12大主題區「室內遊戲室」！南投親子景點雨天備案 溜滑梯、球池、小火車玩起來
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魯魯札札咖啡親子館位於南投日月潭的伊達邵商圈，超大空間打造出用餐空間與兒童遊戲區的分層規劃，更設有多達12大主題遊戲區，從溜滑梯、球池到電動車小超市通通有，是日月潭少見結合「餐廳＋室內遊樂園」的熱門親子景點。
又到一年一度的大學同學聚會！在找餐廳的時候，我剛好看到飛天璇分享的魯魯札札咖啡親子館，想說有的吃又可以溜小孩，在日月潭附近剛好可以安排旅遊，直接把魯魯札札丟line群組給大家參考。只能說我們這群姐妹們人真的都太好相處了，一陣好好好後就決定訂位魯魯札札咖啡親子館啦～
【魯魯札札咖啡親子館】
📞電話：049-2850170
📍地址：55546南投縣魚池鄉馬蓋旦街28號
⏰營業時間：
平日 早上10:00-19:30
假日 早上10:00-20:00
魯魯札札咖啡親子館︱餐廳位置
魯魯札札咖啡親子館位於日月潭伊達邵碼頭商圈附近，距離碼頭不遠，地理位置相當便利，餐廳對面有付費停車場，不過我們到的時候已經停滿了，假日要早點來呀。
魯魯札札咖啡親子館︱用餐環境
餐廳外觀以童話古堡風格設計，搭配在地原住民族圖騰裝飾，充滿特色與辨識度。一走進室內，則轉為溫潤的木質空間，整體氛圍舒適又帶點文青感。
櫃檯旁有小小的商品販售區，小薏仁對 Hello Kitty 愛不釋手，差點不肯走，媽媽沒有要買啦（拉走～）
甜點櫃看起來好吃耶！不過這次主要來這邊吃正餐，而且等下還想再吃些日月潭小吃就沒點了。
魯魯札札咖啡親子館︱菜單
魯魯札札咖啡親子館菜單如下，餐點選擇蠻豐富的(需加10%服務費)。小孩6-12歲每人最低消費 100 元；13歲以上每人最低消費 150 元。凡餐廳消費滿 350 元即享 樂園門票加購價 120 元。
魯魯札札咖啡親子館︱餐點
南投在地成烤食蔬
南投在地成烤食蔬（附可頌），一份260+10%元。可頌麵包，外酥內軟、帶有淡淡奶油香氣，厚呷；蔬菜則有烤過的杏鮑菇、花椰菜、香菇、櫛瓜…與簡單生菜，清脆爽口，蠻新鮮的～
豬排咖哩飯
豬排咖哩飯，一份340+10%元。豬排外層炸得金黃酥脆，咬下去帶有酥香口感，內層豬肉則是紮實有彈性，不會乾柴。咖哩醬屬於偏日式甜口咖哩，加了馬鈴薯與紅蘿蔔燉煮，味道溫和順口，小孩也會愛吃的類型。
瑪格莉特披薩
瑪格莉特披薩/9吋，一份320+10%元。餅皮烤得薄而微酥，邊緣帶點脆度，上層鋪滿起司，搭配番茄醬底與羅勒葉，香濃好吃！
炸薯條
炸薯條，一份130+10%元。薯條是點小孩吃的，外層酥脆，內部鬆軟，不會太油太硬就很涮嘴～
魯魯札札咖啡親子館｜12大主題遊戲區
遊戲區有規定要穿襪子喔！所以要來玩的話，記得穿襪子，或者是現場購買，一雙 50 元。
溜滑梯
溜滑梯有「波浪溜滑梯」也有「水管溜滑梯」等不同造型，溜下來的速度也不一樣，兩種紅豆薏仁兩姐妹都愛玩。
障礙闖關
需要爬來跑去的障礙闖關有簡單關卡，可以在遊戲中訓練平衡感與協調性。
互動投影球池區
結合科技互動的球池區，可以拿著球丟向螢幕互動，透過投影變化提升趣味性，蠻好玩滴～
決明子沙池區
沙坑區使用決明子取代傳統沙子，乾淨不沾黏身體，現場還備有各式挖沙工具可以玩喔！
兒童小火車
可愛小火車是館內的人氣設施！行進速度緩慢，小小孩玩也不害怕～
兒童賽車區
兒童賽車區提供電動小汽車可以開，不過有限制身高體重喔！賽車場地還有簡單的交通標示很有趣～
軟墊城堡
安全的軟墊空間，我本來覺得這裡比較適合幼童活動與翻滾，想不到小米家的女兒國小五、六年級了，依舊玩得很開心。
大積木
這裡有繽紛大型積木可自由堆疊、攀爬玩耍，培養創造力與空間概念。
搖搖馬
經典的遊具之一，紅豆薏仁幼稚園的時候很喜歡玩，但現在嫌無聊了XD 適合年紀較小的孩童。
迷你超市區
很可愛的角色扮演空間，還有多種的仿真蔬果，小孩們可以體驗採購與銷售樂趣。
積木牆
可以自由拼接的牆面設計，自由發揮想像、盡情創造～
投幣賽車區
需要投幣使用的賽車遊戲設施，大小孩也有得玩。
家長休息區、哺乳室
親子館遊戲區還有規劃家長休息室、哺乳室方便使用，這邊也有提供飲水機，想裝水泡牛奶沒問題。
魯魯札札咖啡親子館｜評價
魯魯札札咖啡親子館在日月潭屬於少見的大型室內親子餐廳，餐點表現不錯，還有豐富的遊戲區可以讓小孩放電，很適合親子旅遊到訪。硬要說缺點，大概就是價位偏高一點點，還有遊戲區適合年齡層較低的小孩。
如果要到南投日月潭旅遊，可以把魯魯札札咖啡親子館收口袋當雨天備案喔～
▸用餐時間：2025年12月
魯魯札札咖啡親子館
電話：049-2850170
地址：55546南投縣魚池鄉馬蓋旦街28號
營業時間：平日 早上10:00-19:30／假日 早上10:00-20:00
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