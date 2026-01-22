等到了！ 「すき家(SUKIYA)」插旗台南一次開2間 落腳地址、開幕時間曝光 網嗨：終於不用跑高雄
台南人終於等到了！身為日本連鎖牛丼三大龍頭之一的「すき家（SUKIYA）」，在全台粉絲的引頸期盼下，終於宣布正式進軍台南，這次不僅是首度插旗台南，更展現強大誠意「一次開設兩間門店」，選址消息一出，立刻在網路引發暴動，網友興奮直呼「以後不用跑高雄了」。
自2014年正式登台以來，「すき家（SUKIYA）」持續拓展版圖，以台北市與新北市分店最多，近年積極南擴，前年才剛進軍高雄並連開多間分店，於去年傳出將落腳左營的消息時，也讓不少台南網友在粉專留言「跪求台南店」。
知名粉專「台南式 Tainan Style」最新揭露，SUKIYA台南首波計畫便祭出「雙店齊發」，第一間門市位於「中西區」健康路與慶中街口，正對著台南市立棒球場，預計將成為賽事期間球迷的首選餐點；第二間門市則選址在「永康區」中華路與大橋二街口（原85°C位置），該區緊鄰大橋商圈與多所學校，人口密集度極高。
而大家最關心的開幕時間也有了眉目，品牌開發負責人更在Threads留言表示，台南的２間門市預計將在「今年上半年」正式與大家見面。雖然目前開幕確切日期尚未公布，但負責人也透露台南市目前仍有其他地點正在洽談展店，將有更多地點受惠！
