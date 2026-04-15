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母親節寵媽吃龍蝦大餐！ 2大飯店Buffet吃到飽「龍蝦免費送」、對中姓名「這4字」送干貝龍蝦盤

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

2026母親節寵媽必看！今年各大飯店與連鎖餐飲誠意滿滿，不僅祭出頂級龍蝦大餐，更有吃到飽加碼、姓名對對碰等超值活動，這份「寵媽攻略」快收下。

◉台北六福萬怡酒店

敘日全日餐廳主打沖繩海鮮季，活動期間每位賓客再加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦乙份。圖／六福旅遊集團提供
敘日全日餐廳主打沖繩海鮮季，活動期間每位賓客再加碼贈送蒜蓉蒸龍蝦乙份。圖／六福旅遊集團提供

限定4天加碼龍蝦！台北六福萬怡酒店「敘日全日餐廳」近期推出「沖繩假期．海味盛宴」，現場提供松葉蟹蝦湯拉麵、現煎干貝與海味天婦羅。最殺的是，在 5/2、5/3、5/9、5/10 這四天，只要成人用餐，每位直接加贈「蒜蓉蒸龍蝦」乙份！現場還有「風味泰國蝦無限暢享專區」隨你吃到飽，餐後再加碼送流心巧克力球，CP值破表。

每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。圖／六福旅遊集團提供
每桌再贈限定流心巧克力球甜點乙份。圖／六福旅遊集團提供

◉嘉義福容VOCO酒店

田園西餐廳。圖／嘉義福容voco酒店提供
田園西餐廳。圖／嘉義福容voco酒店提供

嘉義福容VOCO酒店的「田園西餐廳」於 5/9、5/10 兩天推出母親節限定 Buffet，每位成人只要 1680 元起，就能品嚐到主廚以細火慢燉的 Sofrito 紅椒醬搭配起司特製的「南歐紅霞焗龍蝦」；「福粵樓」打造高空粵式饗宴，於5月1日至8日採取單點與桌菜並行，5月9日至10日則全面採桌菜制，10人全席1萬7800元，集結花旗蔘花膠燉雞、龍虎斑，「蒜香松露蒸龍蝦」更是母親節桌菜的亮點主角。

蒜香松露蒸龍蝦是福粵樓母親節桌菜的亮點主角。圖／嘉義福容voco酒店提供
蒜香松露蒸龍蝦是福粵樓母親節桌菜的亮點主角。圖／嘉義福容voco酒店提供

◉王品牛排

對中姓名，王品牛排招待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。圖／王品集團提供
對中姓名，王品牛排招待「龍重雙饗：龍蝦・嫩煎龍虎斑」1份。圖／王品集團提供

王品牛排」今年的尋人啟事來了！即日起至 5/29 期間，只要在平日前往內用2客套餐，且姓名中有「真、淑、美、麗」同音任一字的朋友，王品直接免費招待價值千元的「龍重雙饗」一份，包含飽滿龍蝦與嫩煎龍虎斑，超華麗的海陸組合。

◉高雄萬豪酒店

京樂日本料理餐廳推出母親節特製套餐。圖／高雄萬豪酒店提供
京樂日本料理餐廳推出母親節特製套餐。圖／高雄萬豪酒店提供

高雄萬豪酒店提供了多元選擇，「京翠港式飲茶」推 10 人桌菜，波士頓龍蝦、虎斑與鮑魚一應俱全，還有正宗片皮鴨三吃，提早預付再送8吋乳酪蛋糕；「皇豪中餐廳」於5/2-5/10 推出粵菜功夫菜，除了龍蝦還有燒鵝、龍虎斑，預訂3桌以上加碼送6吋蛋糕；「京樂日本料理」提供波士頓龍蝦、黑鮪魚與松葉蟹套餐，主餐還能選 A5 和牛或日本喜知次，入席即贈粉紅氣泡酒，節慶感直接拉滿！

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六福萬怡 龍蝦 母親節 Buffet 牛排 吃到飽

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