絕美倒影超好拍！ 台中燈會「姆明谷」將登場 最期待「水上童話森林+異國夢幻極光」

台中又要有新地標了！彩色城堡、奇幻森林，還有水上的絕美倒影，重點是「免費參觀」！最近路過台中這區發現不僅出現了水池，旁邊竟然還悄悄出現了一座座彩虹色調的圓頂小城堡！搭配後方的枯樹造景，倒映在水面上真的夢幻到不行，隨便拍都像置身北歐童話森林，這麼夢幻的森林城堡造景就藏身在台中中央公園中

這麼美的北歐童話森林就藏身在台中中央公園，雖然目前還被圍籬保護著，但這幾天已經成為攝影愛好者的秘密基地。大家猜到了嗎？其實這就是即將在2月隆重登場的2026台中燈會展區之一！今年主題與姆明合作，這區就是主燈區「姆明谷」

這座色彩鮮豔的「水上城堡」不僅建築造型奇特，草地上還散落著巨大的馬卡龍色系蛋形燈組與雪白松樹，從湖對岸望過去，建築的倒影隨著水波盪漾，簡直是把童話書裡的插畫直接搬進現實世界！

這區可不只是單純的造景，它隱藏了三大超強亮點，絕對是全台今年度最期待的燈區：

全台唯一 60 米童話故事場景：規模之大，光是在現場側拍就能感受到那種壯闊感，彷彿真的走進了姆明谷的超大世界觀

全台首創 IP 機械主燈： 聽說這次會將最可愛的IP角色結合動態機械效果，這在台灣燈會界可是前所未見的創舉！

全台最美異國夢幻極光：除了水上的童話森林，到時候現場還會利用以彩雷投射在煙霧的特效模擬出「夢幻極光」，不出國就能在台中感受到北歐夜晚的浪漫

期待值破表！準備好進入極光下的童話世界了嗎？

看到這裡，大家是不是已經忍不住想拿起相機衝一波了呢？雖然目前這座「水上森林城堡」還在最後趕工階段，但光是現場散發出的異國氛圍，就足以讓人美到屏息

今年台中燈會真的誠意滿滿，不僅把童話場景搬進現實，更挑戰了全台首創的 IP 機械主燈與夢幻極光秀。想像一下，當夜幕降臨60米長的夢幻場景亮起點點燈火，極光在天空中交織，那畫面絕對會洗版大家的IG！別忘了，現在去雖然能搶先拍到空靈的倒影，但也要注意不要闖入施工圍籬，把最美的景色留到正式開幕那天盡情捕捉！

2026中臺灣燈會展演時間

2025/2/15~3/3 (2/16除夕休展)

每日18:00-22:00（最終場21:30）；開幕日（2/15）首場為19:00

每30分鐘展演1場，每場3分鐘

《景點資訊》

景點：2026中台灣燈會

地址 : 台中中央公園

時間 : 2025/2/15~3/3 (2/16除夕休展)

文章來源：糖糖's 享食生活 FB：糖糖's 享食生活

