免費住一晚還送早餐！ 金山五星溫泉飯店年底開幕 限時徵「試住員」 8千人搶破頭報名

北海岸全新五星級溫泉酒店要來了！ 位於新北市金山區的 「新北北海溫泉洲際酒店（InterContinental Taipei North Hot Spring）」 預計於今年底正式開幕，業者日前宣布徵求30名「試住員」，開放民眾搶先體驗IHG洲際酒店集團旗下的頂級奢華住宿，消息一出，短短一天就吸引逾6千人報名，網友紛紛直呼：「太想去了！」

圖／翻攝新北北海溫泉洲際酒店臉書粉專

由洲際酒店集團（IHG）經營，「新北北海溫泉洲際酒店」是北海岸的高端品牌飯店，規模達211間客房，每間皆設有獨立青磺湯池，部分客房更能遠眺陽明山壯麗山景或北海岸無敵海景。

基礎房型坪數15坪起跳，房內以和洋禪風結合大地色系打造，每間房皆配置冷熱飲水機與私人陽台。此外，頂樓設有戶外溫水泳池，能俯瞰整片海天一色的北海岸線，讓旅客感受金山獨有的海岸療癒氛圍。

圖／翻攝新北北海溫泉洲際酒店臉書粉專

此次招募的「試住員」可享「免費一泊一食」雙人住宿體驗，入住期間為11月3日至11月9日的任一天。試住任務相當簡單，只需入住一晚並體驗客房設施與溫泉湯池，隔日享用飯店早餐後，於退房前提供真實回饋意見。報名至10月19日23:59，每人僅限申請一次。主辦單位將於10月22日公告入選名單，並寄發電子郵件通知中選者；中選者須於10月24日中午12點前回覆確認，逾期將由備取遞補。

圖／翻攝新北北海溫泉洲際酒店臉書粉專

招募貼文短短一日就吸引逾8千人留言報名，留言板滿滿對五星級飯店住宿的想法與建議，顯見民眾對這間即將誕生的五星級溫泉飯店滿懷期待。

業者表示，為確保開幕前的營運品質，試住員需簽署保密協議，不得在正式開幕前公開相關內容，並不得為飯店員工、供應商或其一等親。飯店預計於2025年第四季正式營運，屆時將成為金山地區全新地標！

