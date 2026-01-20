快訊

才剛發聲明「配合調查」！米倉涼子驚傳遭函送法辦

小人國免費入園爆亂象！孩童闖迷你建築區攀爬拆屋 園方心痛發聲

重大漏洞！耳機變竊聽器還會「被駭客追蹤」…Sony、JBL都中標 蘋果也陷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

台中人崩潰！ 25年佛心老店「養機場逢甲店」1／20熄燈 想吃只能跑這門市

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝養機場逢甲店臉書
圖／翻攝養機場逢甲店臉書

逢甲又少一味！！ 承載無數台中大學生與在地人回憶的25年義式名店「養機場逢甲店」，日前無預警發出公告，宣布自1月20日起暫停營業，消息一出震驚不少老饕。業者感性表示：「這次換我們領畢業證書了」。

圖／翻攝養機場逢甲店臉書
圖／翻攝養機場逢甲店臉書

「養機場逢甲店」位於逢甲大學商圈一級戰區，周邊美食競爭激烈，卻靠親民價格與高CP值屹立25年不搖。主打義大利麵、焗烤、燉飯等多樣化餐點，套餐價格最低200多元起跳、最高不超過300元，內用還能免費續加香蒜麵包與濃湯，深受大學生、在地居民喜愛。

圖／翻攝養機場逢甲店臉書
圖／翻攝養機場逢甲店臉書

雖然經營多年、生意穩定，但業者日前在社群平台發出公告：「以往都是看各位學生們領畢業證書前進職場，這次換我們領畢業證書了，25年的時間歷歷在目，感謝曾經踏進來用餐的各位。」業者也透露，如果老顧客想念這個味道，可以前往「養機場一中店（中友店）」找尋熟悉的影子。

圖／翻攝養機場逢甲店臉書
圖／翻攝養機場逢甲店臉書

不少台中人紛紛留言表達不捨：「讀書打工的地方，滿滿回憶」、「以前學生時代最愛約去那邊」、「竟然要歇業了，滿滿的學生回憶」、「從國中吃到現在都有兩個孩子了，好難過」、「逢甲又少一味了」。

編輯推薦

想知道更多旅遊美食好康情報，請鎖定「udn旅遊美食站」．追蹤「udn走跳世界」

熄燈 老店 逢甲夜市 義大利麵

相關新聞

泡湯控必收！谷關溫泉飯店 人氣推薦一次看

【FunTime小編群】台中谷關溫泉又稱明治溫泉，在明治時期為日本人所開發，是中台灣目前最古老的溫泉。谷關溫泉的泉水屬於硫磺泉，雖有一點硫磺味，但硫磺泉有軟化皮膚角質和緩解搔癢不適的功效，泡完總是會讓人覺得皮膚滑溜溜的～著名的北投溫泉、陽明山溫泉也都屬於這種泉水，如果你也喜歡泡湯卻還沒來過谷關溫泉那就真的太可惜了…下面小編就來介紹幾間人氣超高的谷關溫泉飯店給大家，有興趣的朋友們趕快訂起來泡湯～

台中人崩潰！ 25年佛心老店「養機場逢甲店」1／20熄燈 想吃只能跑這門市

逢甲又少一味！！ 承載無數台中大學生與在地人回憶的25年義式名店「養機場逢甲店」，日前無預警發出公告，宣布自1月20日起暫停營業，消息一出震驚不少老饕。業者感性表示：「這次換我們領畢業證書了」。

身分證對中「2026」免門票！觀光工廠推1月快閃優惠

【旅奇傳媒/編輯部報導】寒流一波接著一波，讓出門意願降低！位在南投，全台規模最大的觀光工廠「樹德半山夢工場」，全室內設施，不怕颳風淋雨或冷天熱天，號稱全氣候的旅遊勝地。近日推出「對中2026新年數字免

玩過的人沒有不回訪的！ 精選3家「台中密室逃脫」推薦 把人丟進另一個世界

如果你已經玩過幾次密室逃脫，開始覺得單純解謎不夠過癮，那台中的密室真的很值得重新認識一次，從劇情完整、節奏流暢的經典密室，到主打高沉浸恐怖氛圍、會讓人邊怕邊想繼續探索的主題，甚至還有結合 VR 科技、直接把人丟進另一個世界的實境體驗，台中密室逃脫的玩法早就不只一種了！ 這次七分之二的探索精選三間各自風格非常鮮明的台中密室工作室，不論你是第一次入坑的新手，還是已經玩到開始挑主題、挑氛圍的老玩家，都能在這份清單裡找到「真的有記憶點」的體驗。如果你最近在找適合朋友聚會、生日活動，或單純想被好好嚇一場的行程，這篇可以放心往下看。

就算下雨、大太陽也不怕！台中超強備案「人氣室內景點」懶人包

【FunTime小編群】台中旅遊全攻略跟大家分享了台中必玩景點、親子景點、夜景推薦，當然也要整理出雨天備案啦！每年夏天轉秋天的時候總是會迎來秋老虎，一下雨就是連續好幾天，又常常一堆颱風，想出去卻又不知道去哪，人生好難呀～不過不用擔心，這次FunTime小編幫大家收集了許多台中的雨天私房景點，快往下看看還有哪些是下雨天去也很好玩的地方！

199元就能內用吃鍋！ 台中大坑九號步道旁最平價「九霸碳燒薑母鴨」 超狂紅蟳入鍋海陸吃法

文、圖／豬飛小姐 最近天氣冷颼颼，腦中第一個浮現的畫面，就是想來一鍋熱呼呼薑母鴨。在台中大坑九號步道巷口處，竟然開了一家很平價的薑母鴨，內用只要199元＋每桌100元開桌費，而且還不是隨便煮煮那種，是用陶鍋＋木炭慢慢燒，獨特的炭香讓湯頭超加分！這家「九霸碳燒薑母鴨」是豬飛近期最愛推薦朋友去吃的薑母鴨店，不只價格超親民、免服務費、半戶外的用餐環境、湯頭細節、紅蟳入鍋隱藏吃法，都讓人一試成主顧。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。