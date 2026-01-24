快訊

「康熙來了」收攤內幕曝光！網狂敲碗重啟 製作人B2回應了

冰風暴襲全美逾20州 超過2億人陷風雪警報、防大停電

5星座天生冒險王！霍諾德徒手攀101還全球直播…果然很「獅子座」

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖至2月中 當地人直言：味道變很久了

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
祖師廟原汁排骨大王。圖／翻攝Google map
祖師廟原汁排骨大王。圖／翻攝Google map

艋舺老味道又消失一家！一間在艋舺經營長達 78 年的「祖師廟原汁排骨大王」，近日突拋即將歇業的震撼彈，消息一出，不僅引發忠實顧客不捨，也讓不少萬華在地人紛紛留言感嘆：「兒時回憶真的回不去了」。

位於萬華、歷史悠久的「祖師廟原汁排骨大王」近期在店門口貼出紅底黑字的熄燈公告，內容寫道：「感謝您78年來的支持與陪伴，本店將於農曆年後正式結束營業，誠摯感謝一路走來的支持與厚愛」，但老闆並未具體說明歇業原因。

祖師廟原汁排骨大王營業至2/14。圖／翻攝臉書祖師廟 排骨大王(網友分享)
祖師廟原汁排骨大王營業至2/14。圖／翻攝臉書祖師廟 排骨大王(網友分享)

有網友呼籲想回味兒時或沒吃過的人趕快把握最後機會，並將歇業消息同步po在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」，後續引發熱烈討論，留言卻明顯出現兩派聲音。

有網友直言：「其實不意外，自從換了位置後，品質變得很不穩定」、「味道變很久了，湯跟清水一樣淡」、「貴到離譜，小店細水長流才是王道」，甚至不少老饕直言，自從第二代接手、店面遷址後，味道就大不如前；也有支持者力挺「瓜仔滷肉飯依舊屌打小X煮瓜」、「環境乾淨、服務親切，一個月前去喝排骨湯超好喝」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 老字號

相關新聞

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖至2月中 當地人直言：味道變很久了

萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖至2／14 當地人直言：味道變很久了

壽司郎微風南山店「首收5%清潔費」惹爭議！業者發聲澄清：有專人帶位

日系迴轉壽司連鎖品牌壽司郎日前宣布，將於1月26日在微風南山開出全新型態門市，但眼尖網友發現官方公告中出現的「內用將加收...

早餐版寄杯來了！ 拉亞漢堡「大冰奶買10送10」首推「跨店寄杯、轉送好友」

拉亞漢堡官方App有全新服務！推出「Laya Pass 隨行券」，不只可以全台跨店寄杯、預購餐點，還能轉送朋友，從每天的早晨就感受到好友滿滿的愛！

等到了！ 「すき家(SUKIYA)」插旗台南一次開2間　落腳地址、開幕時間曝光 網嗨：終於不用跑高雄

台南人終於等到！ 「すき家(SUKIYA)」進軍台南 一次開2間、地址曝光 網嗨翻：終於不用跑高雄

中山區美食震撼彈！麗晶精品Golden & Afterglo月底熄燈 將另覓新址

由名廚林明健（Chef Kin）與拾楀餐飲創辦人曾柏憲攜手打造的輕奢餐飲空間「Golden」與餐酒館「Afterglo」...

2人「生日日期」任1數字相同 王品牛排「炙燒鮑魚鮮蝦」限期免費吃

迎接西洋情人節與農曆新年雙節慶到來，也適逢台灣經典牛排代表「王品牛排」33周年，品牌以「經典・銘心」為題，全新推出「帶骨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。