門景點之一，來看看審計新村內究竟有什麼好吃的小店呢？

成真咖啡 台中審計店

成真咖啡 台中審計店。 圖／IG, lanlanooo

審計新村除了好逛好拍外，應該也有不少人是衝著成真咖啡的舒芙蕾鬆餅來的XD厚厚的舒芙蕾看著超級療癒，口感鬆軟嫩滑；店內的咖啡豆也非常講究，從美妙濃厚的香氣就能感受到成真咖啡的選豆品質優良，來到審計新村不能錯過這間人氣咖啡廳！

地址：台中市西區民生路370號

營業時間：09:00-20:00（假日營業至21:00）

旅禾烘焙 審計園區店

旅禾烘焙 審計園區店。 圖／IG, momo.dailylife

來到審計新村絕對會被旅禾 泡芙之家門口的泡芙裝置藝術吸引，除了數尊頭頂泡芙的摩艾像外，還有超大泡芙塔、泡芙安全帽等，門口總是聚集了不停喊著「呀～好可愛」的人群，除了拍照外，店內的泡芙也是必買點心，餡料濃郁不會死甜，外皮口感酥脆，爆漿流沙可頌則是店內隱藏版的熱門品項，拍完照記得到店裡幫孩子幫自己買個點心當下午茶唷。

地址：台中市西區民生路358號

營業時間：11:00-19:00（假日10:00開始營業）

