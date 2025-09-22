牛肉麵節金牌必吃名店！台北東區「竣師父牛肉麵」，紅燒湯頭用花椒提味更香醇

這家隱身在停車場竣師父牛肉麵，用餐時間大排長龍！想說到底這些人在停車場排隊幹嘛，才發現是一間得了牛肉麵節金牌的超強台北牛肉麵！肉厚、牛筋軟Q，重點是紅燒湯頭用花椒提味，麻香口感讓湯頭更迷人真的超好吃！

藏身停車場內竣師父牛肉麵位置

每次經過這個停車場，都想說到底這個停車場是多賺錢，為什麼這麼多人一直在裡面走來走去！一直到這次走進去才發現居然藏了一間這麼隱密的牛肉麵店！掛上了紅色的布條寫著牛肉麵節金牌，其中排隊人潮甚至有很多是衝著金牌來吃的～

竣師父牛肉麵排隊人潮裡，甚至還有許多牛肉麵愛好者！我們就有遇到一名印尼的牛肉麵愛好人士，特別為了這個牛肉麵來吃，追求台北牛肉麵推薦到這種地步，也是很厲害啊！

竣師父牛肉麵店內環境

其實竣師父牛肉麵的空間並不大，小小的但是翻桌相當快。大家也沒有聊天，幾乎都是專心品嘗著牛肉麵吃完就離開了！即使大排長龍，也是很快就可以吃的到。

竣師父牛肉麵營業時間

竣師父牛肉麵幾乎全年無休，只要早點賣完就早點下班。基本上營業時間有兩個時段：

12:00–14:30

17:30–22:30

周一到周日都有開喔～

自取飲料冰櫃

跟許多牛肉麵店來說，竣師父牛肉麵的飲料選擇相當多，甚至還有酒水跟可爾必思可以選擇，在牛肉麵店裡面算很多很豐富了！

竣師父牛肉麵菜單價格

竣師傅牛肉麵價格算中上，不論是不是牛筋麵或牛肉麵都是200元以上，只有無肉的湯麵才是130元，但凡吃過一次就會覺得很值得，不管湯頭或是麵、肉都是水準之上。

滷味的部分也是很入味，如果有吃別忘記點喔。

桌邊附髮圈

竣師父牛肉麵很特別，桌邊還有橡皮筋可以讓你把頭髮綁起來，算是很貼心的小地方。

如果喜歡吃辣一點的話還有辣牛油跟辣椒可以加喔！

半筋半肉麵 260元

竣師父牛肉麵的半筋半肉麵給的料也很豐富，牛肉跟牛筋都各三大塊，還有紅白蘿蔔跟一個豆包～一些青菜跟大量的蔥。

肉塊很大塊厚度也很足夠，重點是肉質軟嫩！也不柴～紅燒的湯頭搭配這個入味的牛肉塊，咬下去肉汁滿滿，肉味相當濃烈阿！

重點是那個湯頭帶點花椒的麻香氣，麻而不辣真的很好吃，湯頭清澈紅燒很順口，喝的出來帶蔬果的沁甜，不膩口真的很好喝！

牛筋表現也很棒！軟嫩但又有口感，重點是超入味～巨好吃。

炸豆包搭配的真的太好了！如果喜歡紅燒湯頭的話，這個豆包吸飽湯汁，根本就是海綿寶寶！咬下去爆湯感好爽～也因為竣師父牛肉麵的湯頭夠清徹不油膩，這個豆包才不會吸油而可以如此好吃！

多種麵條可選

竣師父牛肉麵的麵條有三種

更棒的是，就像拉麵一樣可以選擇軟硬度喔！我們選擇了刀削偏硬的麵條，麵條沾附湯汁滑順又有咬勁，也吃得出麵條本身的風味，算是不錯的麵條喔！

松露風味牛肉麵 260元

一樣的價格可以升級松露風味，整個湯頭加上超大一坨松露醬，牛肉麵變得有點法式的感覺，高級感直接拉滿。

松露醬本身的味道相當濃郁，會稍微的蓋過紅燒的風味，但也是有很多松露迷很喜歡這樣的味道，但松露的風味也很好吃，只是覺得蓋過這麼好的湯頭很可惜～Dong本身喜歡原味。

滷味-紅蘿蔔30元/白蘿蔔30元/豆干30元

滷味的分量有一點點少，但入味的有點過分！而且這麼入味又不會死鹹，也不會過硬，就連豆干也是軟嫩但入口香爆，這樣的香味口爆，真的是讓人太興奮了！

蘿蔔的多汁讓人很驚艷，咬開來那個蔬果本身的甜味，真的太好吃！必吃！

整體來說台北牛肉麵金牌的竣師父牛肉麵，從湯頭到牛肉、牛筋、麵條都是誠意滿滿，花椒麻香更是讓人意猶未盡，真心覺得很好吃，這個金牌是貨真價實的！台北牛肉麵推薦竣師父牛肉麵！

竣師父牛肉麵

地址：台北市大安區大安路一段52巷24號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 12:00-22:30

店家電話：0905 888 123

評價：★★★★★

文章來源：D&W黑白雙搭 FB：D&W黑白雙搭

