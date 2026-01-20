快訊

天母10年甜點名店掰了！ 大提琴家「ISM主義甜時」月底門市結束營業 「甜點送到家」最後機會收單

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝ISM臉書
圖／翻攝ISM臉書

天母10年甜點名店掰了！ 在台北天母地區飄香10年、由知名大提琴家陳世霖創立的甜點名店「ISM主義甜時」，日前無預警發布熄燈震撼彈，宣布因租約到期及大環境變遷，將於本月底正式結束營業。消息一出讓大批老饕崩潰，直呼：「這是晴天霹靂！」

圖／翻攝ISM臉書
圖／翻攝ISM臉書

「ISM主義甜時」創辦人陳世霖本身是國際知名大提琴家，對甜點情有獨鍾，吃遍全球美食的他，特別遠赴日本福岡名店「16區」拜師，並邀請主廚小松真次郎來台共同創業。店內最受歡迎的莫過於「達克瓦茲」，外酥內軟的極致口感，被許多饕客譽為「全台最強」，不僅是店內的靈魂招牌，更承載了許多人對天母優雅午茶時光的記憶。

圖／翻攝ISM臉書
圖／翻攝ISM臉書

陳世霖近日在店家臉書粉專親自發文，宣布因租約到期與疫情後種種經營挑戰，決定於1月底門市正式熄燈，他透露這10年來經歷過創業熱情，也挺過疫情考驗，但隨著租約到期以及繁瑣庶務漸漸遠離「帶給大眾美好生活」的初心，必須做出改變。未來在產品與經營方向尚未明朗前，不會再開新店面，但他強調「心中沒有難過是騙人的」，全力投入十年的心血結束後，下一階段會是什麼，他還在尋找答案，也期待未來某一天也會以更好的風貌呈現。

圖／翻攝ISM臉書
圖／翻攝ISM臉書

為了與粉絲好好告別，ISM將最後一回舉辦「甜點送到家」畢業服務，即日起至2月10日前，陳世霖仍會親手製作每一顆達克瓦茲與新年禮盒，親自送到顧客手上。想把握最後機會的甜點控，於1月20日止趕緊上粉專下訂單，有機會回味這份獨特的幸福滋味！

