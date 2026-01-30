苗栗打卡新地標！ 「百變影城文創園區」全新開幕 縣民半價、「這2處」鎮民免費入園

快訊

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
苗栗後龍百變影城文創園區。圖／苗栗縣政府提供、太陽城文創園區～百變影城臉書
苗栗又有新打卡地標啦！歷經近5年興建、斥資3.5億元的「百變影城文創園區」（又稱太陽城文創園區）終於正式開幕了，這座佔地約8.5公頃的園區，是苗栗縣府重點推動的BOT案，雖然先前受到疫情與天氣影響工期，但在各界努力下，終於趕在農曆年前與大家見面了！

苗栗後龍百變影城文創園區。圖／苗栗縣政府提供
復刻老台灣街景 走進1910年的時空隧道

園區最大的亮點莫過於斥資 3.5 億元打造的「影視基地」，復刻了1910年至1970年代的歷史場景，從閩南式的老街、傳統三合院到充滿異國風情的日式街道應有盡有。遊客來到這裡，不僅能身歷其境感受早期台灣社會的氛圍，未來還有機會在這裡與本土劇劇組「偶遇」，一睹專業攝影棚的拍攝現場。

苗栗後龍百變影城文創園區。圖／苗栗縣政府提供
戲劇《寶島西米樂》第1集劇情開場，就是在苗栗後龍百變影城劇場取景。圖／太陽城文創園區～百變影城粉專
不只是影城！巨型海盜船、卡丁車玩翻天

懷舊場景之外，園區更規畫了豐富的親子遊憩設施。位於生態池中央的巨型Q版海盜船「太陽號」，是目前網路上討論度最高的打卡熱點，遊客可以登船一探究竟。此外，園區內還有3D彩繪水塔、熱血的跑跑卡丁車、遊園小火車，以及放電沙灘與露營區，不管是情侶約會還是全家出遊都適合。

苗栗後龍百變影城文創園區。圖／苗栗縣政府提供
在地人專屬福利！後龍、竹南鎮民「免費入園」

為了回饋在地鄉親，業者祭出了超誠意的入園優惠，凡設籍於「後龍鎮、竹南鎮」的鎮民只要出示證件即可「免費入園」；而苗栗縣民、65歲以上長者、身心障礙者及其陪同者、兒童，則可享有一般票半價優待。快趁著開幕期間，揪親朋好友一起去朝聖這座全台最新的影視樂園吧！

【百變影城文創園區】

．地址： 苗栗縣後龍鎮大山里上大山腳五鄰 72 之 39（近大山火車站）

．營業時間： 09:00 – 17:00

．票價資訊：

．一般票：300元

．優惠半價：150元，對象：苗栗縣民、65歲以上民眾、身心障礙者（含一名陪同者）、兒童（110~140cm）

．免費入園：設籍於「後龍鎮、竹南鎮」之鎮民

圖／太陽城文創園區～百變影城粉專
