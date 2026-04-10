中部饕客先衝！ 「漢神洲際百貨」開幕美食優惠懶人包 LOPIA和牛買1送1、鰻魚飯半價 星巴克、31冰淇淋好禮贈送
中部人先衝！ 萬眾矚目的「台中漢神洲際購物廣場」於4/10盛大開幕，成為融合百貨與購物中心風格的全新地標，活動期間推出超狂美食優惠，從平價壽司到頂級和牛都有，為你整理出最速報的優惠點列懶人包！
● LOPIA日系超市
4/10開幕當天：黑毛和牛燒肉片（中）買一送一、鮭魚壽司一貫 20元、台灣去骨雞腿肉每100g 25元；4/11-4/12：黑毛和牛內腿牛排每100g 198元、台灣豬戰斧每100g 38元、特大雞柳每100g 18元、生食級鮭魚魚磚每100g 99元。
● 豊漁餐飲集團
「和庵精肉舖」開幕期間限定的「六宮格A5和牛禮盒」特價 999 元（原價 2,880 元，每日限量 10 盒）。集團旗下包括「初魚 鮨」、「初魚．鐵板料亭」、「作 天麩羅．割烹」等品牌也同步進駐，4/10-5/11期間憑消費單據，享精肉舖購買清酒、葡萄酒 7 折優惠。
● うなぎ四代目菊かわ
加入會員領取「鰻丼套餐」半價優惠券（原價 960 元）。
● 漢來上海湯包
4/14 開幕當天：指定套餐半價（午/晚餐各限 50 組）；4/14-4/20：內用單筆消費送「蝦肉生煎湯包兌換券」。
● 涓豆腐
4/10-4/12：現場刮刮樂，有機會抽中 6 元「韓式宮廷炒年糕」；4/10-5/15：消費滿 1,000 元送 1,200 元 APP 料理券。
● NARA Thai Cuisine
4/10-4/16：單筆滿2000元 贈泰式鳳梨蝦球（450元，每日限30份）；4/10-5/31：免費送蝦醬炸雞禮物券（380元，數量有限）。
● 麵屋一燈
4/10-4/14：消費滿500元，享88折。
● 星巴克漢神洲際門市
4/10-4/14：點80元以上糕點（不含手工餅乾），同款飲料第二杯半價；4/10-4/23：單筆消費滿1000元發票送星巴克餐具組；滿1800元送小熊輕量晴雨傘（4/16除外）。
● 31冰淇淋
4/10-4/12：小雙球＋31元 升級標準雙球，活動期間贈超可愛來店禮（限量1000份）。
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