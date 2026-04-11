點1份變2份！ 点爭鮮「買1送1」4月連發 南部3門市限定 「赤蝦、牡蠣」30款品項爽吃到飽
南部壽司控快收下！爭鮮集團旗下創意壽司品牌「点爭鮮 MAGiC TOUCH」自先前推出超值吃到飽引發轟動後，4月再度祭出超狂優惠，鎖定南部限定門市，推出指定30款熱門壽司「買一送一」，點1份直接變2份，CP值簡直破表！
「點十成金」買一送一活動，從4月2日起至4月底，每逢每周二、周四才有的吃。不過要注意的是，這回優惠同樣是「南部限定」，全台僅有「台南文化店、高雄楠梓後昌店、高雄美術店」3家門市參與。想要大啖便宜壽司的朋友，記得看準日期與地點再出發。
活動品項清單也誠意十足，一口氣祭出高達30種壽司，從清爽的蘆筍蝦手捲、魚卵軍艦，到老饕必點的「焦糖鮭魚」、「赤蝦」、「廣島牡蠣」。甚至連單價較高的「海膽盛」、「紅雪蟹膏」、「秘傳醬燒牛舌」及「極鮮玻璃蝦」也都在買1送1的行列中
「点爭鮮 MAGiC TOUCH」主打現點現做、列車直送的科技感用餐體驗，除了壽司外，店內也提供豐富的烤炸物、麵食與甜點。本次僅限入店用餐內用民眾參加，外帶及外送並不適用此優惠。南部的朋友快把周二、周四的午晚餐時間空出來，來一場高CP值的壽司饗宴！
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。