台南八峰亭拉麵推薦！ 爆蒜拉麵湯油可調、細麵黃麵任選，湯頭配菜自由搭配好過癮

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位於台南火車站附近的八峰亭 萬昌店，主打湯頭、麵條、配菜都可客製化，真的很適合像我這種喜歡「自己配一碗完美拉麵」的人！Vicky和老爺分別點了豚骨雞油系和爆蒜拉麵，一碗是細麵，另一碗是黃麵，各有各的美味，吃起來就是香氣十足又不膩。不論你是重口味派、還是清爽派，在八峰亭都能找到屬於你的一碗麵，這篇就來分享我這次的實吃體驗。

八峰亭 萬昌店：店家資訊

￭電話：0920-604-622

￭地址：台南市中西區萬昌街15號1樓

￭營業時間：10:30-13:30，17:00-20:00，周四公休

八峰亭 萬昌店：客製化拉麵的魅力

以往想到八峰亭 萬昌店吃麵得先排隊，不誇張，每次經過這裡都可以看見長長人龍，這天很幸運，可能剛下完大雨，所以不用等待就可以入內用餐，可想而知，八峰亭 萬昌店就是一間人氣很旺的拉麵店！的確，不僅美味，這裡更是主打超高自由度的客製化拉麵。湯頭、麵條、湯油、蒜量、蔥量、配菜都能自由搭配，打造專屬口味！

八峰亭 萬昌店採用自助點餐機，讓顧客在螢幕前輕鬆完成點餐。首先，我們只需選擇自己喜愛的湯頭，例如口感溫潤、風味偏淡，適合喜歡清爽口感的豚骨雞油湯頭。接著可依個人喜好調整湯的鹹度，以及是否添加湯油。連麵條的軟硬度也能自行選擇：喜歡有嚼勁、能快速吸附湯汁口感的，可以選擇偏硬的細麵；若偏好滑順口感，則可以選擇黃麵。至於配菜的選擇也相當豐富，讓每一碗拉麵都能搭配出專屬自己的風味組合。

當看到點餐機上各項細節選項時，是否也能感受到八峰亭 萬昌店的用心呢？從湯頭、鹹度、湯油，到麵條的粗細與軟硬，每一項都可以依照個人口味調整，真的可以說是相當客製化，讓人吃得滿意又貼心。

點完餐後會由店員安排入座，不過店內座位數不多，大概只有10個左右。雖然有用餐時間的限制，但如果遇到人多的時段，還是要有等候的心理準備喔！

店內空間不大，所以採自助取餐的方式：餐點準備好後，記得自己到吧檯領取！吃完也別忘了把餐具放回回收區，讓下一位客人也能享受舒適的用餐環境！

八峰亭 萬昌店：豚骨拉麵

這一碗豚骨雞油拉麵，端上桌時就讓人食指大動。清爽的湯頭中藏著濃郁的骨香，喝起來不會過於油膩，反而有一種溫潤的層次感。上頭鋪了些許青蔥與叉燒肉片，簡單卻不失風味。Vicky自己特別喜歡海帶，所以又加點了一份，吸附了湯汁的海帶咬起來鹹香滑嫩，讓整碗拉麵吃起來更有滿足感，真的是一碗會讓人想再回味的好味道！

八峰亭 萬昌店：爆蒜拉麵

老爺這次毫不猶豫就選了「爆蒜口味」，果然是他的風格。一上桌蒜香立刻撲鼻而來，整碗湯頭濃郁到讓我坐在一旁都聞得到（笑）。重口味愛好者看到這配料一定會心動，果然是必加的選項之一。而且他還默默加點了青蔥增量，說是這樣才夠味。看他吃得滿頭大汗、還直呼過癮的模樣，就知道這碗是選對了。我們家的老公日常，真的少不了這一味！

整體來說，這家店不只價格合理，份量也給得很實在，是那種吃完會覺得「有飽足感又不傷荷包」的好選擇。而且出餐速度也很快，從點完餐到拿到熱騰騰的拉麵，不需要等太久，非常加分，也難怪會成為許多台南拉麵控的愛店之一。

八峰亭 萬昌店

電話：0920-604-622

地址：台南市中西區萬昌街15號1樓

營業時間：10:30-13:30，17:00-20:00，周四公休

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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