「桃園萬聖城」開幕時間曝！同場加映變裝、雙人戀愛活動與光影裝置藝術超好玩

萬聖月正式揭幕，桃園市府為 2025 年度推出「桃園萬聖城」系列節慶活動，整體從 10 月 25 日持續到 11 月 2 日，覆蓋藝文廣場至綠園道全區，以「魔蛛古堡」為核心打造黑暗奇幻主題，結合裝置藝術、光影體驗與巡演活動。城內設立三條通道：「孟婆奈何橋」、「魔神照妖鏡」、「詭異盤絲洞」各具風格，而魔域場景「萬聖夜總會」、「鬼吹燈迷宮」、「盤絲光纖樹」則交織成沉浸式景觀。夜晚時分，萬聖魔幻夜光踩街秀將每日18:35在魔幻蜘蛛王舞台帶來巡遊演出，搭配夜光魔怪、魔幻小妖與精靈小鬼互動，讓民眾化身探險者，穿梭在光影與魔法之間。 ￼

圖／取自桃園萬聖城官網

這樣的節慶氛圍，成為舉辦特定活動的絕佳舞台。首先在 10 月 26 日 推出的「搞鬼變裝競賽」將在下午16:00至18:30於藝文廣場魔幻蜘蛛王舞台舉行，分個人、團體、寵物三組競賽，各組皆設豐厚獎金。報名採線上報名方式，截止至 10 月 19 日。組別評分包含造型、主題、才藝與舞台魅力，入選者則可獲桃園萬聖城限定紀念禮。 ￼

圖／取自桃園萬聖城官網

圖／取自桃園萬聖城官網

圖／取自桃園萬聖城官網

接著 11 月 1 日 下午 13:00 至 18:30，在藝文廣場、風禾公園與77藝文町盛大舉行「戀愛魔域・樂活桃緣」，開放25至45歲、設籍或在桃園就學就業的未婚男女報名。活動透過任務互動與命運轉盤配對，引導彼此認識、交流。報名費新台幣520元，象徵「我愛你」的甜意，限額為 30 對，完成活動者更可獲得專屬紀念禮。

圖／取自桃園萬聖城官網

桃園市府表示，2025年的萬聖城不僅是一場視覺盛宴，更是融合互動與體驗的跨界節慶，從魔幻布景、巡演活動到主題互動，都為市民與旅客創造多重感官驚喜。從變裝競賽到戀愛派對、魔法裝置到沉浸式演出，整座城市將成為最具魅力與話題的萬聖舞台。欲知完整活動時間表、報名方式與注意事項，建議上桃園萬聖城官網查詢，務必於時間內完成報名登記。

圖／取自桃園萬聖城官網

圖／取自桃園萬聖城官網

