世界唯一「室內沙雕展覽博物館」！日本「鳥取沙丘 砂之美術館」，每年都有不同主題沙展，館外還可眺望鳥取砂丘
udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌
話說路過這裡很多次，這還是第一次踏進去館內，發現裡面也太壯觀了吧！原來還是世界唯一 室內沙雕展覽博物館。
每年都會變更主題，展覽主題都是繞著透過砂的世界旅行，每年以不同國家為主題。而今年主題是帶你用砂雕「環遊世界：西班牙篇」，藉由砂子重現西班牙的世界遺產、輝煌歷史與王室藝術。
鳥取沙丘 砂之美術館
地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17
電話：0857-20-2231
時間：9：00～18：00（最後入館17：30）
門票：大人800円 小孩400円
官網：鳥取砂丘 砂の美術館 – 世界初、「砂」を素材にした彫刻作品を展示する美術館
鳥取沙丘 砂之美術館｜票價資訊
成人：800日圓
學生：400日元
館內有很詳細，關於每個藝術家的介紹
讓你透過砂子環遊世界。
親自走進去才知道現場非常壯觀。
精緻的砂雕藝術，栩栩如生。
帶你從聖家堂、阿爾罕布拉宮到佛朗明哥的熱情舞姿，一起穿越「太陽永不落的國度」，踏上一場沉浸式砂雕之旅！
最酷的是砂雕 QR-Code ，還真的能掃。
還有許多人的作品展示。
館外也有部分作品展示。
百鬼夜行展我好喜歡。
真的可以遠眺鳥取砂丘呢。
逛完一圈來喝個砂丘咖啡吧。
這裡當然也有伴手禮店啦
都是賣些鳥取在地特產跟伴手禮
砂丘精靈？可愛。
這個還蠻推薦必買的欸！有螃蟹香氣的醬油，真的只要泡熱水就很好喝。差不多就可以直接當高湯等級。
我們這群人幾乎人手各買一瓶。
鳥取沙丘 砂之美術館
地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17
電話：0857-20-2231
時間：9：00～18：00（最後入館17：30）
門票：大人800円 小孩400円
官網：鳥取砂丘 砂の美術館 – 世界初、「砂」を素材にした彫刻作品を展示する美術館
文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌
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