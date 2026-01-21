聽新聞
信義區「30年老店甜不辣」驚傳退休！ 「宋記美食」最後朝聖至1／23 「被開店耽誤的書法家」手寫春聯免費領

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
天氣轉冷，熱騰騰的關東煮最是療癒！ 位在台北信義區巷弄內、陪伴在地人走過30個年頭的老店「宋記美食小吃（黑輪、關東煮、甜不辣）」，近日傳出即將歇業，消息一出，立刻引發在地居民一陣哀號，不少老顧客直呼不捨！

有網友在臉書社群平台「信義區三兩事」分享，這間在Google擁有4.5星高評價的「宋記美食小吃」，已張貼公告宣布將於1月24日正式結束營業。從曝光的照片中，可以看到即便進入最後營業倒數，老闆仍忙著替客人打包、添湯，熟悉畫面讓人看了格外感傷。

其中一張照片也拍下店內張貼的「結束營業公告」，是以勁道有力的超美書法親筆書寫，字跡工整又充滿溫度，上頭寫著感謝大家30年來的支持，並對長期照顧的客人表達深深謝意。

除了黑輪、關東煮、甜不辣深受喜愛外，老闆的一手好字同樣令人印象深刻，過去老闆就曾因神級書法被媒體報導，封為「被開店耽誤的書法家」。趁著歇業前夕，老闆也特別準備手寫春聯，開放給到店客人索取，提前向大家送上新年的祝福，讓最後的營業時光多了份溫暖人情味。

歇業消息一出，網友紛紛湧入留言表達不捨「優質老店又少一家」、「小時候的回憶要消失了」、「最愛他們的碗粿跟甜不辣」、「老闆的字真的好美」。更有熟客透露，老闆與老闆娘退休後，將回到雲林斗六展開人生新篇章，老顧客雖然感傷，也紛紛獻上祝福「每週必報到的店，但真心恭喜老闆闆娘快樂退休」！

