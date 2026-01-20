台中人崩潰！ 25年佛心老店「養機場逢甲店」1／20熄燈 想吃只能跑這門市

逢甲又少一味！！ 承載無數台中大學生與在地人回憶的25年義式名店「養機場逢甲店」，日前無預警發出公告，宣布自1月20日起暫停營業，消息一出震驚不少老饕。業者感性表示：「這次換我們領畢業證書了」。

圖／翻攝養機場逢甲店臉書

「養機場逢甲店」位於逢甲大學商圈一級戰區，周邊美食競爭激烈，卻靠親民價格與高CP值屹立25年不搖。主打義大利麵、焗烤、燉飯等多樣化餐點，套餐價格最低200多元起跳、最高不超過300元，內用還能免費續加香蒜麵包與濃湯，深受大學生、在地居民喜愛。

圖／翻攝養機場逢甲店臉書

雖然經營多年、生意穩定，但業者日前在社群平台發出公告：「以往都是看各位學生們領畢業證書前進職場，這次換我們領畢業證書了，25年的時間歷歷在目，感謝曾經踏進來用餐的各位。」業者也透露，如果老顧客想念這個味道，可以前往「養機場一中店（中友店）」找尋熟悉的影子。

圖／翻攝養機場逢甲店臉書

不少台中人紛紛留言表達不捨：「讀書打工的地方，滿滿回憶」、「以前學生時代最愛約去那邊」、「竟然要歇業了，滿滿的學生回憶」、「從國中吃到現在都有兩個孩子了，好難過」、「逢甲又少一味了」。

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」