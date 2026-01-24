萬華78年老字號「原汁排骨大王」將熄燈！ 最後朝聖至2月中 當地人直言：味道變很久了
艋舺老味道又消失一家！一間在艋舺經營長達 78 年的「祖師廟原汁排骨大王」，近日突拋即將歇業的震撼彈，消息一出，不僅引發忠實顧客不捨，也讓不少萬華在地人紛紛留言感嘆：「兒時回憶真的回不去了」。
位於萬華、歷史悠久的「祖師廟原汁排骨大王」近期在店門口貼出紅底黑字的熄燈公告，內容寫道：「感謝您78年來的支持與陪伴，本店將於農曆年後正式結束營業，誠摯感謝一路走來的支持與厚愛」，但老闆並未具體說明歇業原因。
有網友呼籲想回味兒時或沒吃過的人趕快把握最後機會，並將歇業消息同步po在地方臉書社團「我是萬華人Chill Wanhua」，後續引發熱烈討論，留言卻明顯出現兩派聲音。
有網友直言：「其實不意外，自從換了位置後，品質變得很不穩定」、「味道變很久了，湯跟清水一樣淡」、「貴到離譜，小店細水長流才是王道」，甚至不少老饕直言，自從第二代接手、店面遷址後，味道就大不如前；也有支持者力挺「瓜仔滷肉飯依舊屌打小X煮瓜」、「環境乾淨、服務親切，一個月前去喝排骨湯超好喝」。
