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免飛東京！ 日本頂級燒肉「Ushigoro S.」台灣首店插旗大直 全包廂、專人代烤「A5和牛饗宴」奢華開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食站 綜合報導
圖／翻攝Ushigoro S.官網
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老饕們準備尖叫！被譽為「日本燒肉界天花板」、在知名美食評論平台 Tabelog 狂奪4.04巔峰高分的東京頂級燒肉品牌 「Ushigoro S.」 真的要來台灣了。由富錦樹集團正式引進，首店就選在米其林餐廳林立的台北大直商圈，粉絲們不用飛出國，就能體驗最極致的頂級和牛饗宴！

圖／翻攝Ushigoro S.官網
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來自東京銀座的「Ushigoro S.」是Ushigoro集團旗下最奢華的旗艦品牌，主打高品質的用餐氛圍。這次插旗台北大直，完美延續日本本店的頂級DNA，全店採取「全包廂式空間」設計，極度重視高度隱私，無論是商務聚餐還是情侶約會，都能在完全不被打擾的私人空間內，優雅享受美食。

圖／翻攝Ushigoro S.官網
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除了環境極致，Ushigoro S. 台北店將由專業侍肉師提供全程代烤服務，食材更是不馬虎，選用自日本空運直送的頂級A5黑毛和牛，針對不同部位的油脂分布與特性，精準掌控火候。

圖／翻攝Ushigoro S.官網
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圖／翻攝Ushigoro S.官網
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Ushigoro S. 用餐形式則以板前 Omakase為主軸，講究上菜的節奏與層次感，每一道肉品都在專業服務下，呈現出最理想的熟度與口感，饕客完全不需要煩惱點餐、匆忙烤肉，只要坐下來循序漸進用餐，就能感受頂級和牛在舌尖綻放的油脂香氣與鮮甜。

圖／翻攝Ushigoro S.官網
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富錦樹集團繼成功代理「挽肉と米」、「I'm donut？」等爆紅品牌後，再度將這座燒肉界神殿搬進大直，「Ushigoro S. 台灣一號店」落腳於台北市中山區樂群三路，首波試營運預計於4月28日啟動，初期僅開放部分包廂供搶先體驗。

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Ushigoro S. 和牛 燒肉

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