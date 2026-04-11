點1份變2份！ 点爭鮮「買1送1」4月連發 南部3門市限定 「赤蝦、牡蠣」30款品項爽吃到飽

南部壽司控快收下！爭鮮集團旗下創意壽司品牌「点爭鮮 MAGiC TOUCH」自先前推出超值吃到飽引發轟動後，4月再度祭出超狂優惠，鎖定南部限定門市，推出指定30款熱門壽司「買一送一」，點1份直接變2份，CP值簡直破表！

「點十成金」買一送一活動，從4月2日起至4月底，每逢每周二、周四才有的吃。不過要注意的是，這回優惠同樣是「南部限定」，全台僅有「台南文化店、高雄楠梓後昌店、高雄美術店」3家門市參與。想要大啖便宜壽司的朋友，記得看準日期與地點再出發。

MAGiC TOUCH點十成金 買一送一活動。圖／爭鮮官網

活動品項清單也誠意十足，一口氣祭出高達30種壽司，從清爽的蘆筍蝦手捲、魚卵軍艦，到老饕必點的「焦糖鮭魚」、「赤蝦」、「廣島牡蠣」。甚至連單價較高的「海膽盛」、「紅雪蟹膏」、「秘傳醬燒牛舌」及「極鮮玻璃蝦」也都在買1送1的行列中

「点爭鮮 MAGiC TOUCH」主打現點現做、列車直送的科技感用餐體驗，除了壽司外，店內也提供豐富的烤炸物、麵食與甜點。本次僅限入店用餐內用民眾參加，外帶及外送並不適用此優惠。南部的朋友快把周二、周四的午晚餐時間空出來，來一場高CP值的壽司饗宴！

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