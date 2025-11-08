巨大黑手咖啡館！中壢新開幕「Focus on flavor 2」 55元美式咖啡層次豐富帶果酸香

《FOCUS ON FLAVOR 2》中壢中原大學商圈！最近新開一間咖啡館超吸睛，超隱密延路沒有招牌指示，只能導航才找得到，巨大黑手拿著咖啡杯超吸睛！平日內用區幾乎客滿，戶外露營區有一、二樓兩層，採自助點餐付費，55元美式咖啡層次豐富、微苦帶果酸香，這裡氣氛悠閒又自在。

Focus on flavor ｜中原咖啡館

《FOCUS ON FLAVOR 2》藏在中原大學旁邊，地址是桃園市中壢區大仁一街，建議直接導航地址較快，真的太隱密了！離中原夜市大約2分鐘車程，看到那隻巨大黑手拿著咖啡杯，就知道到了～

地址：桃園市中壢區大仁一街38號

聯絡電話：03-2830006

營業時間：10:00-22:00（公休：週一）

《FOCUS ON FLAVOR 2》從熱鬧實踐路轉進大仁一街，走到底會看到社區柵欄，真的超隱密！

跟著艾瑪的指標走就對了！

不少人走到大仁一街都會開始懷疑：「真的是這裡嗎？」其實沒錯～《FOCUS ON FLAVOR 2》就藏在這條巷子裡。

FOCUS ON FLAVOR ｜巨大黑手咖啡館

看到這隻黑色巨手拿著咖啡杯，差點還以為哥吉拉也來喝拿鐵！整間咖啡館以黑、白、灰三色為主，簡約中帶點霸氣，彷彿那隻巨大黑手真的要衝出牆面喝下午茶。

從下往上拍超有臨場感！不拍這隻大手就像沒來過一樣，根本是咖啡界打卡點。

《FOCUS ON FLAVOR 2》走工業風設計，內用區幾乎客滿，外面也有好幾組客人在等，平日生意也不錯！

FOCUS ON FLAVOR ｜黑色小手

牆外是一隻巨大黑手拿著咖啡，裡頭還有小隻版呼應，像是大手與小手的呼吸節奏，藝術感滿分又帶點俏皮。

走到《FOCUS ON FLAVOR 2》後方，就是老屋住宅區巷弄靜謐。

FOCUS ON FLAVOR ｜菜單MENU

左邊是櫃檯點餐、右邊是內用區！整個櫃檯都是白色水泥風，現場有10款咖啡特調，五款咖啡、五款含酒精，一杯150元～200元之間，我外帶一杯冰美式咖啡才55元，不知道內用與外帶是否同價。

Focus on flavor｜冰美式咖啡

杯子小小的，但冰美式味道一點也不小！微苦不澀，還有果酸香氣，喝下去整個人都清醒了。

《FOCUS ON FLAVOR 2》除了室內咖啡區，門口黑手旁也擺了許多露天桌椅，好天氣時如果不冷不熱，坐在外面享受咖啡也很愜意。

整個氛圍有點像文創部落！沿著樓梯走到二樓，就是那麼廣闊自在，不知內用有沒有限制時間，滿適合坐下來慢慢喝咖啡。

FOCUS ON FLAVOR ｜二樓戶外區

二樓完全不修邊幅，好像只有屋頂被拆掉，感覺自己坐在半戶外咖啡廳，空氣、光線和咖啡香都一起來！

從二樓往下看，就是剛才的戶外露營區，還能近距離看到巨大黑手咖啡，畫面挺有趣！

《FOCUS ON FLAVOR 2》就是那麼自在！自己找位置、到櫃檯點餐付費，平日時段只看到一位員工，得同時接待客人、做咖啡又要送餐，真的挺忙～人多時要稍微等一下，難得的是，55元美式咖啡層次豐富順口，一、二樓都有露營風戶外座位區，氣氛悠閒又舒服，下次經過還要再來。

Focus on flavor ｜中壢店

地址：桃園市中壢區大仁一街38號

聯絡電話：03-2830006

營業時間：10:00-22:00

公休：每週一

兒童餐具、兒童座椅：無，無

寵物友善：是

服務費：無

停車場：無

官網：無

文章來源：艾瑪・享受吃喝玩樂札記 FB：艾瑪 吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」