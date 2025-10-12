「東螺溪鐵橋站」貓貓軍團裝置藝術賣萌登場！還有「欒樹隧道」秋日金黃美拍打卡

雲林溪湖的「東螺溪鐵橋站」，原為溪湖糖廠五分車舊鐵道的一部分，如今轉型為熱門打卡點。鐵橋旁設置多座以貓咪為主題的裝置藝術，成為旅人拍照取景的新焦點。可愛的貓咪雕塑與懷舊鐵橋相映成趣，讓人一秒融化，也為古樸的糖鐵景觀增添活潑氣息。

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

沿著東螺溪自行車道前行，秋季限定的「台灣欒樹隧道」正陸續染上金黃與橙紅。這條綿延的欒花步道，是攝影愛好者與單車族心中的夢幻場景。當陽光灑落樹梢，騎行其間，金色花瓣隨風飄落，如詩畫般浪漫，是秋日最具代表性的自然風景之一。

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

目前溪湖糖廠的五分車仍維持假日營運，旅客可從糖廠出發體驗小火車之旅，再延伸造訪東螺溪鐵橋站，感受人文鐵道與自然景觀交織的風情。中秋與秋遊季節正好，無論賞花、拍照或與貓咪裝置合影，都是輕鬆又療癒的午後小旅行。

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

圖／ig網友Bruce Hsu授權提供

