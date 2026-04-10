中部饕客先衝！ 「漢神洲際百貨」開幕美食優惠懶人包 LOPIA和牛買1送1、鰻魚飯半價 星巴克、31冰淇淋好禮贈送

udn走跳美食／糖糖's 享食生活 又被糖糖挖到一間厲害的午茶點心啦！這間位在台中南區的「耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉」，主打現點現烤的厚實鍋盔餅，最邪惡的是竟然還能夾入靈魂脆皮五花肉，這組合真的太犯規啦！咬下去那種讓人停不下來的卡滋脆響，真的是療癒感爆棚的美味，下午茶來上一份超滿足！ 耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉位置 耘知軒鍋盔餅脆皮五花肉的位置就在台中南區高工路上，距離台中高工不遠，攤位雖然不算大，但掛著顯眼的紅燈籠，攤位前那口大大的木質烤爐特別吸睛，遠遠就能聞到現烤餅皮散發出的陣陣焦香。 這間店的鍋盔薄餅通通都是現點現烤，老闆娘會現場將麵糰桿平，接著貼入特製的高溫烤爐中烘烤，看著白皙的麵糰在爐火中逐漸隆起、轉為誘人的金黃焦脆，這過程真的很療癒。

2026-04-07 16:30