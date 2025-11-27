信義、中山逛膩了嗎？到永康商圈走走吧～吃喝玩樂報你知

【FunTime小編群】假日超無聊～感覺全台北只有中山、東區、信義區可以逛？別忘了還有永康商圈！永康商圈曾經被英國雜誌Time Out評為全球最酷街道第4名，有超多隱藏美食、特色選物店，甚至有超適合拍照的街景，吸引各國觀光客來朝聖，這篇FunTime小編就來帶你認識認識吃喝玩樂一條龍的永康商圈！

永康商圈散策路線。

永康必吃餐廳

誠記越南河粉

誠記越南河粉。 圖／FunTime小編群

誠記越南河粉是永康商圈的超知名老店，已開業40餘年，從原本的小麵攤到現在分店遍及雙北，甚至在官網還可以買到冷凍調理包呢！誠記在永康就有2間分店。自助區提供河粉、生辣椒及各式醬料，鮮牛肉河粉一上桌肉片還透著粉色，湯裡一定要擠入檸檬汁綜合鹹味，再加入生辣椒提味。河粉雖軟但不爛，配上夠味的湯頭、軟嫩的肉片及脆口的豆芽菜，吃完一碗真的很滿足！

推薦餐點：鮮牛肉河粉$140

【誠記越南麵食館】

地址：台北市大安區永康街6巷1號

營業時間：11:00-16:00、17:00-21:30

【誠記河粉公司 永康二店】

地址：台北市大安區永康街6巷6號

營業時間：11:30-15:00、17:00-21:00（週六日11:00開始營業）

好公道金雞園

好公道金雞園。 圖／FunTime小編群

好公道金雞園號稱平價版鼎泰豐，開業50年人氣依舊不減，連續多年獲得米其林必比登推薦，同時也是各國觀光客來到台灣必吃的餐廳，菜單中英日韓文都有，超級國際化。小籠湯包絕對是這裡最人氣的餐點，皮薄、豬肉餡香。除此之外，也有提供多種江浙點心，像是鬆糕、油糕、鹹甜酥餅等等，很適合買來解解饞～

推薦餐點：蝦仁燒賣$200、小籠包$160、紅豆鬆糕$60

地址：台北市大安區永康街28-1號

營業時間：09:00-14:00、17:00-20:30（週三公休）

永康牛肉麵

永康牛肉麵。 圖／IG, eatintw

永康牛肉麵是台北老字號牛肉麵，受到必比登推薦，現在已經成為觀光客來到永康商圈的必吃店家，而且Google評論居然將近一萬則評論，超浮誇～半筋半肉麵是他們的招牌，肉質軟嫩入味，牛筋有膠質又Q彈，紅燒湯頭加入豆瓣醬熬煮，麵條吸附滿滿湯汁，整體口味比較重！另外粉蒸系列也是他們的招牌，粉蒸排骨下鋪著地瓜，用筷子輕易就能將排骨分離，下面的地瓜吸收精華後蒸得甜軟，排骨跟地瓜都入口即化，必點！

推薦餐點：紅燒半筋半肉麵（小）$300、粉蒸排骨$150

地址：台北市大安區金山南路二段31巷17號

營業時間：11:00-20:30

永康必吃小食／咖啡廳

天津蔥抓餅

天津蔥抓餅。 圖／FunTime小編群

走在永康商圈，看見長長的排隊人龍，十之八九就是天津蔥抓餅！隊伍裡面可以看見各國臉孔，名聲紅到國外。現煎的蔥抓餅熱呼呼，加蛋之後蛋香味十足，簡單純樸的味道卻很讓人著迷，辣醬辣度約微辣，推薦可以加一點提味。

推薦餐點：總匯$60、九層塔加蛋$50

地址：台北市大安區永康街6巷1號

營業時間：08:00-22:00

Chocoholic 巧克哈客

Chocoholic 巧克哈客。 圖／IG, nala__photographer

Chocoholic 巧克哈客店如其名就是一間巧克力專賣店，從2002年開業至今也是走過不少歲月，店內色彩活潑，布置得很有歐式復古繽紛感，有販售巧克力的飲品、鍋物、料理、甜點、禮盒等等，飲品不是單純冰／熱巧克力，還有提供各國不同的飲用方式，細緻程度完全看得出老闆對於巧克力的熱愛及用心，巧克力也都非常濃郁，巧克力控沒來過鐵定會後悔！

推薦餐點：台灣一號62%$250、經典熱巧克力$200

地址：台北市大安區永康街7巷2號

營業時間：13:00-21:00（週六日12:00開始營業，週一公休）

羊毛與花．永康

羊毛與花．永康。 圖／IG, weekendjoylog

羊毛與花是永康商圈不限時咖啡廳的第一選擇，店內會輕輕放著日文歌曲，環境溫馨放鬆，有許多人會來這裡辦公、讀書，也有人會輕聲交談，氣氛非常舒適～普遍對於鹹食餐點的評價都是CP值低，建議可以點飲品跟甜點，飲品種類豐富，羊毛與花特調是檸檬冰美式，帶點微酸，是適合夏天喝的清爽飲品！另外，戚風蛋糕及布丁也很多人推薦喔～

推薦餐點：羊毛與花特調$160、甜點價格依現場標示

地址：台北市大安區永康街37巷12號

營業時間：11:00-22:00（早餐盤供應時間至17:00）

永康必逛商店

老茶罐

老茶罐。 圖／FunTime小編群

老茶罐是位於永康商圈的古早味茶店，一樓販售許多茶葉、茶具等小東西，價錢從便宜到貴都有，逛一逛一不小心就會被激起購物慾。二樓空間則是提供客人練茶、泡茶、聊天等等，提供齊全的茶具及熱水，茶葉及小點可以自備，若沒有的話也可以到一樓購買。如果想休息又不知道該去哪的話，花個100元就可以在這裡度過悠閒的時光囉～

地址：台北市大安區永康街53-1號

營業時間：12:00-22:00（二樓空間開放至21:30）

茶水費：自備茶葉100元/2小時、一樓購買茶葉100元/3小時、

來好

來好。 圖／FunTime小編群

來好是一間伴手禮店，但別看它這樣，除了觀光客，可是連台灣人也愛逛的喔！一共有1樓及地下室兩層樓，除了適合外國人來買餅乾、糖果、紀念品之外，裡面還有小郵筒可以寄明信片，現場買、現場寫、現場寄超方便～另外，吊飾、小錢包、沐浴用品、購物袋等生活雜貨這裡也都找得到，推薦國內外客人都來逛逛，會顛覆大家對伴手禮店的刻板印象 ~

地址：台北市大安區永康街6巷11號

營業時間：09:30-21:30

加碼推薦：永康最佳拍照位置

來到永康商圈，還有一個重點就是拍照啦！永康商圈內有一些已經開業4、50年的老店面，像是波士頓理髮廳和東門西服店，而現在復古風格正當紅，在這些老店前拍個照就超有感覺，再調個色、套上濾鏡簡直超完美，筆記起來，下次去永康商圈逛逛時千萬別忘了這個行程～

波士頓理髮廳

波士頓理髮廳。 圖／FunTime小編群

地址：台北市大安區永康街42-4號

營業時間：11:30-18:00（週一公休）

