12大主題區「室內遊戲室」！南投親子景點雨天備案 溜滑梯、球池、小火車玩起來

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魯魯札札咖啡親子館位於南投日月潭的伊達邵商圈，超大空間打造出用餐空間與兒童遊戲區的分層規劃，更設有多達12大主題遊戲區，從溜滑梯、球池到電動車小超市通通有，是日月潭少見結合「餐廳＋室內遊樂園」的熱門親子景點。

又到一年一度的大學同學聚會！在找餐廳的時候，我剛好看到飛天璇分享的魯魯札札咖啡親子館，想說有的吃又可以溜小孩，在日月潭附近剛好可以安排旅遊，直接把魯魯札札丟line群組給大家參考。只能說我們這群姐妹們人真的都太好相處了，一陣好好好後就決定訂位魯魯札札咖啡親子館啦～

【魯魯札札咖啡親子館】

📞電話：049-2850170

📍地址：55546南投縣魚池鄉馬蓋旦街28號

⏰營業時間：

平日 早上10:00-19:30

假日 早上10:00-20:00

📫魯魯札札咖啡親子館 FB 粉絲頁

魯魯札札咖啡親子館︱餐廳位置

魯魯札札咖啡親子館位於日月潭伊達邵碼頭商圈附近，距離碼頭不遠，地理位置相當便利，餐廳對面有付費停車場，不過我們到的時候已經停滿了，假日要早點來呀。

魯魯札札咖啡親子館︱用餐環境

餐廳外觀以童話古堡風格設計，搭配在地原住民族圖騰裝飾，充滿特色與辨識度。一走進室內，則轉為溫潤的木質空間，整體氛圍舒適又帶點文青感。

櫃檯旁有小小的商品販售區，小薏仁對 Hello Kitty 愛不釋手，差點不肯走，媽媽沒有要買啦（拉走～）

甜點櫃看起來好吃耶！不過這次主要來這邊吃正餐，而且等下還想再吃些日月潭小吃就沒點了。

魯魯札札咖啡親子館︱菜單

魯魯札札咖啡親子館菜單如下，餐點選擇蠻豐富的(需加10%服務費)。小孩6-12歲每人最低消費 100 元；13歲以上每人最低消費 150 元。凡餐廳消費滿 350 元即享 樂園門票加購價 120 元。

魯魯札札咖啡親子館︱餐點

南投在地成烤食蔬

南投在地成烤食蔬（附可頌），一份260+10%元。可頌麵包，外酥內軟、帶有淡淡奶油香氣，厚呷；蔬菜則有烤過的杏鮑菇、花椰菜、香菇、櫛瓜…與簡單生菜，清脆爽口，蠻新鮮的～

豬排咖哩飯

豬排咖哩飯，一份340+10%元。豬排外層炸得金黃酥脆，咬下去帶有酥香口感，內層豬肉則是紮實有彈性，不會乾柴。咖哩醬屬於偏日式甜口咖哩，加了馬鈴薯與紅蘿蔔燉煮，味道溫和順口，小孩也會愛吃的類型。

瑪格莉特披薩

瑪格莉特披薩/9吋，一份320+10%元。餅皮烤得薄而微酥，邊緣帶點脆度，上層鋪滿起司，搭配番茄醬底與羅勒葉，香濃好吃！

炸薯條

炸薯條，一份130+10%元。薯條是點小孩吃的，外層酥脆，內部鬆軟，不會太油太硬就很涮嘴～

魯魯札札咖啡親子館｜12大主題遊戲區

遊戲區有規定要穿襪子喔！所以要來玩的話，記得穿襪子，或者是現場購買，一雙 50 元。

溜滑梯

溜滑梯有「波浪溜滑梯」也有「水管溜滑梯」等不同造型，溜下來的速度也不一樣，兩種紅豆薏仁兩姐妹都愛玩。

障礙闖關

需要爬來跑去的障礙闖關有簡單關卡，可以在遊戲中訓練平衡感與協調性。

互動投影球池區

結合科技互動的球池區，可以拿著球丟向螢幕互動，透過投影變化提升趣味性，蠻好玩滴～

決明子沙池區

沙坑區使用決明子取代傳統沙子，乾淨不沾黏身體，現場還備有各式挖沙工具可以玩喔！

兒童小火車

可愛小火車是館內的人氣設施！行進速度緩慢，小小孩玩也不害怕～

兒童賽車區

兒童賽車區提供電動小汽車可以開，不過有限制身高體重喔！賽車場地還有簡單的交通標示很有趣～

軟墊城堡

安全的軟墊空間，我本來覺得這裡比較適合幼童活動與翻滾，想不到小米家的女兒國小五、六年級了，依舊玩得很開心。

大積木

這裡有繽紛大型積木可自由堆疊、攀爬玩耍，培養創造力與空間概念。

搖搖馬

經典的遊具之一，紅豆薏仁幼稚園的時候很喜歡玩，但現在嫌無聊了XD 適合年紀較小的孩童。

迷你超市區

很可愛的角色扮演空間，還有多種的仿真蔬果，小孩們可以體驗採購與銷售樂趣。

積木牆

可以自由拼接的牆面設計，自由發揮想像、盡情創造～

投幣賽車區

需要投幣使用的賽車遊戲設施，大小孩也有得玩。

家長休息區、哺乳室

親子館遊戲區還有規劃家長休息室、哺乳室方便使用，這邊也有提供飲水機，想裝水泡牛奶沒問題。

魯魯札札咖啡親子館｜評價

魯魯札札咖啡親子館在日月潭屬於少見的大型室內親子餐廳，餐點表現不錯，還有豐富的遊戲區可以讓小孩放電，很適合親子旅遊到訪。硬要說缺點，大概就是價位偏高一點點，還有遊戲區適合年齡層較低的小孩。

如果要到南投日月潭旅遊，可以把魯魯札札咖啡親子館收口袋當雨天備案喔～

▸用餐時間：2025年12月

電話：049-2850170

地址：55546南投縣魚池鄉馬蓋旦街28號

營業時間：平日 早上10:00-19:30／假日 早上10:00-20:00

文章來源：涼子是也 FB：涼子是也-美食旅遊

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