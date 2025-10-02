快訊

南北「雙月兔燈海」美炸！ 宜蘭「11米玉兔月球」、屏東「兔飽飽」10組光影夢境 中秋萌系燈景一次看

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝幸福冬山FB、IG@molly888666授權
圖／翻攝幸福冬山FB、IG@molly888666授權

中秋節不只要賞月，還要跟「萌兔兔」一起拍照打卡！2025南北都有超吸睛的燈景登場，宜蘭冬山鄉《月亮什麼冬冬》以11公尺高的Q版月亮與玉兔亮相，療癒指數爆表；屏東市「千禧公園」則打造10組夢幻光影燈飾，統統可愛到炸，瞬間成為中秋必衝景點。

➤宜蘭「月亮什麼冬冬」　11米巨兔＋柚子三兄弟

圖／翻攝幸福冬山FB
圖／翻攝幸福冬山FB

即日起至10月31日，在冬山火車站前廣場舉行《月亮什麼冬冬》大型造景，今年巨型月亮以粉嫩橘色亮相，玉兔趴在月球上露出甜甜笑容，還有「柚子三兄弟」陪伴，一旁更有點燈特效，夜晚光影交錯超級夢幻，於每天17:00至23:00都能欣賞，無論白天或晚上都好拍到不行。

圖／翻攝幸福冬山FB
圖／翻攝幸福冬山FB

10月4日至10月6日，還有「蘭來秋嗨嗨」美食文創市集，集結70攤美食與手作攤位，加上親子解謎、音樂表演等活動，邊吃邊玩邊拍照，週末整個玩翻天。

圖／翻攝幸福冬山FB
圖／翻攝幸福冬山FB

➤屏東千禧公園　10組萌系燈飾陪你過節

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

屏東市公所即日起至11月2日，在千禧公園打造「光影夢境」，以玉兔、星空、柚子為主題，把整個園區變成浪漫燈海。每晚的18:00至22:00亮燈，入口處的《兔迎中秋》星河拱門閃閃發亮，主燈《兔飽飽》則是萌兔咬月餅，象徵團圓與豐收。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

園區內還有《兔兔望月》、《菇菇迷宮》、《柚光滿樹》、《浪漫燈海》、《祈福月光牆》等作品，讓人拍照打卡拍不停，直接把中秋夜變成浪漫光影饗宴。

圖／IG@molly888666授權
圖／IG@molly888666授權

udn旅遊美食編輯精選

