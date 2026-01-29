回憶少一家！ 台北東區30年「隨意小吃」2／15小年夜熄燈 「平價炒飯」最後朝聖

台北東區人的回憶又少一家！在高物價的大安區巷弄中，主打超高CP值的平價快炒老店「隨意小吃」，驚傳將於今年小年夜（2/15）正式熄燈。這間開業超過30年的名店，不僅是附近上班族與服飾店員工的「正餐好夥伴」，更是許多老台北人的青春回憶！

隱身在捷運忠孝敦化站附近巷弄的「隨意小吃」，開業至今已逾30年，憑藉著實惠價格與紮實份量，在寸土寸金的東區屹立不搖。有網友發現，店家近日於大門口正式張貼頂讓公告，宣布最後營業日為2月15日（小年夜）。據了解，由於老闆年紀漸增計畫退休與人力短缺問題，決定貼出頂讓公告。

熄燈消息在社群平台一傳開後，吸引無數曾在那打拼、逛街的民眾留言：「以前每周排鞋時必吃」、「這是我在東區開店時的回憶」、「東區平價美食越來越少了」，也有不少外送族崩潰喊道：「蝦毀！以後外送要吃啥？」、「回憶即將再減一」。想再回味這份「東區平價傳奇」的民眾，記得把握2月15日前的最後機會前往朝聖。

隨意小吃預計於小年夜前熄燈。圖／翻攝臉書隨意小吃(網友分享)

