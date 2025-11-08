真功夫！ 高雄「姚家蘭州拉麵」巷弄美食 堅持手工現拉拉麵超彈牙，大推雪菜辣雞麵

高雄市區竟然還有手工現拉拉麵！開在新興區青年一路巷子裡的姚家蘭州拉麵，老闆當初特地到中國蘭州學回來，開店至今堅持每天現拉，讓客人吃到的每一口麵都保有最棒的彈牙感。店內麵類豬、雞、牛都有，吃過幾次最推薦雪菜辣雞麵！雞肉炒過雪菜的特有香氣配上Ｑ彈麵條一吃就愛上！就是外帶、內用客人都超多，通常開店30分鐘就會客滿～

高雄青年路巷弄蘭州拉麵

講到「高雄市區蘭州拉麵」，不管問人或是網路查，最有名的就是這家新興區青年路巷子裡這家開了30年的姚家蘭州拉麵啦！

姚家蘭州拉麵有一樓、二樓座位，我們當天開店10分鐘到，一樓已經坐滿，二樓大概也坐了一半。但好像每次中午來都是這樣得人潮，平日就多人，週末假日更多。

高雄姚家蘭州拉麵菜單（2025年）

姚家蘭州拉麵的麵品項算多，牛肉麵、牛筋麵、豬排骨麵、豬筋肉面、辣雞麵、炸醬麵、麻醬麵⋯⋯等，但最受客人歡迎大概就是辣雞麵、排骨麵和牛肉麵。

現場也有三四種小菜放在小菜櫃子，印象中豆乾相當好吃。

高雄姚家蘭州拉麵：每天堅持手工現拉

之前看網友說姚家蘭州拉麵價格高，我倒覺得能吃到每天手工新鮮現拉，不加防腐劑的新鮮Ｑ彈拉麵，這個價格算實在。

但為了讓麵條保持最棒的水分和筋性，師傅都是幾分麵條分次拉，不是事先把一個餐期的麵拉好，所以不管外帶、內用都要等，通常是等10-15分鐘起跳。

高雄拉麵推薦：姚家蘭州手工拉麵

這天跟爸媽一起點了兩碗手工拉麵，兩份小菜。他們家的小碗麵份量不小，我覺得正常食量的人小碗夠吃。

雪菜辣雞麵（小） $110

吃過幾次，我覺得雪菜辣雞麵是姚家蘭州拉麵招牌中的招牌！上桌那個雪菜、生辣椒和雞肉香氣同時撲鼻而來，真的太迷人。

雞肉和雪菜有炒出鑊氣！而且雞肉是雞肉丁，肉軟嫩不柴，雪菜不苦，加上畫龍點睛的生辣椒真的讚！但這份辣度大概小辣和中辣之間，平常沒在吃辣的人要考慮一下～

現拉麵條做乾拌麵真的超好吃！拜託敢吃辣的人都點！！

半筋半肉麵（小）$240

非常喜歡這裡的半筋半肉，牛筋肉燉煮入味，紅燒湯頭尾韻回甘。

而姚家蘭州拉麵的現拉麵條，我爸說即使熱湯吃到最後一口依舊保有Ｑ度，但乾拌吃起來彈牙感當然會更勝一點啦～

姚家蘭州拉麵評價/用餐心得

會甘願讓我們家從左營特地開車來，還要在超難停車的高雄青年路家具街找路邊停車吃的麵店，真的不簡單！

但不管是麵條彈牙感或是牛肉湯頭、辣雞麵真的都無可挑剔，也難怪每天開門後熟客蜂擁而入，外帶內用的客人都非常多！想吃的話真的要早一點抵達啦～

姚家蘭州拉麵

地址：高雄市新興區青年一路176巷12號

電話：07-223-2789

營業時間：11:00~14:00、17:00~21:00（週四公休）

