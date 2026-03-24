快訊

川普5天暫緩令僅限能源設施！外媒爆料伊朗5類設施「美軍照打不誤」

員林百果山削臉虐殺案...吳嫌曾撞死人判刑11年 今年初才出獄又犯案

世界唯一「室內沙雕展覽博物館」！日本「鳥取沙丘 砂之美術館」，每年都有不同主題沙展，館外還可眺望鳥取砂丘

Mika出走美食日誌／ 文、圖／Mika

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌

話說路過這裡很多次，這還是第一次踏進去館內，發現裡面也太壯觀了吧！原來還是世界唯一 室內沙雕展覽博物館。

每年都會變更主題，展覽主題都是繞著透過砂的世界旅行，每年以不同國家為主題。而今年主題是帶你用砂雕「環遊世界：西班牙篇」，藉由砂子重現西班牙的世界遺產、輝煌歷史與王室藝術。

鳥取沙丘 砂之美術館

地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17

電話：0857-20-2231

時間：9：00～18：00（最後入館17：30）

門票：大人800円 小孩400円

官網：鳥取砂丘 砂の美術館 – 世界初、「砂」を素材にした彫刻作品を展示する美術館

鳥取沙丘 砂之美術館｜票價資訊

成人：800日圓

學生：400日元

館內有很詳細，關於每個藝術家的介紹

讓你透過砂子環遊世界。

親自走進去才知道現場非常壯觀。

精緻的砂雕藝術，栩栩如生。

帶你從聖家堂、阿爾罕布拉宮到佛朗明哥的熱情舞姿，一起穿越「太陽永不落的國度」，踏上一場沉浸式砂雕之旅！

最酷的是砂雕 QR-Code ，還真的能掃。

還有許多人的作品展示。

館外也有部分作品展示。

百鬼夜行展我好喜歡。

真的可以遠眺鳥取砂丘呢。

逛完一圈來喝個砂丘咖啡吧。

這裡當然也有伴手禮店啦

都是賣些鳥取在地特產跟伴手禮

砂丘精靈？可愛。

這個還蠻推薦必買的欸！有螃蟹香氣的醬油，真的只要泡熱水就很好喝。差不多就可以直接當高湯等級。

我們這群人幾乎人手各買一瓶。

鳥取沙丘 砂之美術館

地址：鳥取縣鳥取市福部町湯山2083-17

電話：0857-20-2231

時間：9：00～18：00（最後入館17：30）

門票：大人800円 小孩400円

官網：鳥取砂丘 砂の美術館 – 世界初、「砂」を素材にした彫刻作品を展示する美術館

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

udn走跳旅遊

追蹤

相關新聞

世界唯一「室內沙雕展覽博物館」！日本「鳥取沙丘 砂之美術館」，每年都有不同主題沙展，館外還可眺望鳥取砂丘

udn走跳旅遊／Mika出走美食日誌 話說路過這裡很多次，這還是第一次踏進去館內，發現裡面也太壯觀了吧！原來還是世界唯一 室內沙雕展覽博物館。

日本「免稅伴手禮」排行榜大公開！線上免稅購物秘笈一次掌握

根據交通部觀光局的統計，2025年1月，國人出國旅遊的首選目的地是「日本」，佔比高達36.33%，總人數586,231人，無論是東京、大阪、名古屋、札幌、福岡、仙台還是沖繩，人氣始終居高不下。一般安排行程時，除了會把「名勝古蹟、熱門景點、美食餐廳」列入計劃 […]

走進森林與深海世界 日本橫濱新沉浸式設施「Wonderia」正式開幕

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】隨著日本沉浸式體驗設施持續進化，橫濱也將迎來全新話題景點。由 DeNA 打造的沉浸式數位體驗設施「Wonderia 橫濱」已正式開幕，地點位於 JR關內站前大型複合設施「BASEGATE 橫濱關內」，成為今年春季最受矚目的新開幕亮點之一。 「Wonderia」主打「走進自然世界」的沉浸式體驗，整體空間約4,200平方公尺，館內規劃六大主題區域，從深海、高原到原生森林，透過高解析度影像、聲光效果與空間設計，打造出宛如置身自然場景的感官體驗。 其中最受矚目的亮點之一，是被稱為「Dive to Blue」的深海區域，設置日本最大級常設 LED 沉浸式隧道（寬約5公尺、深8公尺、高4公尺），透過360度包覆式影像，呈現魚群旋轉、海洋生物漂浮等畫面，營造出彷彿潛入深海的震撼感受。 此外，「擬態之森」則以原生森林為舞台，結合蝴蝶群飛與生物隱身等元素，呈現自然界中「擬態」的奇妙

走訪日本名古屋、岐阜、三重！一次暢玩新興景點　還能滑雪、吃草莓

作為日本的第四大城市，從愛知縣的名古屋，可以延伸至岐阜、三重等地。近年隨著台灣虎航同步提供台北、台中、高雄往返名古屋的航線，也讓全台北中南的旅客，都能輕鬆安排一趟日本中部之旅、暢玩近年新開幕的特色景點。

外國人眼中的鎌倉vs.日本人眼中的鎌倉：同一座古都的不同視角

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】同樣走在鎌倉的街頭，外國人和日本人看到的，可能完全不一樣。日本觀光研究機構「JTB 總合研究所」近日分析社群平台照片發現，外國旅客與日本國內旅客在「鎌倉」的「拍照重點」差

日本橫濱港未來21變身「德國春祭村」 為期17天免費入場

【旅奇傳媒/責任編輯-游琮玄】去年總共吸引約39萬人次造訪、連續17天舉辦，而且免費入場的「橫濱德國啤酒節」《Yokohama Frühlingsfest 2026》本年度將於04/24~05/10在

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。