母親節寵媽吃龍蝦大餐！ 2大飯店Buffet吃到飽「龍蝦免費送」、對中姓名「這4字」送干貝龍蝦盤
2026母親節寵媽必看！今年各大飯店與連鎖餐飲誠意滿滿，不僅祭出頂級龍蝦大餐，更有吃到飽加碼、姓名對對碰等超值活動，這份「寵媽攻略」快收下。
◉台北六福萬怡酒店
限定4天加碼龍蝦！台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」近期推出「沖繩假期．海味盛宴」，現場提供松葉蟹蝦湯拉麵、現煎干貝與海味天婦羅。最殺的是，在 5/2、5/3、5/9、5/10 這四天，只要成人用餐，每位直接加贈「蒜蓉蒸龍蝦」乙份！現場還有「風味泰國蝦無限暢享專區」隨你吃到飽，餐後再加碼送流心巧克力球，CP值破表。
◉嘉義福容VOCO酒店
嘉義福容VOCO酒店的「田園西餐廳」於 5/9、5/10 兩天推出母親節限定 Buffet，每位成人只要 1680 元起，就能品嚐到主廚以細火慢燉的 Sofrito 紅椒醬搭配起司特製的「南歐紅霞焗龍蝦」；「福粵樓」打造高空粵式饗宴，於5月1日至8日採取單點與桌菜並行，5月9日至10日則全面採桌菜制，10人全席1萬7800元，集結花旗蔘花膠燉雞、龍虎斑，「蒜香松露蒸龍蝦」更是母親節桌菜的亮點主角。
◉王品牛排
「王品牛排」今年的尋人啟事來了！即日起至 5/29 期間，只要在平日前往內用2客套餐，且姓名中有「真、淑、美、麗」同音任一字的朋友，王品直接免費招待價值千元的「龍重雙饗」一份，包含飽滿龍蝦與嫩煎龍虎斑，超華麗的海陸組合。
◉高雄萬豪酒店
高雄萬豪酒店提供了多元選擇，「京翠港式飲茶」推 10 人桌菜，波士頓龍蝦、虎斑與鮑魚一應俱全，還有正宗片皮鴨三吃，提早預付再送8吋乳酪蛋糕；「皇豪中餐廳」於5/2-5/10 推出粵菜功夫菜，除了龍蝦還有燒鵝、龍虎斑，預訂3桌以上加碼送6吋蛋糕；「京樂日本料理」提供波士頓龍蝦、黑鮪魚與松葉蟹套餐，主餐還能選 A5 和牛或日本喜知次，入席即贈粉紅氣泡酒，節慶感直接拉滿！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。