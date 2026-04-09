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島語再等等！台中漢神洲際「漢來3大美食」先插旗 年銷350萬顆「18摺上海湯包」半價優惠、超夯蔬食送抵用券

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
「漢來3大美食」搶先插旗台中漢神洲際。圖／漢來美食提供
「漢來3大美食」搶先插旗台中漢神洲際。圖／漢來美食提供

中台灣的朋友們先衝！台中全新百貨地標「漢神洲際購物廣場」將於4/10 中午 12:30 正式開幕，餐飲巨頭漢來美食火力全開，首波由高人氣「漢來上海湯包」、頂級粵菜「漢來名人坊」及全新精緻蔬食「樂蔬」搶先插旗，4/10同步試營運更祭出「套餐5折」、「滿千送百」等超狂優惠！

<a href='/search/tagging/1013/漢來上海湯包' rel='漢來上海湯包' data-rel='/1013/246326' class='tag'><strong>漢來上海湯包</strong></a>。圖／漢來美食提供
漢來上海湯包。圖／漢來美食提供

年銷 350 萬顆！漢來上海湯包「開幕套餐半價」

被譽為漢來美食「小金雞」的漢來上海湯包，以18摺手工廚藝聞名，單店每月就能賣出超過4萬顆。台中洲際店將於4/14盛大開幕，首日祭出超強「半價優惠」，喜愛皮薄多汁「招牌小籠湯包」的粉絲絕對不能錯過！

漢來上海湯包。圖／漢來美食提供
漢來上海湯包。圖／漢來美食提供

台中漢神洲際優惠必看：

-4/10至4/13：試營運期間，單筆滿800元送精選甜湯。

-4/14：開幕首日指定套餐「半價」優惠（午、晚餐各限量50組）。

-4/14至5/13：內用滿1,000元送100元抵用券；憑百貨發票點湯包加碼送「蒜香雞翅」。

-4/14至4/20：內用單筆滿額贈「蝦肉生煎湯包」兌換券一張（限量600張）。

全台首店「樂蔬」！米其林級蔬食大師親傳

樂蔬。圖／漢來美食提供
樂蔬。圖／漢來美食提供

漢來美食驚喜推出全新蔬食品牌「樂蔬」，特別邀請聞名全球、曾參與《主廚的餐桌》的南韓米其林級大師「正寬法師」親自來台指導。正寬法師將其拿手的「五味子醬核果拌藕片」、「韓式辣醬燒」等靈魂料理傳授給主廚，料理強調無肉、無五辛，卻能透過發酵醬料堆疊出驚豔層次。

台中漢神洲際優惠必看：

-4/10至4/30：營運首月期間，內用消費不限金額，即贈100元抵用券乙張；若點購正寬法師「初心樸食」系列餐點，再加贈乙張。

頂級粵菜名人坊同慶　「島語」預計第三季登場

漢來名人坊。圖／漢來美食提供
漢來名人坊。圖／漢來美食提供

追求精緻餐飲的饕客也有好去處！頂級粵菜「漢來名人坊」同步進駐，提供星級水準的排餐與港式點心，適合商業宴客與家庭聚餐。

台中漢神洲際優惠必看：

-4/14至4/30：漢來名人坊內用單筆消費滿3,000元，即送500元抵用券乙張。

另外，眾多網美敲破碗、號稱全台最難訂Buffet，同屬於漢來美食旗下「島語自助餐廳」也傳出最新消息，預計在第三季，最快將於7月份與粉絲們見面！

島語。圖／漢來美食提供
島語。圖／漢來美食提供

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